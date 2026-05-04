„Das ist kein Outfit für die Kälte“: Ein Model auf einer Arktisexpedition löst eine Debatte aus

Vier Mädchen aus Louisiana (USA), die Arktis und eine Expedition, die beinahe schiefgegangen wäre – so fasste das amerikanische Model und die Fernsehpersönlichkeit Brooks Nader ihr Abenteuer auf Instagram zusammen. Hinter der vermeintlich spielerischen Bildunterschrift verbarg sich eine echte wissenschaftliche Mission und eine sofortige Diskussion über ihr Outfit.

Eine ernsthafte wissenschaftliche Expedition

Brooks Nader und ihre drei Schwestern – Mary Holland, Grace Ann und Sarah Jane – reisten nach Spitzbergen, Norwegen, um an der ersten Studie teilzunehmen, die untersucht, wie extreme Polargebiete die Gesundheit von Frauen beeinflussen. Das in Zusammenarbeit mit der Space Prize Foundation, NYU Langone Health und der University of Arizona durchgeführte Experiment simulierte die Bedingungen, denen Astronauten im Weltraum ausgesetzt sind: extreme Temperaturen, Isolation und gestörte Hell-Dunkel-Zyklen. Zum Programm gehörten Schneemobilfahren, Langlaufen durch Gletschertäler und die Erfassung biologischer Daten in Echtzeit.

Was die Forscher messen wollten

Die erhobenen Daten betrafen die Auswirkungen extremer Umweltbedingungen auf den weiblichen Hormonhaushalt, den Menstruationszyklus, den Schlafrhythmus und die allgemeine physiologische Anpassung. Während der gesamten Reise wurden tragbare Geräte zur Schlafüberwachung und zur Probenentnahme eingesetzt. Im Anschluss an die Reise erfolgten Untersuchungen zur Analyse der Erholung und der physiologischen Rekalibrierung. Die Ergebnisse werden in einer Fachzeitschrift mit Peer-Review veröffentlicht und auf internationalen Konferenzen, darunter dem SLEEP Meeting im Juni 2026, präsentiert.

Die Debatte um das Outfit

Abgesehen von der wissenschaftlichen Expedition selbst, sorgte Brooks Naders Outfit auf ihrem Instagram-Post für besonders viel Aufsehen. Ihre unbeschwerte und witzige Bildunterschrift („4 Mädchen aus Süd-Louisiana reisen in die Arktis und kehren fast nicht zurück … Alles für die Wissenschaft, Mädels!“) trug zwar dazu bei, die Berichterstattung von ABC Nightline bekannter zu machen, doch die meisten Reaktionen riefen vor allem die Kleidung auf einigen Fotos hervor.

Zwischen Kritik an der Ungeeignetheit des Projekts für das arktische Klima und der Verteidigung eines zugänglicheren und moderneren wissenschaftlichen Ansatzes verlagerte sich die Debatte schnell vom Inhalt auf das Erscheinungsbild. Es bleibt wichtig zu betonen, dass es keinerlei Anlass gibt, den Körper oder das Aussehen einer Frau – oder irgendjemandes anderen – zu kommentieren oder zu beurteilen. Jeder hat das Recht, sich so zu kleiden, wie er möchte, und die Tatsache, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, rechtfertigt in keiner Weise Kritik oder Beurteilung von Bildern, die in sozialen Medien geteilt werden.

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Ein Problem, das weit über die Expedition hinausgeht.

In einer Stellungnahme brachten die Schwestern Nader ihre Vision für das Projekt zum Ausdruck: „Dies ist sowohl ein wissenschaftlicher Beitrag als auch ein kulturelles Statement. Wir sehen darin eine Chance, die Diskussion über Frauengesundheit fortzuführen und ein neues Feld zu erschließen – nämlich die Frage, wozu unser Körper fähig ist, wenn er bis an seine Grenzen belastet wird. Wir hoffen, dass unsere Teilnahme andere Frauen dazu inspiriert, sich an zukünftigen Forschungsprojekten zu beteiligen.“

Die Studie sollte „eine entscheidende Lücke in der medizinischen und Weltraumforschung schließen, mit Auswirkungen auf die Gesundheit von Frauen auf der Erde sowie auf die Machbarkeit menschlicher Fortpflanzung und Langzeit-Weltraumreisen“. Anders ausgedrückt: Das Verständnis der Reaktionen des weiblichen Körpers auf extreme Bedingungen ist keine Nebensache. Es ist grundlegend für die Zukunft der Weltraumforschung – und die Nader-Schwestern sind mit ihren offenen Jacken und ihrem Lächeln zu ihren „unerwartetsten“ Botschafterinnen geworden.

Letztendlich brachten Brooks Nader und seine drei Schwestern Mary Holland, Grace Ann und Sarah Jane, ungeachtet ihrer leichten Kleidung in der Arktis, wissenschaftliche Daten von Spitzbergen mit, an deren Erhebung kaum jemand gedacht hätte. Die Debatte um ihre Kleidung hatte zumindest einen positiven Aspekt: Sie lenkte die Aufmerksamkeit auf eine Forschung, die diese dringend benötigte.