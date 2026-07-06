Zwischen Muscheln und Blumen wählt Kehlani einen auffälligen Sommerlook

Léa Michel
@kehlani / Instagram

Während sie sich auf ihre Welttournee vorbereitet, präsentierte die amerikanische Singer-Songwriterin Kehlani auf Social Media einen frischen, sommerlichen Strandlook. Mit floralen Mustern und Muschelaccessoires wählte sie einen sonnigen und entspannten Stil, der ihre Fans sofort begeisterte.

Ein sommerlicher, sonniger Look

Für diesen Auftritt wählte Kehlani einen lässigen, Boho-inspirierten Strandlook. Sie trug weiße Shorts mit rotem Blumenmuster und dazu einen Gürtel mit Muschelperlen für einen sommerlichen Touch. Abgerundet wurde der Look durch ein weißes Top, muschelverzierte Creolen und eine zarte Perlenkette. Natürliches Make-up und lange, lockere Locken verliehen dem sonnengeküssten Look den letzten Schliff.

Eine maritime Atmosphäre

Abgesehen von den einzelnen Kleidungsstücken erzeugt dieser Look eine ganz besondere Atmosphäre. Muscheln, Perlen und florale Muster wecken sofort Assoziationen von Sommer, Strand und Urlaub. Dieser von der Unterwasserwelt inspirierte „Mermaidcore“-Trend erfreut sich in den sozialen Medien immer größerer Beliebtheit. Mit diesem Ensemble verkörpert Kehlani diese sanfte, natürliche und erfrischend lebendige Strandästhetik perfekt.

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Die Fans waren begeistert

Es überrascht nicht, dass dieser Beitrag eine Welle begeisterter Reaktionen auslöste. In den Kommentaren überschütteten Internetnutzer Kehlani mit Komplimenten. „Sie ist der Hammer!“, „Eine echte Moana!“ waren nur einige der vielen bewundernden Nachrichten.

Eine Sängerin in den Nachrichten

Dieser Auftritt erfolgt in einer arbeitsreichen Zeit für Kehlani. Sie veröffentlichte ihr neues, selbstbetiteltes Album „KEHLANI“ am 24. April 2026, ihrem 31. Geburtstag. Nun bereitet sie sich darauf vor, die neuen Songs im Rahmen ihrer „Kehlani World Tour“ live zu präsentieren, die im August 2026 mit Konzerten in Nordamerika, Europa, Großbritannien und Südafrika startet.

Mit diesem sommerlichen Look, verziert mit Muscheln und Blumen, präsentiert sich Kehlani strahlend und trendig. Ihrem Stil treu bleibend, bestätigt sie ihre Vorliebe für elegante Looks und ihre aktuelle Inspiration durch den Strand. Ihre Fans werden davon sicherlich begeistert sein.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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