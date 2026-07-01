Sullivan, Patrick Dempseys Sohn, gibt sein Debüt in Vintage-Mode

Mit gerade einmal 19 Jahren feierte Sullivan Dempsey sein großes Debüt in der Modewelt. Der Sohn des amerikanischen Schauspielers Patrick Dempsey posierte für eine Kampagne, die sich der luxuriösen Vintage-Mode widmet und in den sozialen Medien für Aufsehen sorgte.

Eine erste Kampagne für Morphew World

Sullivan Dempsey hat seine erste Modekampagne für Morphew World fotografiert, eine Secondhand-Boutique, die sich auf Vintage-Luxus spezialisiert hat. Die Marke, die sich als führend im Bereich archivierter Kleidung etabliert hat, bietet ihren Kunden sorgfältig restaurierte und wieder auf den Markt gebrachte Stücke der größten Designer des 20. Jahrhunderts an. Dieser Ansatz entspricht perfekt dem aktuellen Trend zu einem nachhaltigeren und traditionsbewussten Luxus.

Ein Kleid von Yves Saint Laurent aus den 1980er Jahren

Auf dem Instagram-Account von Morphew World feierte Sullivan ihren ersten öffentlichen Auftritt als Model. Die Marke veröffentlichte ein Foto, auf dem die Teenagerin in einem Kleid von Yves Saint Laurent aus den 1980er-Jahren posiert. Diese Präsenz katapultierte Sullivan sofort in die große Tradition des Couture-Modelns, unter die wachsamen Augen eines der weltweit bedeutendsten Modearchive.

Ein zweiter Blick von Issey Miyake

Einige Wochen später veröffentlichte Morphew World ein neues Foto von Sullivan, diesmal in einem völlig anderen Kontext. Der Teenager trägt ein komplett schwarzes Ensemble von Issey Miyake, ebenfalls aus den 1980er-Jahren. Der japanische Designer erlebt damit, wie eines seiner Archivstücke in neuem Licht erscheint. Es ist ein Beweis für Sullivans stilistische Vielseitigkeit, die es ihm ermöglicht, sowohl Pariser Glamour-Couture als auch japanischen intellektuellen Minimalismus zu verkörpern.

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Ein symbolischer Schritt nach dem Ende der High School

Der Start dieser Modelkarriere erfolgte ein Jahr nach einem bedeutenden Meilenstein in Sullivans Leben. Im Mai 2025 schlossen die Zwillinge Darby und Sullivan die Crossroads School for Arts & Sciences ab, eine renommierte Schule in Santa Monica, Kalifornien. „Ich bin so stolz auf euch, Kinder, und gespannt, wohin euch das nächste Kapitel eures Lebens führen wird!“, schrieb Patrick Dempsey damals auf Instagram.

Mit seinen ersten beiden Fotoshootings für eine Vintage-Luxusmarke hat Sullivan Dempsey einen bemerkenswerten Einstieg in die Modewelt hingelegt. Der 19-Jährige beschreitet einen Weg, der sowohl familiär als auch ausgesprochen persönlich geprägt ist, und wählte für sein Debüt die Welt der Haute Couture.