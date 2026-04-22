Wer ist die australische Influencerin Leah Halton, die die Rekordzahl an „Likes“ hält?

Naila T.
@leahhalton _ Instagram

Mit gerade einmal 23 Jahren hat sich Leah Halton als eines der bekanntesten Gesichter auf TikTok etabliert. Die gebürtige Melbournerin arbeitet seit einigen Jahren im Bereich digitaler Inhalte und konzentriert sich dabei auf Beauty, Mode und Lifestyle. Alles änderte sich 2024: Ein kurzes Video von nur wenigen Sekunden katapultierte sie zu weltweiter Berühmtheit.

Das Video, das alle Rekorde brach

Leah Haltons Erfolg basiert auf einem simplen Format: einem Lippensynchronisationsvideo, das sie in ihrem Auto zu YG Marleys „Praise Jah in the Moonlight“ drehte. Innerhalb weniger Wochen erreichte das Video Hunderte Millionen Aufrufe und Dutzende Millionen Likes. Zwei Jahre später erreichte der Inhalt einen historischen Meilenstein: Mit über 70 Millionen Likes wurde es zu einem der beliebtesten – wenn nicht sogar zum beliebtesten – Videos auf TikTok. Damit übertraf sie Ikonen der Plattform wie die philippinisch-amerikanische Sängerin Bella Poarch, die lange den Rekord gehalten hatte.

@looooooooch Recreation #Inverted ♬ Praise Jah In The Moonlight - YG Marley

Ein Designer, der bereits einen guten Ruf genießt

Anders als der plötzliche Hype vermuten lässt, ist Leah Halton keine Unbekannte. Seit Jahren ist sie in den sozialen Medien aktiv und teilt regelmäßig Make-up-Tutorials, Fashion-Looks und Einblicke in ihr Leben mit ihrer Community. Mittlerweile hat sie Millionen von Followern auf TikTok, Instagram und YouTube und sich als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der neuen Influencer-Generation etabliert.

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Ein Phänomen, das bezeichnend für das virale Zeitalter ist

Leah Haltons Erfolg verdeutlicht perfekt die aktuelle Dynamik der sozialen Medien: Kurze, spontane und leicht reproduzierbare Inhalte können innerhalb weniger Tage zu einem globalen Phänomen werden. Ihr Video löste sogar einen regelrechten Trend aus, der von Tausenden Internetnutzern kopiert wurde, die den viralen Erfolg nachahmen wollten.

Kurz gesagt, verkörpert Leah Halton jene Generation, die einen einfachen Moment in einen globalen Erfolg verwandeln kann. Hinter ihrer Rekordzahl an Likes verbirgt sich eine umfassendere Realität: die eines digitalen Ökosystems, in dem Timing und Viralität die Regeln des Prominentenstatus neu definieren.

Naila T.
Naila T.
Ich analysiere die gesellschaftlichen Trends, die unseren Körper, unsere Identität und unsere Beziehung zur Welt prägen. Mich treibt das Verständnis dafür an, wie sich Normen in unserem Leben entwickeln und verändern und wie Diskurse über Geschlecht, psychische Gesundheit und Selbstbild den Alltag durchdringen.
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