Mit 43 Jahren sorgte diese indische Schauspielerin in einem silbernen Kleid für Furore.

Die indische Schauspielerin, Sängerin, Produzentin, Autorin und Model Priyanka Chopra Jonas sorgte kürzlich auf der Vanity Fair Oscar Party 2026 mit einem funkelnden silbernen Kleid, kombiniert mit minimalistischen Sandalen, für Furore.

Ein metallisch glänzendes Kleid, das das Licht einfängt

Für die After-Party im Los Angeles County Museum of Art wechselte Priyanka Chopra Jonas ihr weißes Brautkleid gegen eine hellsilberne Kreation mit Metallic-Finish. Das asymmetrische Kleid bestach durch einen One-Shoulder-Schnitt, der auf einer Seite hoch über der Hüfte saß und auf der anderen Seite in einen langen, fließenden Rock überging – ein faszinierendes Spiel der Linien. Der farblich abgestimmte Pelzbesatz verlieh diesem ohnehin schon umwerfenden Kleid einen Hauch von Hollywood-Glamour.

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Minimalistische Sandalen

Priyanka Chopra Jonas trug Sandalen im Kultstil mit dünnen Satinriemen und einem atemberaubend hohen Stilettoabsatz. Die warmbraunen, spitz zulaufenden Sandalen harmonierten perfekt mit den Pelzdetails des Kleides. Die Kombination aus silbernem Kleid und Sandalen ergab einen eleganten und zugleich dezenten Look, bei dem Priyanka – und nicht die Accessoires – im Mittelpunkt stand.

Ein super stylisches Paar mit Nick Jonas

Neben ihr trug ihr Ehemann, der amerikanische Sänger, Songwriter und Schauspieler Nick Jonas, einen beigefarbenen zweireihigen Anzug, der den metallischen Schimmer des Kleides seiner Frau hervorhob – eine Abkehr vom klassischen schwarzen Smoking, den er bei der Zeremonie getragen hatte. Hand in Hand auf dem roten Teppich zählte das Paar zu den meistbeachteten des Abends und erntete für seine perfekte Abstimmung zahlreiche Komplimente und Fotos in den sozialen Medien.

Nach ihrem umwerfenden Auftritt in einem Federkleid bei den Oscars bestätigte dieses silberne Kleid ihren Status als Modeikone, die mühelos zwischen dramatischer Haute Couture und elegantem Minimalismus wechselt. Priyanka Chopra Jonas strahlt!