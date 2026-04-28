Schauspielerin Charlize Theron stellt sich ihrer Phobie; ihre Reaktion bringt Internetnutzer zum Lachen.

Sie stellt sich furchtlos den größten Gefahren auf der Leinwand, doch als sie mit einer Schlange in einer Kiste konfrontiert wurde, reagierte Charlize Theron... letztendlich sehr menschlich. Denn keine Angst sollte verharmlost werden, egal welcher Art. Während die Szene viele im Internet amüsierte, wiesen andere darauf hin, dass ein Tier nicht als Requisite für Unterhaltung oder zur Erzeugung von Aufmerksamkeit missbraucht werden sollte, und warfen Fragen zum Tierschutz auf.

Eine Werbe-Challenge, die "schiefgeht"

Um ihren neuen Film „Apex“ zu bewerben, der seit dem 24. April 2026 auf Netflix verfügbar ist, nahmen die südafrikanisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Model Charlize Theron und ihr Co-Star, der britische Schauspieler Taron Egerton, an der Netflix-Challenge „What’s in the Box Challenge“ teil. Die beiden Schauspieler mussten, mit verbundenen Augen und nur durch Tasten, einen in einer Kiste versteckten Gegenstand identifizieren. Taron Egerton machte den Anfang, tastete die Kiste ruhig ab und kam zu dem Schluss, dass es sich um Trockenfleisch handelte. Charlize Theron hingegen sollte etwas ganz anderes erleben.

Kaum hatte Charlize Theron die Hände in die Kiste gesteckt, spürte sie eine Bewegung. Erschrocken zuckte sie zurück und wiederholte: „Es lebt!“, trat dann näher, um nachzusehen – und entdeckte einen grünen Baumpython. Ihre Reaktion war spontan und ungefiltert: „Verdammt, mein Herz!“, platzte es aus ihr heraus, bevor sie mit todernstem Ernst fragte, ob ein leichtes Drücken das Reptil vielleicht provoziert haben könnte und ob es sie beißen würde.

Ein von Netflix veröffentlichtes Video, das ein Hit ist

Dieses Detail sorgte bei den Internetnutzern für große Belustigung: Charlize Theron schien bei derselben Challenge bereits einer Schlange begegnet zu sein und verglich die beiden sofort. Als Taron Egerton sie fragte, ob sie die Schlange halten wolle, lautete ihre Antwort ein klares Nein.

Der Clip wurde vom offiziellen Netflix-Account auf X (ehemals Twitter) mit der Bildunterschrift „Charlize Theron flippt wegen dieser Schlange völlig aus“ schnell geteilt. Das Video verbreitete sich innerhalb weniger Stunden und löste zahlreiche Reaktionen aus: Während einige Internetnutzer die Szene amüsant fanden, sprachen sich andere für den Tierschutz aus und erinnerten alle daran, dass ein Tier nicht zur Unterhaltung oder zur Erzeugung von Aufmerksamkeit missbraucht werden sollte.

Charlize Theron ist (völlig zu Recht) außer sich vor Wut wegen dieser Schlange 😭 pic.twitter.com/NBrqllrkuI — Netflix (@netflix) 27. April 2026

„Apex“, der Film, der den ganzen Hype „rechtfertigt“

In „Apex“ spielt Charlize Theron Sasha, eine trauernde Bergsteigerin, die sich allein im australischen Outback wiederfindet und von einem psychopathischen Serienmörder (Taron Egerton) gejagt wird. Der Film, unter der Regie von Baltasar Kormákur („Everest“, „Adrift“), bietet 95 Minuten pure Spannung. Charlize Theron produzierte den Film zusammen mit Chernin Entertainment. Auf der Leinwand wie im wahren Leben schließen Stärke und Mut reale Ängste nicht aus, welcher Art sie auch sein mögen.

Abseits des ganzen Hypes erinnert diese Sequenz daran, dass kein Prominenter vor instinktiven Reaktionen gefeit ist. Selbst die stärksten Persönlichkeiten auf der Leinwand bleiben angesichts ihrer Ängste zutiefst menschlich. Zwischen der erfolgreichen Promotion für „Apex“ und der Debatte um den Einsatz von Tieren in solchen Inhalten zeigt Charlize Therons Video letztendlich, dass eine einfache Herausforderung in nur wenigen Sekunden sowohl unterhaltsam als auch zum Nachdenken anregend sein kann.