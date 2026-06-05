In einem Kleid mit silbernen Details strahlt Lili Reinhart auf dem roten Teppich.

Léa Michel
@lilireinhart / Instagram

Die Award-Saison bietet stets großartige Fashion-Momente, und die Gotham Television Awards 2026 bildeten da keine Ausnahme. Auf dem roten Teppich der New Yorker Zeremonie sorgte die amerikanische Schauspielerin Lili Reinhart in einer maßgeschneiderten Valentino-Kreation für Aufsehen, die klassische Eleganz mit einem Hauch von Modernität verband.

Ein schimmerndes gelbes Kleid

Die Schauspielerin, die durch die Serie „Riverdale“ berühmt wurde, entschied sich für ein langes, hellgelbes Kleid, das mit winzigen, schimmernden silbernen Verzierungen besetzt war, die das Licht aus jedem Winkel einfingen. Das von Valentinos Kreativdirektor Alessandro Michele entworfene Kleid besticht durch einen weichen, drapierten Ausschnitt und dunklere Stickereien, die sich im Art-déco-Stil um die Taille fächerförmig ausbreiten. Diese akribische Detailarbeit verlieh dem Kleid eine skulpturale Anmutung.

Ein Spiel der Kontraste und Schlitze

Die eigentliche Überraschung bot sich an der Rückseite und den Seiten. Lili Reinharts Kleid bildete einen markanten Kontrast: Ein schwarzes Panel hob sich deutlich vom schimmernden Vorderteil ab und umspielte die Schauspielerin wie ein Cape. Zwei hohe Seitenschlitze verliehen dem Kleid bei jedem Schritt zusätzliche Bewegung und hoben es so von einem typischen Abendkleid ab.

Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Ganz im Stil der Marke kombinierte Lili Reinhart ihr Outfit mit Valentinos Rockstud-Sandalen, die dem eleganten Ensemble einen Hauch von Rock 'n' Roll verliehen. Zarte Ohrhänger rundeten den Look ab, ohne die Details des Kleides zu überstrahlen. Die Schauspielerin trug ihr natürlich gewelltes blondes Haar mit Mittelscheitel und entschied sich für ein dezentes Make-up.

Mit dieser maßgeschneiderten Valentino-Kreation lieferte Lili Reinhart einen der eindrucksvollsten Looks des Abends. Zwischen Gelbtönen, fächerförmigen Stickereien und verspielten Schlitzen bewies sie, dass ein Abendkleid zeitlose Eleganz mit einem kühnen, kreativen Statement verbinden kann. Ein Auftritt, der zweifellos zu den modischen Höhepunkten der Gotham Television Awards 2026 zählen wird.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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