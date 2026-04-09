„Sie sieht ihrer Mutter ähnlich“: Shiloh Jolie sorgt für einen umwerfenden Auftritt

Shiloh Jolie geht weiterhin ihren eigenen künstlerischen Weg. Die Tochter von Schauspielerin Angelina Jolie und Schauspieler Brad Pitt ist im Musikvideo „What’s a Girl to Do“ der Sängerin Dayoung, einem Mitglied der Gruppe WJSN (Cosmic Girls), zu sehen. Ihr Auftritt erregte online schnell Aufmerksamkeit, und die Fans waren gespannt darauf, die junge Tänzerin in diesem Musikprojekt zu sehen.

Eine seit der Kindheit gepflegte Leidenschaft für den Tanz

Im Video ist Shiloh unter den Tänzern zu sehen und bestätigt damit ihre langjährige Leidenschaft für den Tanz. Sie nimmt regelmäßig Unterricht im Millennium Dance Complex in Los Angeles und entwickelt ihre Karriere fernab vom Filmset schrittweise in dieser künstlerischen Welt weiter.

Im Gegensatz zu ihren berühmten Eltern scheint Shiloh Jolie eine Tanzkarriere der Schauspielerei vorzuziehen. Der Tanz ermöglicht es ihr, ihre Kreativität in einem kollektiven, oft diskreteren Umfeld auszuleben. Dieser Ansatz entspricht ihrem Wunsch, ihre künstlerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln, ohne unbedingt nach großer medialer Aufmerksamkeit zu streben. Ihre Mitwirkung an Dayoungs Musikvideo passt somit zu einer Entwicklung, die sich bereits in mehreren in den letzten Jahren veröffentlichten Performance-Videos abzeichnete.

Shiloh Jolie gibt ihr Schauspieldebüt in einem Musikvideo. pic.twitter.com/00rwDG7xYA — Luv (@cherrymagazinee) 8. April 2026

Internetnutzer waren von ihrer Ähnlichkeit mit Angelina Jolie beeindruckt.

Nach Veröffentlichung des Teasers kommentierten zahlreiche Internetnutzer Shilohs Teilnahme und hoben dabei insbesondere ihre Ähnlichkeit mit ihrer Mutter hervor. In den sozialen Medien wurde diese Ähnlichkeit mehrfach angesprochen, beispielsweise mit Kommentaren wie: „Sie sieht ihrer Mutter sehr ähnlich“ oder „Die Ähnlichkeit ist verblüffend“. Diese Reaktionen verdeutlichen die Neugierde, die ihr Auftritt geweckt hat, und unterstreichen gleichzeitig das öffentliche Interesse an der künstlerischen Entwicklung der jungen Tänzerin.

Eine künstlerische Entwicklung im Gange

Mit ihrer Teilnahme an diesem Musikprojekt unterstreicht Shiloh Jolie ihr Interesse an Tanz und Performance. Diese Erfahrung könnte einen weiteren Schritt in ihrer künstlerischen Karriere markieren, die sie – abseits der Filmbranche – offenbar schrittweise aufbaut. Obwohl sie ihre Karriere noch diskret verfolgt, verdeutlicht ihre Präsenz in diesem Musikvideo ihren Wunsch, ihr Talent in einem professionellen Umfeld weiterzuentwickeln und gleichzeitig eine gewisse Unabhängigkeit vom Ruhm ihrer Familie zu wahren.

Kurz gesagt, Shiloh Jolies Auftritt in Dayoungs Musikvideo hat bereits zahlreiche Reaktionen hervorgerufen, insbesondere aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit ihrer Mutter Angelina Jolie. Zwischen Diskretion und künstlerischer Leidenschaft scheint die junge Tänzerin einen Weg zu beschreiten, der ihren eigenen widerspiegelt und sich um Tanz und kreativen Ausdruck dreht.