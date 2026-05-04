Ana de Armas interpretiert das Lederkleid neu – mit einem unerwarteten Detail

Die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas und edler Schmuck hatten ihre stilistische Harmonie bereits unter Beweis gestellt. Mit der Kampagne „Mythica“ erreichen sie eine neue Ebene – und ein schwarzes Lederkleid bildet die Kulisse für eines der bemerkenswertesten Stücke der Kollektion.

Die „Mythica“-Kampagne – zwischen Mysterium und Transformation

Die neue High-Jewelry-Kampagne trägt ihren Namen zu Recht. „Mythica“ entführt in eine Welt der Transformation und des Geheimnisvollen und präsentiert die Trägerin als eine Frau, die ihre eigene Geschichte schreibt. Ana de Armas verkörpert dies perfekt: eine Schauspielerin, deren internationale Karriere – von Kuba bis Hollywood – von ständiger Neuerfindung zeugt. Die Bilder spielen mit klaren Linien, leuchtenden Steinen und einer kühnen Modernität, die sich deutlich von der oft angestaubten Ästhetik von High Jewelry abhebt.

Das Lederkleid: die unerwartete Bühne

Das Kleid mit seinem tiefen Ausschnitt, der von dünnen Trägern gehalten wird, wirkt gleichermaßen strukturiert und minimalistisch – und bildet damit die perfekte Kulisse, um den Schmuck optimal zur Geltung zu bringen. Das Leder verleiht dem Ganzen eine gewisse Spannung, eine fast rockige Modernität, die einen starken Kontrast zur üblichen Pracht von Schmuckkampagnen bildet. Genau diese Gegenüberstellung macht Ana de Armas' Bilder so ausdrucksstark.

Die Wasserfall-Halskette, das Herzstück der Kollektion

Es ist das Schmuckstück, das alle Blicke auf sich zieht. Eine kaskadenförmige Halskette mit Aquamarinen und Katzenaugentopas, deren Struktur ein ikonisches Louis-Vuitton-Motiv in fließenden, bandartigen Formen neu interpretiert. An Ana de Armas' Hals findet das Schmuckstück seinen idealen Platz: ein Dekolleté, das es zur Geltung bringt, ohne es zu erdrücken, und strahlende Haut, die seine Nuancen offenbart. Der dunkle Hintergrund, der die Halskette isoliert und ihre handwerkliche Präzision betont, rundet das perfekte visuelle Gesamtbild ab.

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Ein Beauty-Look, der die Stärke des Outfits ausgleicht.

Um nicht mit dem Kleid oder dem Schmuck zu konkurrieren, setzte das Make-up auf Sanftheit: zarte Wellen, ein natürliches und strahlendes Make-up, das die Struktur des Looks – Leder, Metall, Steine – für sich sprechen lässt. Die Balance zwischen der Robustheit des Leders und der Zartheit des Schmucks spiegelt sich auch in Ana de Armas' Haarstyling und Make-up wider.

Ana de Armas, eine unverzichtbare Figur in Modekampagnen

Die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas, seit Jahren eine Muse, verkörpert diese Welt mit bemerkenswerter Konstanz. Für „Mythica“ trägt sie nicht einfach nur Schmuck – sie lebt ihn. Die Kommentare unter den Bildern bestätigten dies sofort: „Absolut wunderschön“, „Das Schönste überhaupt“ – eine Flut von Reaktionen, die die unmittelbare Wirkung dieser Bilder belegen.

Ein schwarzes Lederkleid, eine aquamarinfarbene Halskette und Ana de Armas: die perfekte Kombination für eine Schmuckkampagne. Das unerwartete Detail? Das Leder selbst – diese Materialwahl verwandelt ein „klassisches“ Projekt in etwas deutlich Schickeres.