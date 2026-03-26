Zendaya überrascht mit intensivem Make-up und einem sehr theatralischen Kleid

Léa Michel
@ernestocasillas / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin Zendaya sorgte bei der Pariser Premiere des Films „The Drama“ für Aufsehen. An der Seite von Robert Pattinson schritt sie über den roten Teppich und präsentierte sich in einem beeindruckenden Look, der ausdrucksstarkes Make-up und eine ausdrucksstarke Silhouette vereinte. Diese ästhetische Wahl, die perfekt zum Thema des Films passte, bestätigt ihren Status als Stilikone, die von Beobachtern der internationalen Kulturszene genau verfolgt wird.

Ein umwerfender Auftritt auf dem roten Teppich in Paris

Die Premiere des Films „The Drama“ in Paris lockte zahlreiche Fans an, die einen Blick auf die beiden Hauptdarsteller erhaschen wollten. Die Stimmung war ausgelassen, und die Zuschauer zückten eifrig ihre Handys und Kameras, um die beiden festzuhalten. Zendaya, die regelmäßig auf dem roten Teppich zu sehen ist, stach in einem extravaganten weißen Outfit hervor, das als moderne Interpretation des im Film zentralen Hochzeitsthemas konzipiert war.

Das Kleid der Schauspielerin stammte von einer Luxusmarke und wurde von dem künstlerischen Leiter Nicolas Ghesquière, einer Schlüsselfigur der zeitgenössischen Mode, entworfen. Das strukturierte Kleid, inspiriert von Brautmode, war Teil eines künstlerischen Konzepts, das die Promotion des Films „Das Drama“ begleitete. Ihr ausdrucksstarkes Make-up mit betonten Augen und makellosem Teint rundete den besonders aufwendigen visuellen Auftritt ab.

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„Das Drama“, eine Geschichte, die Romantik und psychologische Spannung miteinander verbindet.

In „The Drama“, unter der Regie von Kristoffer Borgli, spielen Zendaya und Robert Pattinson ein Paar, dessen Beziehung kurz vor der Hochzeit durch die Enthüllung eines Geheimnisses wenige Tage zuvor in eine Krise gerät. Der Film beleuchtet die emotionalen Spannungen rund um das Thema Bindung und schildert komplexe Beziehungsdynamiken, wobei er Romantik und psychologische Spannung gekonnt miteinander verbindet.

Mit ihren stilistischen Entscheidungen und ihrer Fähigkeit, unterschiedlichste Rollen zu verkörpern, unterstreicht Zendaya ihren Einfluss sowohl in der Filmbranche als auch in der Modewelt. Ihr Auftritt in Paris verdeutlicht die wachsende Bedeutung, die der visuellen Kohärenz zwischen Werbung und Handlung beigemessen wird – eine Strategie, die in internationalen Produktionen mittlerweile üblich ist.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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