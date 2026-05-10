Diese wenig bekannte Störung kann die Frustration am Arbeitsplatz verstärken.

Stört Sie schon die bloße Anwesenheit Ihrer Kollegen? Die Art, wie sie ihren Tee trinken, auf ihren Tastaturen herumtippen, mit den Beinen unter dem Schreibtisch baumeln, sich durchs Haar streichen, um ihre Gedanken zu unterstreichen – ein regelrechtes Ballett, das Ihnen alles andere als gefällt. Wenn Sie sich durch das Verhalten und die Gesten Ihrer Kollegen innerlich aufregen, leiden Sie möglicherweise unter Misokinese .

Was ist Misokinese?

Misokinese klingt zwar wie eine fiktive Superkraft aus „Stranger Things“, ist aber in Wirklichkeit eine sehr belastende Störung im Alltag, insbesondere am Arbeitsplatz, wenn Kollegen nervös mit den Fingern auf dem Schreibtisch herumspielen, hektisch auf einem Stift herumdrücken oder sich das Kinn über eine komplizierte Akte reiben. In Großraumbüros, wo es schnell zu Reizüberflutung kommen kann, kann sich Misokinese rasch entwickeln.

Das erklärt, warum Ihre Toleranzgrenze drastisch sinkt, wenn Sie einen Kollegen beobachten, der mit seinem Stift Seilspringbewegungen improvisiert oder ständig mit dem Fuß wippt. Menschen mit Misokinese fällt es schwer, wegzusehen und sich auf diese sich wiederholenden Gesten zu konzentrieren, die von anderen wie am Fließband ausgeführt werden. Sie sind nicht einfach nur abgelenkt; sie erleben eine innere Unruhe, die sich nur schwer kontrollieren lässt.

Misokinese fällt in dieselbe Kategorie wie Misophonie, die Abneigung gegen laute Mundgeräusche, Maus- und Tastaturklicks oder sogar leicht hörbares Atmen. „Sie beeinträchtigt die Fähigkeit der Betroffenen, soziale Interaktionen zu genießen, zu arbeiten oder zu lernen“, erklärt Dr. Handy. Diese Störung, die in der Öffentlichkeit noch relativ unbekannt und schlecht dokumentiert ist, betrifft laut einer Studie der University of British Columbia schätzungsweise 33 % der Bevölkerung.

Wie entsteht Misokinese?

Wenn Sie den Kollegen, der ständig auf seinem Stuhl hin und her rutscht und ihn mit perverser Freude hin und her dreht, nicht mehr ertragen können, sind Sie vielleicht nicht nur „nervös“, sondern leiden unter Misokinese. Wie die Studie zeigt, kann diese negative Störung von leichter Verärgerung bis hin zu lähmender Angst reichen. Gefühle der Frustration, unerklärliche Reizbarkeit oder unkontrollierbare Stressspitzen – Misokinese äußert sich von Person zu Person unterschiedlich. Dieser Kollege, der Ihre Gedanken mit seiner ansteckenden Zwangsstörung beherrscht, stört Sie, während andere in ihm lediglich einen konzentrierten Mitarbeiter sehen.

Misokinese, die manchmal mit Aufmerksamkeitsdefizitstörung verwechselt wird, ist kein Zeichen von Zerstreutheit, sondern von übermäßiger Empathie. Laut Dr. Handy, einem Psychologieprofessor, der diese aufschlussreiche Studie durchgeführt hat, kann Misokinese durch unsere Spiegelneuronen ausgelöst werden. Diese Gehirnzellen steuern Empathie und ermöglichen es uns, „die Absichten hinter den Handlungen anderer zu verstehen“, erklärt er. Kurz gesagt: Unser Gehirn greift zu Abkürzungen.

Ein zuckendes Bein, nervöse Finger, eine Hand, die zwischen zwei wichtigen Aufgaben am Knochen knabbert … Diese Bewegungen sind der körperliche Ausdruck von Stress und übertragen sich schnell auf die Psyche. „Unsere Spiegelneuronen helfen uns, die Gefühle anderer zu verstehen, können es uns aber auch schwer machen, sich wiederholende, als störend empfundene Bewegungen zu ignorieren“, ergänzt Sumeet Jaswal, Mitautor der Studie.

Was kann man gegen Misokinese tun?

Nein, Sie müssen nicht jedes Mal innerlich kochen, wenn Ihr Kollege seinen Stift in einen Dirigentenstab verwandelt. Auch wenn Misokinese besonders belastend sein kann, gibt es Möglichkeiten, ihre Auswirkungen auf den Alltag zu minimieren.

Der erste Schritt besteht darin, dem Gefühl einen Namen zu geben. Zu verstehen, dass es sich weder um unbegründete Intoleranz noch um übermäßige Gereiztheit handelt, hilft, Schuldgefühle zu lindern. Ihr Gehirn reagiert auf einen bestimmten Reiz, oft automatisch. Es ist keine vorübergehende Laune oder ein Wutanfall im Büro.

Als Nächstes spielt die Umgebung eine entscheidende Rolle. Wenn Sie in einem Großraumbüro arbeiten, versuchen Sie, Ihr Sichtfeld leicht zu verändern. Ein anderer Sitzplatz, ein angepasster Bildschirmwinkel oder eine unauffällige Trennwand können die Ablenkung durch störende Bewegungen deutlich reduzieren. Manchmal reichen schon wenige Zentimeter, um einen ganzen Arbeitstag zu retten.

Manche Menschen finden auch in „Gegenreizen“ Trost. Das Hören leiser Musik über Kopfhörer, das Abspielen von weißem Rauschen oder das Tragen von Ohrhörern, selbst ohne Ton, kann eine Art Schutzblase erzeugen. Dies hilft dem Gehirn, seine Aufmerksamkeit von den sich wiederholenden Handlungen abzulenken, die seine Wachsamkeit vollständig beanspruchen.

Wenn schon der bloße Anblick eines zuckenden Beins Ihren Blutdruck in die Höhe treibt, heißt das nicht, dass Ihre Kollegen plötzlich unerträglich geworden sind. Es könnte einfach daran liegen, dass Ihr Gehirn die Bewegungen Ihrer Umgebung etwas zu intensiv wahrnimmt. Eine subtile Form der Überempfindlichkeit, manchmal lästig, aber durchaus real.