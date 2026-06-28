Will Smith teilt einen seltenen Moment mit Jada Pinkett Smith und ihrer Tochter Willow

Fabienne Ba.
@willsmith / Instagram

Die Familie Smith zeigte sich in Paris bei einem seltenen öffentlichen Auftritt. Will Smith, Jada Pinkett Smith und ihre Tochter Willow trafen sich in der französischen Hauptstadt, um ein Familienmitglied bei einer Modeveranstaltung zu unterstützen.

Ein sehr auffälliger Auftritt in Paris

Während der Pariser Modewoche sorgten Will Smith und seine Familie für Aufsehen. Der amerikanische Schauspieler reiste in Begleitung von Jada Pinkett Smith, der Mutter seiner jüngeren Kinder, und ihrer gemeinsamen Tochter Willow in die französische Hauptstadt. Ihre Anwesenheit war umso bemerkenswerter, als die Familie Smith nur selten in der Öffentlichkeit auftritt. Wie bei jedem Medienauftritt der Familie waren zahlreiche Fotografen vor Ort, um diesen ungewöhnlichen Familienausflug festzuhalten.

Ein konkreter Grund für dieses Treffen

Über ihre bloße Anwesenheit in Paris hinaus verfolgte der gemeinsame Auftritt der Smiths einen ganz bestimmten Zweck. Will, Jada und Willow waren gekommen, um Jaden Smith, den Sohn des berühmten amerikanischen Paares, bei seinem ersten großen öffentlichen Auftritt als Kreativdirektor für Herrenmode bei Christian Louboutin zu unterstützen. Ein bedeutender Meilenstein in der Karriere des jungen Mannes und ein wichtiger Schritt auf seinem Weg in der Modebranche. Jaden Smith, der in Musik, Film und nun auch in der Mode tätig ist, verkörpert perfekt diese neue Generation vielseitig talentierter Designer.

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Eine Großfamilie auf dem roten Teppich

Bei diesem Anlass erhielt Jaden Smith nicht nur Unterstützung von seinen Eltern und seiner Schwester Willow. Auch seine Großmutter mütterlicherseits, Adrienne Banfield-Norris, sowie sein Halbbruder Trey, Will Smiths ältester Sohn aus einer früheren Ehe, waren anwesend. Diese generationsübergreifende Unterstützung unterstreicht den starken Familienzusammenhalt der Smiths, die bei keinem wichtigen beruflichen Ereignis des jeweils anderen fehlen.

Ihr letzter gemeinsamer Auftritt war im Jahr 2024.

Um die außergewöhnliche Bedeutung dieses gemeinsamen Auftritts zu würdigen, sollte man bedenken, dass der letzte öffentliche Auftritt der Familie Smith im Mai 2024 anlässlich der Veröffentlichung des Films „Bad Boys: Ride or Die“ stattfand. Will Smith und Jada Pinkett Smith zählen zudem zu den bekanntesten Paaren der amerikanischen Unterhaltungsbranche. Seit ihrer Heirat im Jahr 1997 haben sie sich über die Jahre eine Familie aufgebaut und gleichzeitig ihre jeweiligen erfolgreichen Karrieren verfolgt.

Im Jahr 2023 nahm die private Geschichte des Paares eine dramatische Wendung in den Medien. In einem vielbeachteten Interview gab Jada Pinkett Smith bekannt, dass das Paar bereits seit 2016 offiziell getrennt lebte, obwohl sie noch nicht rechtskräftig geschieden waren. Beide Prominente betonten wiederholt ihren Wunsch, trotz der Veränderungen in ihrer persönlichen Beziehung den Zusammenhalt ihrer Familie und ihrer beiden Kinder zu wahren.

Mit seinem Auftritt in Paris an der Seite von Jada Pinkett Smith, Willow und dem Rest der Familie lieferte Will Smith eines der eindrucksvollsten Familienbilder des Jahres. Weit über das bloße „Modeereignis“ hinaus verdeutlicht dieses gemeinsame Erscheinen den Zusammenhalt einer Familie, die trotz persönlicher Veränderungen sichtbar geschlossen hinter ihren Kindern steht.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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