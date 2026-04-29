Platinblondes Haar und ein überraschendes Duo: Rapper Doechii und Sängerin Lady Gaga sorgen für Furore.

Die amerikanische Singer-Songwriterin Lady Gaga und der amerikanische Rapper Doechii hatten zuvor noch nie zusammengearbeitet – und ihre erste musikalische Begegnung wurde sofort zum Hit. Das Musikvideo zu „Runway“, das am 27. April 2026 veröffentlicht wurde, ist ein visuelles Feuerwerk und verspricht schon jetzt, einer der aufregendsten Modemomente des Jahres zu werden.

Eine Zusammenarbeit für „Der Teufel trägt Prada 2“

Der Song „Runway“ ist auf dem Soundtrack des Films „Der Teufel trägt Prada 2“ zu hören, der am 1. Mai 2026 in die Kinos kommt. Im Film untermalt der Song eine Backstage-Szene während der Mailänder Modewoche. Regie beim Musikvideo führte Parris Goebel – eine international gefeierte Choreografin und Kreativdirektorin, bekannt für ihre Zusammenarbeit mit Rihanna, Justin Bieber und Jennifer Lopez sowie Gründerin der Crew „The Royal Family“.

Der Song erreichte sofort Platz eins der Billboard Dance Digital Song Sales Charts und landete in den Top 10 der Digital Song Sales und Dance Streaming Songs Charts.

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Doechiis polarblonde

Die Haarverwandlung sorgte in den sozialen Medien für das größte Aufsehen. Die US-amerikanische Rapperin Doechii, die normalerweise für ihr langes, lockiges schwarzes Haar bekannt ist, präsentierte sich im Musikvideo mit einem radikalen neuen Look: einer platinblonden Perücke und gebleichten Augenbrauen. Ein Look, der dem der US-amerikanischen Sängerin und Songwriterin Lady Gaga verblüffend ähnelt.

Der zweiteilige Blazer: der meistdiskutierte Look

Der eindrucksvollste Moment im Video zeigt die beiden Künstler, wie sie sich buchstäblich denselben leuchtend roten Blazer teilen, der gleichzeitig für zwei Körper entworfen wurde, sodass ihre Schultern zu einer einzigen verschmelzen. Darunter trug jeder ein bis zum Kragen zugeknöpftes weißes Hemd mit schwarzer Krawatte – wodurch die optische Illusion entstand, ihre Oberkörper seien eins.

Schwarze Halbfinger-Lederhandschuhe, ein glänzender rubinroter Lippenstift und Smokey Eyeliner vervollständigten Doechiis Look, während beide die gleichen skulpturalen Opera-Plateauschuhe von Thom Solo trugen.

Eine Reihe von Blicken

Das Video zeigt eine Reihe maßgeschneiderter Stücke von Häusern wie LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta und Bad Binch Tong Tong, darunter Pailletten-Jumpsuits, die den gesamten Körper bedecken, außer Augen und Mund – einer schwarz für Doechii, einer weiß für Gaga.

Lady Gaga feiert ein beeindruckendes Comeback mit ihrer neongelben Haarpracht aus der „Telephone“-Ära, kombiniert mit einem skulpturalen blauen Faltenrock und einem kegelförmigen Hut mit Schleier. Doechii hingegen präsentiert sich in einer anderen Szene mit ihrem natürlichen schwarzen Haar unter einem breitkrempigen, pink-orangefarbenen Federhut, dazu trägt sie ein schwarzes Korsettkleid mit geometrischen Ausschnitten.

Zwei Künstler, die davon träumten, zusammen zu sein

Die Zusammenarbeit mag in ihrem Umfang überraschen, doch sie wurzelt in einer langjährigen gegenseitigen Bewunderung. Doechii bezeichnet Lady Gaga als „großen Einfluss“ und sich selbst als „Lady Gagas größten Fan“. Gaga ihrerseits sagte im Juli letzten Jahres gegenüber der britischen Vogue: „Doechii schreibt mit einer Feder, die sich sofort legendär anfühlt. Ich habe mich in ihre Musik und ihre zutiefst persönliche Perspektive verliebt.“ Ein Treffen, das unausweichlich war.

In einem einzigen Video bewiesen Lady Gaga und Doechii, dass sie weit mehr verbindet als nur ein roter Blazer: eine gemeinsame Vision von Mode als grenzenlosem Spielplatz. „Runway“ ist nicht einfach nur ein Song für einen Film – es ist ein visuelles Manifest zweier Künstlerinnen.