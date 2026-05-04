Hailey Bieber entschied sich für ein minimalistisches, orangefarbenes Vintage-Outfit

Fabienne Ba.
@haileybieber / Instagram

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber hat ein subtiles Talent dafür, Trends zu setzen, ohne es offensichtlich zu tun. Am 1. Mai 2026 teilte sie einfach ein paar Selfies auf Instagram, auf denen sie ein orangefarbenes Vintage-Outfit mit roter Weste trug, und sorgte damit für großes Aufsehen unter ihren Followern.

Ein orangefarbener Zweiteiler mit Neckholder und Shorts

Hailey Bieber kommentierte ihre Selfie-Serie vom 1. Mai 2026 mit „Äpfel mit Birnen vergleichen“ – ein direkter Hinweis auf den Kontrast zwischen ihrem orangefarbenen Bikini und der roten Weste. Sie trug einen orangefarbenen Neckholder-Bikini mit kurzen Shorts – ein Retro-Schnitt, der an Strandmode der 70er-Jahre erinnert und Minimalismus mit Nostalgie verbindet. Darüber trug sie eine kurze rote Weste, die sie vorne zugeknöpft und offen gelassen hatte, sodass das orangefarbene Outfit darunter hervorblitzte.

Es ist genau diese orange-rote Kombination, die Aufmerksamkeit erregt hat: zwei warme, satte Töne, die hier mit bestechender Leichtigkeit zusammengeführt werden. Eine Wahl, die beweist, dass Hailey Bieber weiterhin Farbkombinationen ausprobiert, wo viele andere aufhören.

Ein minimalistischer Beauty-Look, der nichts überladen soll.

Um den Look abzurunden, trug Hailey Bieber ihr braunes Haar offen mit Mittelscheitel und natürlichen Stufen. Ihr Make-up bestand aus taupefarbenem Eyeliner, einem Hauch rosa Rouge und einem rosigen Lippenstift. Nichts sollte dem Outfit die Show stehlen – die Farbe sollte für sich sprechen.

Eine Vintage-Ästhetik, die bleiben wird.

Dieser Look fügt sich perfekt in den Stil ein, den Hailey Bieber seit einigen Saisons konsequent verfolgt: Retro-inspirierte Teile, warme, satte Farben und ein Minimalismus, der dennoch Mut zum Ausdruck bringt. Ob ihr Auftritt beim Coachella 2026 in ultrakurzen Shorts und Stiefeln oder dieses Outfit in Orange und Rot – sie kreiert eine entspannte, präzise und niemals konventionelle Ästhetik.

Ein orangefarbener Zweiteiler, eine rote Weste und eine zweisilbige Bildunterschrift – mehr brauchte Hailey Bieber nicht, um einen modischen Moment zu kreieren. Die ungewöhnliche Farbkombination wird von ihren Followern diesen Sommer sicher schnell nachgeahmt werden.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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