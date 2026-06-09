Als erste Frau, die in der Schwerelosigkeit Muttermilch abpumpte, schrieb Astronautin Kellie Gerardi Geschichte.

Elternschaft
Émilie Laurent
Kellie Gerardi première femme tirer lait apesanteur
@kelliegerardi / Instagram

Man sagte ihr oft, sie müsse sich zwischen Mutterschaft und ihrer wissenschaftlichen Karriere entscheiden, doch Kellie Gerardi beschloss, beides zu vereinen. Nur acht Wochen nach der Geburt ihrer Tochter kehrte sie in die beengten Verhältnisse der Space Shuttles zurück. Die Astronautin, die 90. Frau im Weltraum, ist eine Pionierin: Sie pumpte in der Schwerelosigkeit Muttermilch ab, um die Forschung voranzutreiben. Eine symbolträchtige Leistung für diese Mutter, die ihren Platz im All gefunden hat.

Muttermilch abpumpen in der Schwerelosigkeit: Mission erfüllt für Kellie Gerardi

Das Bild ging in den sozialen Medien viral und erreichte weltweit 3,5 Millionen Menschen. Es zeigt eine Astronautin, die schwebt, ihre Milchpumpenbeutel schweben und ihre täglich gesammelte Milch präsentieren. Mit einem Lächeln im Gesicht und stolz in ihrem marineblauen Raumanzug präsentiert, hat Kellie Gerardi einen weiteren Meilenstein in ihrer beeindruckenden Karriere erreicht – ein persönlicher Triumph.

Erst vor acht Wochen lag die erfahrene Astronautin, die sogar eine Barbiepuppe besitzt, die ihr nachempfunden ist, auf der Entbindungsstation und feierte die Geburt ihrer Tochter. Seit der Ankunft ihres durch künstliche Befruchtung gezeugten Kindes, das sie als Geschenk des Himmels betrachtet, schwebt die Astronautin im siebten Himmel und kehrte umgehend zu ihren Aufgaben im Weltraum zurück.

Während ihrer Zeit nach der Geburt, einer schwierigen Phase für viele Frauen, verbrachte sie die Zeit am Steuer eines Raumschiffs in der Schwerelosigkeit. Als Teil der „numerischen Minderheit“ im Raumfahrtsektor, der nur 85 Frauen unter 644 Astronauten zählt, hat sie Geschichte geschrieben. Der Ausspruch „Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter“ scheint untrennbar mit ihr verbunden zu sein.

Diese Frau trotzt nicht nur den Gesetzen der Schwerkraft, sondern auch denen einer ganzen Branche, die oft Opfer fordert und Frauen vor die Wahl zwischen Familie und Kindheitsträumen stellt. „Ich habe vollstes Verständnis für Frauen, die sich verpflichtet fühlen, wieder zu arbeiten, bevor sie bereit sind, aber das trifft auf mich nicht zu“, schreibt sie in einem Beitrag über ihren Lebensstil , der Familie, Arbeit und Zuhause vereint.

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Dieser Schritt ist ein Riesenschritt für die Frauengesundheit.

Kellie Gerardi, die das Wort „unmöglich“ aus ihrem Wortschatz verbannt hat und vor keinem Hindernis zurückschreckt, hat sich zum Ziel gesetzt, Respekt und gesellschaftliche Anerkennung zu erlangen. Sie pumpte während eines Parabelflugs im Rahmen des IIAS Muttermilch in der Schwerelosigkeit ab – nicht um Lob zu ernten, sondern in der Hoffnung, neue Erkenntnisse über die mütterliche Physiologie zu gewinnen. Dieses transparente Gefäß, gefüllt mit mütterlichem Nektar, dient nicht der Ernährung ihres Säuglings, sondern soll unser Verständnis des weiblichen Körpers erweitern.

Das Ziel dieses Experiments, das sie zu einer Pionierin macht? Die Geheimnisse der Muttermilch zu lüften und ihre Veränderungen unter bestimmten Bedingungen wie Schwerelosigkeit oder starker Beschleunigung zu untersuchen. „Unser wissenschaftliches Team führt derzeit mehrere Studien zur Muttermilch durch. Von Abpumpen in Schwerelosigkeit während Parabelflügen, einschließlich Zusammensetzungs- und Lipidomikanalysen, bis hin zu unserem zweiten wissenschaftlichen Raumflug im nächsten Jahr“, erklärt sie in der Bildunterschrift.

Neben ihrem Engagement für ein Thema, das von Wissenschaftlern – die überwiegend männlich sind – lange vernachlässigt wurde, setzt sich Kellie Gerardi auch für eine bessere Unterstützung von Müttern in ihrem Beruf ein. Denn Frauen sollten weder ihre Karriere unterbrechen müssen, um ihre Babys zu stillen , noch sollten sie ihre beruflichen Ambitionen auf Eis legen müssen.

Als Astronautin und Mutter ist sie das Gesicht des Wandels.

Während die Astronautin ihre Tage in den Weiten des Weltraums verbringt, lief es für die Mittdreißigerin, die von Time und USA Today zur „Frau des Jahres“ gekürt wurde, nicht immer rund. Sie hat turbulente Zeiten in ihrem Privatleben durchgemacht, acht Jahre lang unter sekundärer Unfruchtbarkeit gelitten und eine Fehlgeburt erlitten. Ihren Weg zur künstlichen Befruchtung dokumentierte sie sogar auf ihrem Instagram-Account, um eine andere, realistischere und authentischere Perspektive auf Mutterschaft zu bieten – fernab von idyllischen Darstellungen.

Heute ist sie überglücklich, eine kleine Tochter zu haben, die sie in Anlehnung an die Weltraumforschung Max Q genannt hat. Für sie ist es ein kleines Wunder. Dieses Kind, dessen Zeugung mit großen Schwierigkeiten verbunden war, bestärkt sie darin, doppelt so hart für eine gerechtere und gleichberechtigtere Gesellschaft zu kämpfen. Denn obwohl Kellie Gerardi ständig nach den Sternen greift, bleibt sie bodenständig. Sie weiß, dass noch viel zu tun ist, um Gleichstellung zu erreichen und menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Mütter zu gewährleisten.

Während Frauen im Raumfahrtbereich noch immer die Ausnahme darstellen, macht Astronautin Kellie Gerardi – die die lebende Verkörperung von Beharrlichkeit ist – jede ihrer Aktionen zu einem Manifest, zu einem fortschrittlichen Ereignis.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als Wortkünstlerin jongliere ich täglich mit Stilmitteln und perfektioniere die Kunst feministischer Pointen. Mein leicht romantischer Schreibstil hält in meinen Artikeln so manche fesselnde Überraschung für Sie bereit. Ich liebe es, komplexe Themen zu entschlüsseln, ganz wie ein moderner Sherlock Holmes. Geschlechterminderheiten, Gleichberechtigung, Körpervielfalt … Als Journalistin am Puls der Zeit stürze ich mich kopfüber in Themen, die Debatten entfachen. Ich bin ein Workaholic, und meine Tastatur wird ständig auf die Probe gestellt.
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