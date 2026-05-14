"Immer noch großartig": Mit 88 Jahren beeindruckt Jane Fonda mit einer strahlenden Figur

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Jane Fonda bezauberte auf dem roten Teppich der 79. Filmfestspiele von Cannes (12.–23. Mai 2026) bei der Eröffnungszeremonie und der Vorführung des Films „Electric Venus“. In einem schwarzen Paillettenkleid von Gucci zog sie alle Blicke auf sich und hielt eine Eröffnungsrede, in der sie die politische Dimension des Kinos hervorhob. Ihr Auftritt wurde von Internetnutzern gefeiert, viele kommentierten: „Immer wieder großartig.“

Ein Paillettenkleid, das Markenzeichen einer Stammkundin in Cannes.

Für ihren mit Spannung erwarteten Auftritt an der Croisette wählte Jane Fonda ein langes, schwarzes Paillettenkleid. Das körperbetonte und am Saum leicht ausgestellte Kleid funkelte bei jeder Bewegung im Licht und machte sie sofort erkennbar. Die Schauspielerin kombinierte das Outfit mit ihren natürlich grauen Locken, die sorgfältig frisiert waren – eine Wahl, die viel über ihren Wunsch aussagt, ihr Alter zu zeigen.

Dieser Auftritt war kein Zufall: Jane Fonda ist seit 1963 Stammgast in Cannes und hat den roten Teppich von Cannes zu einem ihrer liebsten Spielplätze gemacht. Jedes Jahr wählt die Schauspielerin atemberaubende, oft umwerfende Outfits, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch dieses Jahr, 2026, ist keine Ausnahme. In den sozialen Medien überschlagen sich die Kommentare: „Immer großartig“, „Eine Legende“, „Was für eine Energie mit 88!“ … Das Lob gilt sowohl ihrem Outfit als auch ihrer Eleganz.

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Eine Eröffnungsrede mit einer politischen Botschaft

Was diesen Auftritt noch bemerkenswerter machte, war das, was geschah, nachdem Jane Fonda im Raum Platz genommen hatte und dann gemeinsam mit der chinesischen Schauspielerin und Sängerin Gong Li die Bühne betrat. Vor einem internationalen Publikum hielt Jane Fonda eine Eröffnungsrede, die wie ein Manifest wirkte.

„Es ist die Macht, die uns heute Abend zusammenbringt. Ich glaube an diese Macht: die Macht der Stimmen auf der Leinwand, hinter der Leinwand und besonders auf der Straße“, erklärte sie. Weiter sagte sie: „Für mich war Kino schon immer ein Akt des Widerstands, denn wir erzählen Geschichten, die es uns ermöglichen, trotz unserer Unterschiede dieselben Gefühle zu empfinden. Hier in Cannes steht das Geschichtenerzählen im Vordergrund, der Mut, Geschichten zu erzählen, steht im Vordergrund. Lasst uns also die Freiheit und die kraftvolle Schöpfungskraft feiern!“ Ihre Rede schloss mit der offiziellen Eröffnungsrede der Zeremonie, die sie auf Französisch hielt – eine Geste der Verbundenheit mit dem Gastgeberland.

Eine militante Ikone, die nichts aufgibt

Jane Fonda ist bekannt für ihr politisches Engagement. Seit Jahrzehnten setzt sie sich als Feministin für Klimaschutz, gegen den Vietnamkrieg und seit Kurzem auch gegen Gewalt gegen Frauen ein. Die Schauspielerin nutzt jede Plattform, um eindringliche Botschaften zu vermitteln. Ihre Teilnahme an den Filmfestspielen von Cannes 2026 unterstreicht dies: Sie verkörpert weiterhin ein Ideal von Engagement und Eleganz und widersetzt sich dem Druck, mit zunehmendem Alter zurückhaltender zu werden.

Wie die amerikanische Schauspielerin und das Model Brooke Shields, die amerikanische Schauspielerin Sharon Stone und vor ihr die amerikanische Schauspielerin Kelly Rutherford, gehört Jane Fonda zu jenen Frauen, die Abend für Abend beweisen, dass Kühnheit kein Verfallsdatum kennt. Im Gegenteil: Mit der Erfahrung kommt eine neue Freiheit – die Freiheit, seine Kämpfe selbst zu wählen, seine Stimme zu erheben – ohne irgendjemandem etwas beweisen zu müssen.

Zwischen einem schimmernden Kleid und einer mitreißenden Rede lieferte Jane Fonda einen der unvergesslichsten Momente bei der Eröffnung der Filmfestspiele von Cannes 2026. Sie erinnerte uns daran, dass Mode, Film und Aktivismus nahtlos nebeneinander bestehen können. Eine Lektion in Stil, aber auch in Mut, die weit über die Croisette hinaus nachhallt.