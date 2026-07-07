Emma Watson absolvierte an der Seite von Prinz William einen seltenen öffentlichen Auftritt in London.

Julia P.
Extrait du film « The Circle »

Die britische Schauspielerin Emma Watson, die sich in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, sorgte in London für Aufsehen. Sie besuchte eine Veranstaltung zum Thema Naturschutz, gemeinsam mit Prinz William und dem britischen Schauspieler und Produzenten Benedict Cumberbatch. Bei diesem Anlass präsentierte sie sich in einem eleganten zweifarbigen Kleid.

Ein schwarz-weißes Kleid

Für diesen Anlass wählte Emma Watson ein Kleid von Jacquemus namens „La Robe Pisello“. Das Design spielte mit Kontrasten: Ein eng anliegendes schwarzes Oberteil mit Rundhalsausschnitt und kurzen Ärmeln setzte eine mit antiken Perlen und einem herzförmigen Anhänger verzierte Halskette perfekt in Szene. Ab der Hüfte ging der Stoff in einen weißen Baumwollpopeline-Rock mit mehreren Rüschen über. Verspielte Lagen und florale Ausschnitte rundeten die tiefsitzende Silhouette ab.

Ein engagiertes Auftreten

Abgesehen vom Stil hatte dieser Auftritt eine besondere Bedeutung. Emma Watson nahm an einem Forum teil, das im Rahmen der Initiative „United for Wildlife“ und der Royal Foundation während der Klimaschutzwoche stattfand. Dieses Engagement entspricht Emma Watsons Werten, da sie sich seit Langem für Umwelt- und Frauenrechte einsetzt. Prinz William und Benedict Cumberbatch waren ebenfalls anwesend.

Eine "diskrete" Schauspielerin

Dieser Auftritt war umso bemerkenswerter, als Emma Watson in den letzten Jahren kaum in der Öffentlichkeit zu sehen war. Die Schauspielerin, die als Kind in der „Harry Potter“-Saga entdeckt wurde, legte ihre Karriere nach und nach auf Eis, um sich ihrem Studium und ihrem Aktivismus zu widmen. Jeder ihrer öffentlichen Auftritte wird daher von ihren Fans genauestens verfolgt, die sich sehr über ihr Wiedersehen freuen.

In diesem zweifarbigen Kleid von Jacquemus präsentierte sich Emma Watson elegant und engagiert zugleich. Die Schauspielerin verband modische Raffinesse mit einem Anliegen, das ihr am Herzen liegt, und bewies damit einmal mehr ihr Talent, Stil und Überzeugung zu vereinen. Ihre Fans, die sich immer freuen, sie wieder im Rampenlicht zu sehen, waren begeistert.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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