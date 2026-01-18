Search here...

Nadia Aboulhosn, das Plus-Size-Model, das die Mode auf ihre eigene Art und Weise neu definiert.

Body Positivity
Léa Michel
nadiaaboulhosn/Instagram

Nadia Aboulhosn, ein Plus-Size-Model aus Orlando, Florida, definiert mit ihrem Stil und ihrem Engagement für Body Positivity inklusive Mode neu. Die Amerikanerin mit libanesischen Wurzeln hat über 700.000 Follower auf Instagram, wo sie Mode-, Beauty- und Lifestyle-Inhalte teilt und Tausende von Frauen dazu inspiriert, alle Körperformen zu lieben.

Ein autodidaktischer Einstieg in die Modewelt

Mit 22 Jahren zog Nadia nach Harlem, New York, und startete 2010 ihren Blog, um ihre Leidenschaft für Mode auszuleben. Nachdem sie vom Fashion Institute of Technology (FIT) abgelehnt worden war, lehnte sie elitäre Standards ab. Ihr erstes Fotoshooting für die „Curvy“-Rubrik des Seventeen Magazine markierte ihren Einstieg in die Modewelt, gefolgt von einem Sieg beim American Apparel Modelwettbewerb. Anschließend modelte sie für Publikationen wie Vogue Italia, Cosmopolitan und Marie Claire und war in Kampagnen für Marken wie Addition Elle und Boohoo zu sehen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Nadia Aboulhosn (@nadiaaboulhosn)

Eine Karriere als engagierter Designer

Nadia glänzt im Designbereich mit ihrer Capsule Collection für Herbst 2015 (14 Teile in den Größen 42–54, minimalistisch und militärisch inspiriert), die sie auf der New York Fashion Week präsentierte und bei Lord & Taylor verkaufte. Sie lancierte Overknee-Stiefel für kurvigere Oberschenkel – ein Verkaufsschlager, der zweimal ausverkauft war – und entwarf Kollektionen für Boohoo Plus, womit sie bewies, dass Mode für alle Körpertypen geeignet sein sollte. Außerdem wirkt sie in Videos wie „everyBODYisflawless“ mit, um Selbstakzeptanz zu fördern.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Nadia Aboulhosn (@nadiaaboulhosn)

Kultureller Einfluss und Wirkung

Als Vorreiterin der Body-Positivity-Bewegung arbeitet Nadia mit H&M, Pat McGrath und Lord & Taylor zusammen und veranstaltet Konferenzen wie Create and Cultivate. Ihre kostenpflichtige App bietet Podcasts und exklusive Inhalte und stärkt so ihre Community rund um Selbstakzeptanz und weibliches Unternehmertum. Mit 37 Jahren ist sie eine führende Stimme für eine vielfältigere Branche, fernab der Stereotype von „modeldünnen“ Figuren.

Kurz gesagt, verkörpert Nadia Aboulhosn eine Moderevolution: zugänglich, inklusiv und authentisch beweist sie, dass Stil keine Frage von Größe und Alter ist. Ihr Weg von der Autodidaktin zur Stilikone inspiriert Frauen, ihren Körper anzunehmen und Trends zu setzen, wodurch die Branche zu mehr Inklusivität gezwungen wird.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Dieses Café beschäftigt ausschließlich Frauen, die Säureverätzungen erlitten haben, und verändert die Wahrnehmung von Gewalt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dieses Café beschäftigt ausschließlich Frauen, die Säureverätzungen erlitten haben, und verändert die Wahrnehmung von Gewalt.

Jedes Jahr werden in Indien 1.000 Frauen mit Säure verätzt, und die Überlebenden tragen lebenslange Narben. Ihre Haut...

Mit 58 Jahren fährt sie in einem ungewöhnlichen Outfit Ski und trotzt damit altersbedingten Normen.

Während wir frieren und uns in dicke Kleidung hüllen, streift eine Frau in ihren Fünfzigern ihren Skianzug ab...

Nase, Magen, Arme: Wie diese Unsicherheiten unsere Lebensentscheidungen prägen

Vielleicht haben Sie schon einmal eine Einladung zum Strand abgelehnt, darum gebeten, auf einem Foto im Hintergrund zu...

Indem sie stolz ihre Kurven präsentiert, beweist dieses Model, dass Schönheit keine Grenzen kennt.

Tabria Majors folgt keinen Regeln, um zu glänzen. Als Plus-Size-Model, Content-Creatorin und Aktivistin für Body Positivity verkörpert sie...

„Big“: Diese Plus-Size-Influencerin posiert am Strand für eine positive Botschaft zum Thema Körperakzeptanz.

Ein paar harte Worte genügten, um eine Welle der Selbstermächtigung auszulösen. Konfrontiert mit alltäglicher Diskriminierung aufgrund ihres Gewichts,...

Mit 63 Jahren fragt sie, ob Shorts „für ihr Alter zu vulgär“ geworden seien.

Was wäre, wenn ein einfaches Kleidungsstück genügen würde, um jahrzehntelange Konventionen zu erschüttern? Auf Instagram hat ein scheinbar...

© 2025 The Body Optimist