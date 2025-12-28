Die „Itachi-artigen Augenringe“: jenes körperliche Detail, das niemand erklärt... und das Sie vielleicht haben

Typische Augenringe verdunkeln die Unterseite der Augen und lassen die Haut eingefallen wirken. Itachis Augenringe, eine Anspielung auf die gleichnamige Figur aus „Naruto“, sind ausgeprägter und reichen bis auf die Wangen, wo sie mit feinen Linien verschmelzen. Vielleicht hast du dieses Merkmal auch, und in der Manga-Kultur ist es alles andere als ein Makel, also mach dir keine allzu großen Sorgen.

Intensivere und ausgeprägtere dunkle Augenringe

Ständig korrigiert und aus dem Gesicht retuschiert, sind dunkle Augenringe ungeliebt. Sie haben einen schlechten Ruf und fallen unrealistischen Schönheitsidealen zum Opfer. Laut weit verbreiteten Irrtümern deuten sie auf chronische Müdigkeit, Schlafmangel und mangelnde Selbstfürsorge hin. Sie betonen diesen „krankhaften Teint“ und beeinträchtigen unmerklich den Hautton. Davon hat uns unsere Gesellschaft, besessen von retuschierten Bildern und Anti-Aging-Seren, überzeugt. Wenn wir diesen Vorgaben Glauben schenken, hat die Haut kein Recht, in Ruhe zu leben und sich auszudrücken. Sie wird einem Perfektionszwang unterworfen, und alles, was wir davon haben, sind Unsicherheiten .

Im Kult-Anime „Naruto“ sind die dunklen Ringe unter Itachis Augen weder das Ergebnis einer durchzechten Nacht noch ein ästhetischer Makel. Die Zeichner haben sie bewusst in sein Gesicht gezeichnet, um ihm eine geheimnisvolle Aura zu verleihen und seinen Blick zu betonen. Sie sind ein ausdrucksstarkes visuelles Symbol, ein Zeichen von Stärke und vor allem ein Zeichen von Würde. Medizinisch gesehen werden sie auch als „Nasojugalfurchen“ bezeichnet, eine Verformung der Tränenrinne, der Vertiefung unter den Augen. In diesem Manga, der Generationen überdauert hat, sind diese dunklen Ringe einzigartig. Sie verlaufen über Itachis Wangen und unterstreichen die weichen Züge seines Gesichts. Auf den ersten Blick könnte man sie für Krieger-Make-up halten.

Tatsächlich verleihen sie der Haut mehr Tiefe und lassen sie verstopfter wirken, wodurch der Eindruck geschwollener Augen entsteht. Itachis Augenringe könnten angeboren, erblich bedingt oder einfach mit seiner Gesichtsstruktur zusammenhängen. Anders gesagt: Man kann acht Stunden pro Nacht schlafen und trotzdem diesen intensiven Blick haben, der einem Anime-Helden würdig ist.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Micòl Seggiani ☾ (@micol.michiko)

Eine Frage von Haut und Transparenz

Dunkle Augenringe werden oft fälschlicherweise mit schlaflosen Nächten in Verbindung gebracht, sind aber weder einfach die Folge einer durchwachten Nacht noch ein sichtbares Anzeichen von Schlaflosigkeit. Sie sind häufig genetisch bedingt und hängen maßgeblich von der Gesichtsstruktur ab. Wenn Ihre Eltern oder Großeltern von Natur aus dunkle Augenringe haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie diese geerbt haben. Die Form der Augenhöhle, die Blickrichtung und die Verteilung des Fettgewebes unter den Augen spielen dabei eine wichtige Rolle.

In „Naruto“ hat Itachi schon in jungen Jahren diese markanten dunklen Ringe unter den Augen, was darauf hindeutet, dass sie ein natürliches Merkmal sind. Es handelt sich nicht um ein bloßes Stilmittel, sondern um eine bewusste Designentscheidung, um Itachi faszinierender und geheimnisvoller zu machen. Diese dunklen Ringe bergen eine verborgene Bedeutung und enthalten seine Geschichte.

In "Naruto" ein Zeichen von Reife

In unserer jugendfixierten Welt fallen Augenringe oft Schönheitsidealen zum Opfer und werden von der Kosmetikindustrie verächtlich betrachtet. In „Naruto“ hingegen erfüllen Itachis Augenringe eine narrative Funktion. Sie symbolisieren frühe Verantwortung, eine unermessliche seelische Last und endloses emotionales Leid. Je älter er wird, desto tiefer werden diese markanten Zeichen in seinem Gesicht.

Obwohl diese dunklen Ringe unter seinen Augen die Last seines jungen Lebens tragen und sein Gesicht nach unten ziehen, machen sie Itachi einzigartig. Während viele Ninjas glatte, dynamische Gesichtszüge haben, wirkt Itachi sofort anders: reifer, ernster, beinahe zeitlos. In der japanischen Kultur (und insbesondere in Mangas) werden müde Gesichtszüge und dunkle Ringe oft mit emotionaler Tiefe, Intelligenz und Melancholie assoziiert. Weit davon entfernt, ein starres, undurchschaubares Gesicht zu haben, wirkt Itachi durch seine Andersartigkeit menschlicher, nahbarer.

Ein unterschätzter Charmefaktor

Auf TikTok findet man bei der Suche nach lebensgroßen Beispielen von Itachis Augenringen entweder erklärende Videos, die nur eingefleischte Manga-Fans ansprechen, oder Werbung für Schönheitsoperationen. Als ob diese Augenringe nicht unter die Augen gehören oder unsere Schönheit beeinträchtigen würden.

Diese Eigenschaft zu entfernen oder zu verändern bedeutet, einen Teil der eigenen Identität zu verleugnen und das zu opfern, was uns von anderen unterscheidet. Es ist, als würde man die Blumen aus Monets Gemälden entfernen oder die Formen von Picassos Werken verändern. Diese Augenringe mindern nicht unseren Charme, sondern verstärken ihn. Sie sind ein Pluspunkt, kein Makel.

Itachis dunkle Augenringe, die in Cosplays mit lila Eyeliner nachgestellt werden, werden daher eher bewundert als gehasst. Es steht also außer Frage, dass wir uns von anderen vorschreiben lassen, wie wir auszusehen haben, oder dass Filter 2.0 Realität werden.