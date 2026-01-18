Nadia Aboulhosn, das Plus-Size-Model, das die Mode auf ihre eigene Art und Weise neu definiert.

Nadia Aboulhosn, ein Plus-Size-Model aus Orlando, Florida, definiert mit ihrem Stil und ihrem Engagement für Body Positivity inklusive Mode neu. Die Amerikanerin mit libanesischen Wurzeln hat über 700.000 Follower auf Instagram, wo sie Mode-, Beauty- und Lifestyle-Inhalte teilt und Tausende von Frauen dazu inspiriert, alle Körperformen zu lieben.

Ein autodidaktischer Einstieg in die Modewelt

Mit 22 Jahren zog Nadia nach Harlem, New York, und startete 2010 ihren Blog, um ihre Leidenschaft für Mode auszuleben. Nachdem sie vom Fashion Institute of Technology (FIT) abgelehnt worden war, lehnte sie elitäre Standards ab. Ihr erstes Fotoshooting für die „Curvy“-Rubrik des Seventeen Magazine markierte ihren Einstieg in die Modewelt, gefolgt von einem Sieg beim American Apparel Modelwettbewerb. Anschließend modelte sie für Publikationen wie Vogue Italia, Cosmopolitan und Marie Claire und war in Kampagnen für Marken wie Addition Elle und Boohoo zu sehen.

Eine Karriere als engagierter Designer

Nadia glänzt im Designbereich mit ihrer Capsule Collection für Herbst 2015 (14 Teile in den Größen 42–54, minimalistisch und militärisch inspiriert), die sie auf der New York Fashion Week präsentierte und bei Lord & Taylor verkaufte. Sie lancierte Overknee-Stiefel für kurvigere Oberschenkel – ein Verkaufsschlager, der zweimal ausverkauft war – und entwarf Kollektionen für Boohoo Plus, womit sie bewies, dass Mode für alle Körpertypen geeignet sein sollte. Außerdem wirkt sie in Videos wie „everyBODYisflawless“ mit, um Selbstakzeptanz zu fördern.

Kultureller Einfluss und Wirkung

Als Vorreiterin der Body-Positivity-Bewegung arbeitet Nadia mit H&M, Pat McGrath und Lord & Taylor zusammen und veranstaltet Konferenzen wie Create and Cultivate. Ihre kostenpflichtige App bietet Podcasts und exklusive Inhalte und stärkt so ihre Community rund um Selbstakzeptanz und weibliches Unternehmertum. Mit 37 Jahren ist sie eine führende Stimme für eine vielfältigere Branche, fernab der Stereotype von „modeldünnen“ Figuren.

Kurz gesagt, verkörpert Nadia Aboulhosn eine Moderevolution: zugänglich, inklusiv und authentisch beweist sie, dass Stil keine Frage von Größe und Alter ist. Ihr Weg von der Autodidaktin zur Stilikone inspiriert Frauen, ihren Körper anzunehmen und Trends zu setzen, wodurch die Branche zu mehr Inklusivität gezwungen wird.