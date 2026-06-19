Da sie als „zu alt“ für das Modeln von Strandmode galt, reagiert sie offen auf die Kritik.

Die amerikanische Unternehmerin, Fernsehmoderatorin und Autorin Bethenny Frankel lässt sich von Kritik nicht in ihrem Handeln beeinflussen. Mit 55 Jahren lief sie bei der Sports Illustrated Swimsuit Runway Show in Miami Beach über den Laufsteg. Konfrontiert mit Kommentaren zu ihrem Alter und Aussehen, reagierte sie mit Aufrichtigkeit und Selbstbewusstsein.

Ein Vertrauen, das keiner Bestätigung bedarf

Als einige Internetnutzer ihren Platz auf dem Laufsteg infrage stellten, entschied sich Bethenny Frankel für eine einfache Antwort, anstatt sich zu rechtfertigen. In einem auf TikTok veröffentlichten Video erklärte sie (auf Englisch), dass sie nicht versuche, sich traditionellen Modelstandards anzupassen.

Ihr Ziel? Ganz sie selbst zu sein und die Erfahrung voll und ganz zu genießen. Sie gibt zu, dass sie bei ihrer ersten Teilnahme an der Show nicht viel auf ihr Alter geachtet hat, bevor sie die Kontroverse in den sozialen Medien mitbekam. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, weiterhin mit Begeisterung über den Laufsteg zu gehen.

Behauptung eines "echten" Körpers

Neben Kommentaren zu ihrem Alter ging die Frau in ihren Fünfzigern auch auf Kritik an ihrer Figur ein. Ihre Botschaft ist klar: Sie liebt ihren natürlichen Körper und ein entspannteres Verhältnis zu ihrem Wohlbefinden. Fernab von Diäten und intensivem Training erklärt sie, dass sie ein für sie passendes Gleichgewicht gefunden hat. Ein persönlicher Weg, der sich über die Jahre entwickelt hat, nach einer Zeit, in der ihr Verhältnis zu Essen und Bewegung komplizierter war.

Diese Aussage unterstreicht eine gelassenere Sicht auf den Körper, in der Authentizität Vorrang vor dem Streben nach Perfektion hat. Es ist eine Botschaft, die bei vielen Menschen Anklang findet, die unrealistischen Erwartungen überdrüssig sind.

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Ein besonderer Moment im Kreise der Liebsten

Bei der Veranstaltung im W South Beach präsentierte sich Bethenny Frankel in mehreren Outfits auf der Bühne. Dieses Jahr wurde sie zudem von dem renommierten Magazin als „Rookie“ ausgezeichnet – eine Ehrung, die ihren Einstieg in die Welt der Modenschauen markiert. Im Publikum konnte sie auf die Unterstützung ihrer Lieben zählen. Ihr Partner verfolgte die Show aus der ersten Reihe, während ihre Teenager-Tochter stolz ihren selbstbewussten Auftritt beobachtete.

Indem Bethenny Frankel offen auf Kritik reagiert, verwandelt sie eine Kontroverse um Alter und Aussehen in ein kraftvolles Plädoyer für Selbstakzeptanz. Ihre Haltung erinnert uns daran, dass es keine Altersgrenze gibt, um sich wohlzufühlen, sich frei auszudrücken oder neue Herausforderungen anzunehmen. Mit ihrem markanten Auftreten sendet sie eine einfache, aber kraftvolle Botschaft: Selbstvertrauen hängt weder von einer Zahl auf dem Ausweis noch von einer bestimmten Figur ab.