Wie man Kindern Liebe erklärt, ohne Verwirrung zu stiften

Anders als die Frage nach der Entstehung von Babys ist dies eine Frage, mit der sich Eltern selten auseinandersetzen. Ihre Liebe ist so instinktiv und natürlich, dass sie nicht unbedingt daran denken, sie ihren Kindern beizubringen. Diese verwechseln manchmal ihre Cousinen mit ihren „Freundinnen“ und entwickeln kleine Ödipuskomplexe. Hier sind einige Anregungen, wie man das Thema offen und ehrlich ansprechen kann.

Liebe, ein abstrakter Begriff für jüngere Menschen

Wenn Kinder ständig „Warum?“ fragen, erwartet man jede erdenkliche Frage – nur diese nicht. Manchmal, in einem Anflug von Neugier, stellen die Kleinen eine knifflige Frage und überraschen einen völlig. Wenn sie fragen : „Was ist Liebe?“ , ist man sprachlos, als wäre es ein völlig neuer Begriff. Man ist fast versucht, ein Wörterbuch zu zücken oder chatGPT um Hilfe zu bitten.

Wie kann man in seiner Definition von Liebe objektiv und neutral bleiben, einem Gefühl, das euch beiden so offensichtlich und doch so unbeschreiblich erscheint? Es ist fast so schwierig, wie zu erklären, wie Babys entstehen. Der Vergleich mit Kohl und Storch hinkt hier. Liebe ist ein vielschichtiges Konzept und lässt sich nicht in einem einzigen Wort zusammenfassen. Was die Sache sicherlich nicht einfacher macht.

Für ein Kind ist Liebe etwas, das es erwirbt, aber nicht immer versteht. Es ist ein Gefühl, eine Erfahrung, aber selten ein klares Konzept. Kinder spüren, dass sie ihre Eltern, ihr Lieblingsspielzeug oder ihren besten Freund lieben, ohne unbedingt zu verstehen, was diese Bindungen unterscheidet. Liebe ist ihnen angeboren; sie ist nur noch nicht „ausgereift“. Tatsächlich zeigen Kinder dies jeden Tag, ohne es zu merken: indem sie ihre Eltern umarmen, einen Blumenstrauß aus dem Garten für ihre Großmutter binden oder ihr Stück selbstgebackenen Kuchen mit ihrem besten Freund teilen.

Deshalb sind große philosophische Abhandlungen nutzlos. Es ist besser, mit konkreten Situationen zu beginnen: „Kennst du das, wenn man gerne jemanden umarmt? Das ist ein Zeichen von Liebe.“ Oder: „Wenn dir jemand sehr am Herzen liegt und du möchtest, dass er glücklich ist, dann ist das Liebe.“

Passen Sie die Erklärungen dem Alter des Kindes an.

Natürlich wird man einem Kleinkind, das kaum fünf Wörter am Stück sprechen kann und gerade erst lesen gelernt hat, keine detaillierten Erklärungen geben. Ein kleines Kind braucht vor allem einfache und beruhigende Bezugspunkte: Liebe ist das, was man in Umarmungen, Lächeln und gemeinsamen Momenten spürt.

Vermeiden Sie voreilige Schlüsse und verfrühte Fragen wie „Ist er dein Freund?“ , die das Kind nur verwirren. Ja, Kinder können noch nicht alles auf einmal verarbeiten. „Man darf nicht überhastet sprechen, das heißt, man sollte keine vorgefassten Meinungen einbringen und nicht sagen: ‚Er ist verliebt, sie ist verliebt!‘, wenn das Kind noch jung ist und diese unglaubliche emotionale Komplexität erlebt“, warnt Sonia Chaine , Autorin des Kinderbuchs „Liebe, ich verstehe alles“.

Wenn Ihr Kind älter wird, können Sie das Thema vertiefen und Ihre Erziehungsmethoden anpassen, indem Sie Liebe genauer erforschen. Erklären Sie Ihrem Kind dann, dass es seine Schwester nicht so lieben kann wie der Prinz Aschenputtel oder wie Mama seinen Papa. Falls Ihnen dieses Thema unangenehm ist, besuchen Sie die Bibliothek. Dort finden Sie viele informative und illustrierte Bücher dazu. Ein Beispiel ist „Histoire pour Mieux Aimer“ (Geschichten, die die Liebe stärken), eine gelungene und leicht verständliche Erklärung der fünf Sprachen der Liebe.

Nenne die verschiedenen Arten von Liebe, ohne sie zu verwechseln.

Anders als die geheimnisvolle Entstehung von Babys, die nur einer einzigen, eindeutigen Erklärung bedarf, ist Liebe so vielschichtig, dass sie sich in mehreren Phasen entfaltet, von der unschuldigsten bis zur reifsten. Ein Kind sagt vielleicht : „Ich liebe Mama“ oder „Ich werde meinen Klassenkameraden heiraten.“ Und das ist völlig normal. Anstatt es streng zu korrigieren, ist es besser, mit Worten und sanfter Anleitung zu sprechen. „Was du fühlst, ist eine sehr starke Liebe, aber sie ist nicht dasselbe wie die Liebe zwischen zwei Liebenden.“

Die Unterscheidung zwischen familiärer, freundschaftlicher und romantischer Liebe hilft, Verwirrung zu vermeiden und gleichzeitig die Gefühle des Kindes anzuerkennen. Wir leugnen nicht, was es fühlt, sondern helfen ihm lediglich, es zu verstehen. So weiß das Kind, dass es nicht mit seiner Lehrerin flirten oder ein Familienmitglied umgarnen darf.

Sei jeden Tag ein gutes Beispiel, ohne dabei Drama zu veranstalten.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, lernen Kinder durch Nachahmung. Sie prägen sich Bilder leichter ein als Worte. Außerdem sind sie sehr aufmerksame Beobachter. Wenn Ihr Kind Sie beim Lösen eines Kreuzworträtsels zweimal die Zunge herausstrecken sieht, wird es diese Geste wahrscheinlich nachahmen. Genauso verhält es sich mit Liebe und wie Sie diese im Alltag zeigen. Die Art und Weise, wie Sie Zuneigung ausdrücken, Konflikte lösen oder Respekt zeigen, ist eine wahre, stille Lektion.

Es geht nicht darum, eine Show aufzuführen oder „Tatsächlich… Liebe“ im eigenen Wohnzimmer nachzuspielen, sondern vielmehr darum, vor dem Handeln nachzudenken und vor allem die Anwesenheit dieser Zuschauer zu bedenken, die letztendlich nur unsere „Abbilder“ sind. Eine zärtliche Geste, aufmerksames Zuhören, eine friedliche Auseinandersetzung … all das prägt ihr Verständnis von Liebe. Sie verstehen, ohne dass wir es aussprechen müssen, dass Liebe sich nicht auf Worte beschränkt, sondern jeden Tag gelebt wird.

Auch wenn die Liebe durch Erfahrungen entsteht und bis zur Adoleszenz "unschuldig" bleibt, wird sie doch auch durch die Eltern und deren Einsichten geprägt.