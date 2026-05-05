Tennisspielerin Serena Williams verleiht dem Leopardenmuster eine überraschende Note.

Die amerikanische Tennisspielerin Serena Williams griff kürzlich den Leopardenprint wieder auf und überraschte mit einem unerwarteten Beauty-Twist, der für Aufsehen sorgte – und einen Trend neu entfachte.

Eine Party von Sports Illustrated in Florida

Am 30. April 2026 besuchte Serena Williams den Auftakt des Sports Illustrated Race Weekends im Restaurant „The Surf Club“ in Surfside, Florida. Diese exklusive Veranstaltung brachte Prominente und Sportler zusammen, nur wenige Tage vor dem Formel-1-Grand-Prix von Miami – bei dem Serena Williams am darauffolgenden Tag auch auf der Tribüne die Testfahrten von Ferrari verfolgte.

Ein Leopardenkleid mit Farbverlauf

Das Herzstück des Looks war ein figurbetontes Maxikleid mit hohem Kragen, dessen braun-goldener Leopardenprint sanft in einen tiefschwarzen Saum überging. Dieser Farbverlauf – vom Animal-Print zum Schwarz-Weiß – verlieh dem Kleid eine unerwartete Eleganz.

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Die überraschende Note: gebleichte Augenbrauen

Dieses Detail sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen. Serena Williams trug scheinbar gebleichte Augenbrauen, kombiniert mit sanften blonden Wellen. Diese Entscheidung, die die Weltmeisterin in die Reihe der Anhängerinnen des Trends zu „gebleichten Augenbrauen“ einreiht – ein Trend, der zunächst auf den Laufstegen und dann in den sozialen Medien populär wurde –, veränderte ihren Look komplett und verlieh ihm einen avantgardistischen Touch.

Am nächsten Tag: ein Look in Weißleinen von Kopf bis Fuß, das genaue Gegenteil von dem, was man erwarten würde.

Einen Tag nach dem Event präsentierte Serena Williams einen komplett neuen Look: Beim Formel-1-Grand-Prix von Miami trug sie ein ganz in Weiß gehaltenes Leinenensemble – eine Cargoweste mit großen Taschen und offenem Saum über einem weißen Hemd und einer Leinenhose mit Kordelzug. Ihre mehrlagigen Halsketten behielt sie bei, entschied sich aber für einen dunkleren Lippenstift und ein sonnengeküsstes Rouge. Zwei völlig unterschiedliche Stile innerhalb von 24 Stunden – und beide strahlten gleichermaßen Leichtigkeit aus.

Ein Kleid mit Leopardenmuster in Farbverlauf, gebleichte Augenbrauen und ein schwarzer Blazer – Serena Williams hat damit einmal mehr bewiesen, dass sie genau weiß, wie man ein Outfit unvorhersehbar macht.