„Nicht kurvig genug“: Diese Schauspielerin wird wegen ihres Aussehens kritisiert.

Anaëlle G.
@emilysteaparty / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin Emily Rudd, die Nami in der Netflix-Realverfilmung von "One Piece" spielt, sieht sich immer wieder Kritik an ihrem Aussehen ausgesetzt, da ihr vorgeworfen wird, für die Rolle "nicht kurvig genug" zu sein.

Kritik an seiner „unzureichenden Form“

Seit der Bekanntgabe der Besetzung im Jahr 2023 wurde Emily Rudd von einigen Fans kritisiert, weil sie nicht die „ausgeprägten Kurven“ von Nami aus Anime/Manga besäße. Nami gilt mit ihrer Figur als Inbegriff des Pin-up-Girls, und manche bedauerten, dass Emily Rudd diesem Bild nicht entsprach. Diese Kritik hielt sich auch nach der ersten Staffel (2023) und vor der zweiten Staffel hartnäckig, mit Kommentaren wie: „Sie hat zu wenig Oberweite für Nami.“

Verteidiger, die kontern

Glücklicherweise verteidigt die Mehrheit Emily Rudd. Viele weisen darauf hin, dass weibliche Körper in Animes unverhältnismäßig und unrealistisch dargestellt werden: „Ohne absurde CGI-Effekte hätten wir niemals eine Schauspielerin mit solchen Maßen gefunden“, argumentiert ein Fan auf Reddit . Der Autor des weltberühmten Mangas „One Piece“, Eiichiro Oda, selbst befürwortete die Wahl aufgrund ihrer „wunderschönen Seele“ und nicht aufgrund ihres Aussehens. Andere Internetnutzer betonen: „Das Aussehen ist unwichtig, sie verkörpert Nami perfekt – klug, stark, schelmisch.“

Ungeachtet der Kritik an ihrer Figur glänzt Emily Rudd als Nami mit ihrem Charisma und Talent, und anspruchsvolle Fans loben eine werkgetreue Adaption, bei der die Schauspielkunst Vorrang vor unrealistischen 2D-Fantasien hat.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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