Diese Mutter, die dafür kritisiert wurde, mit ihren Kindern in der Kälte wandern gegangen zu sein, verteidigt ihre Entscheidung.

Dick eingepackte Kinder bei kühlen Temperaturen stoßen in den sozialen Medien nicht überall auf Begeisterung. Für Hailey Terry, dreifache Mutter mit fast einer Million Followern, sind diese Ausflüge ins Grüne jedoch weit mehr als nur ein Zeitvertreib. Angesichts der Kritik verteidigt sie einen Erziehungsstil, der Abenteuer, Selbstständigkeit und gemeinsames Vergnügen in den Mittelpunkt stellt.

Eine Liebesgeschichte mit der Natur

Schon lange vor ihrer Mutterschaft hatte Hailey Terry eine tiefe Verbundenheit zur Natur. Die gebürtige Las-Vegas-erin wuchs mit Campingausflügen und Wanderungen auf, die ihre Mutter organisierte. Als Teenager entdeckte sie auf einer Expedition in Utah die Freude am Trekking. Dieses prägende Erlebnis weckte ihre Leidenschaft für Outdoor-Aktivitäten über die Jahre. Heute möchte sie diese Neugier auf die Welt und die einfache Freude an einem Tag in der Natur an ihre Kinder weitergeben.

Wenn Wandern zu einer Wohltat wird

Die Geburt ihres ersten Kindes, Kirk, im Jahr 2019 stellte ihr Leben völlig auf den Kopf. Wenige Wochen nach seiner Geburt wurde ihr Mann auf eine Mission ins Ausland entsandt. Dann kamen die Einschränkungen durch Covid-19. Isoliert und auf der Suche nach innerem Gleichgewicht, weigerte sich Hailey, ihre Tage in ihren vier Wänden zu verbringen.

Von ihrer Mutter ermutigt, wagte sie sich zum ersten Mal mit ihrem Baby in der Trage nach draußen. Es war eine Offenbarung. Gehen, atmen, sich bewegen: Sie entdeckte ein Gefühl von Freiheit wieder, das sie in dieser neuen Lebensphase so dringend brauchte. Seitdem sind Familienabenteuer der Mittelpunkt ihrer Online-Welt.

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Kontroverse Entscheidungen

Mit dem Wachstum ihrer Gemeinde nimmt auch die Kritik zu. Manche halten es für unverantwortlich, mit kleinen Kindern bei Kälte wandern zu gehen. Hailey Terry lässt sich davon jedoch nicht beirren. Ihrer Ansicht nach priorisiert unsere Gesellschaft manchmal den Komfort so sehr, dass sie die Vorteile anspruchsvollerer Erlebnisse übersieht.

Diese Mutter ermöglicht es ihren Kindern, auch unter weniger idealen Wetterbedingungen in einer geeigneten Umgebung Selbstvertrauen und Anpassungsfähigkeit zu entwickeln. Weit entfernt von einer Vorstellung von Leistung um jeden Preis, vertritt sie vor allem die Ansicht, dass Kinder oft zu mehr fähig sind, als wir annehmen, wenn ihre Bedürfnisse und ihr Tempo respektiert werden.

Eine Organisation, die auf ihr Wohlbefinden ausgerichtet ist

Hinter den inspirierenden Fotos steckt akribische Vorbereitung. Jeder Ausflug wird sorgfältig geplant, um die Sicherheit der ganzen Familie zu gewährleisten: Angemessene Kleidung, geeignete Ausrüstung und ständige Wachsamkeit gehören dazu.

Hailey betont vor allem einen entscheidenden Punkt: Ihre Kinder werden nie gezwungen. Wenn Müdigkeit, Kälte oder der Wunsch nach Hause aufkommen, wird die Wanderung ohne Zögern abgebrochen. Es geht nicht darum, Rekorde zu brechen oder jemanden zu beeindrucken. Es geht in erster Linie darum, besondere Momente zu teilen, gemeinsame Erinnerungen zu schaffen und die Freude am Entdecken zu wecken.

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Indem Hailey Terry ihre Kinder auch bei sinkenden Temperaturen auf Wanderwege mitnimmt, verfolgt sie einen Ansatz, der sicherlich Diskussionen auslöst. Für sie tragen diese Erlebnisse dazu bei, dass ihre Kinder selbstbewusst, neugierig und in ihrer Umgebung wohlfühlen. Und obwohl ihre Methoden weiterhin Diskussionen anregen, bleibt diese Mutter ihren Überzeugungen treu: Die schönsten Abenteuer sind nicht immer die bequemsten, aber sie können wertvolle Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang halten.