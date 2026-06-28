Mückenstiche: Diese Anzeichen deuten auf eine mögliche Allergie hin.

Mücken, diese kleinen Blutsauger, die einem das Blut aussaugen und ein unerträgliches Zirpen in den Ohren verursachen, hinterlassen Spuren auf der Haut. Neben den juckenden Stichen, die den ganzen Tag über den Körper zieren, können auch dramatischere Symptome auftreten, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Möglicherweise reagieren Sie allergisch auf Mückenstiche.

Mückenstiche: gar nicht so harmlos

Mücken , diese Plagegeister, die uns die Nächte verderben und unsere Haut mit unzähligen Stichen übersäen, sind die schlimmsten Feinde des Sommers. Diese Insekten, die man mit Sprays oder Flip-Flops vertreibt, kennen keine Gnade mit unserer Haut, die ihnen als Speisekammer dient. Wenn eine Mücke sticht, sticht sie mit ihrem Stechrüssel in die Haut und saugt direkt in ein Blutgefäß, das sie sehr gut orten kann. „Dabei wird Speichel mit verschiedenen Substanzen injiziert, der eine lokale Betäubung bewirkt und die Blutgerinnung im Stechrüssel verhindert. Es sind die Substanzen in diesem Speichel, die die Reizung verursachen“, erklärt der Interdepartementale Mückenbekämpfungsverband Rhône-Alpes (EID).

Der Speichel dieses erfahrenen Blutsaugers enthält Proteine. Wenn diese Proteine durch den Körper wandern, schlägt das Immunsystem Alarm und signalisiert ein Eindringen des Fremdkörpers. Es reagiert fast spontan mit Histamin, was Juckreiz und kleine Bläschen verursacht. Dies ist eine harmlose Reaktion, ein gut funktionierender Schutzmechanismus des Körpers. Doch manchmal verläuft die Sache komplizierter.

Wenn die Reaktion über den einfachen Knopfdruck hinausgeht

Bei den meisten Menschen verursacht ein Mückenstich lediglich eine kleine, juckende, rote Beule, die einige Stunden oder Tage anhält. Bei manchen Menschen fällt die Reaktion des Körpers jedoch deutlich heftiger aus. Das Immunsystem reagiert übermäßig auf die Proteine im Speichel der Mücke, wodurch aus einem harmlosen Stich eine ausgewachsene Entzündung wird.

Die Haut kann dann stark anschwellen. Die Rötung beschränkt sich nicht mehr auf einen kleinen, abgegrenzten Kreis, sondern breitet sich großflächig um die Einstichstelle aus, wird heiß, schmerzhaft und juckt stark. Laut Daten in Réalités pédiatriques können manche lokale Reaktionen innerhalb von Minuten nach dem Stich auftreten und einen roten Fleck mit mehreren Zentimetern Durchmesser verursachen. Andere Reaktionen treten verzögert auf: Sie erscheinen erst Stunden später, verhärten sich und können mehrere Tage oder sogar Wochen anhalten.

Das sind die Anzeichen, die Sie alarmieren sollten.

Vorübergehender Juckreiz nach einem Insektenstich ist normal. Bestimmte Symptome erfordern jedoch umgehend ärztliche Hilfe oder sogar einen Besuch in der Notaufnahme. Das Fachmagazin Santé Magazine listet die Symptome auf, die sofortige Behandlung notwendig machen und auf eine ungewöhnliche Reaktion hindeuten:

plötzliche Schwellung des Gesichts, der Lippen oder des Rachens;

Atembeschwerden oder ein Engegefühl in der Brust;

Schwindel, Unwohlsein oder Schwächegefühl;

plötzliche Übelkeit;

hohes Fieber;

starke Kopfschmerzen;

Rötungen, die sich rasch ausbreiten, oder Anzeichen einer Infektion (heiße Wunde, Nässen…).

Obwohl selten, kann eine schwere allergische Reaktion wie eine Anaphylaxie auftreten. Es gibt auch eine dramatischere Reaktion, das sogenannte Skeeter-Syndrom, das sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

ausgedehnte entzündliche Schwellung um den Stich herum;

starke und schmerzhafte Rötung;

manchmal Fieber;

Bei manchen Kindern können damit verbundene Atemwegsprobleme auftreten.

Wie kann man eine allergische Reaktion auf Mückenstiche lindern?

Bleibt die Reaktion lokal begrenzt, ist der erste Impuls oft, die betroffene Stelle mit einer kalten Kompresse oder einem in ein Tuch gewickelten Eisbeutel zu kühlen, um Juckreiz und Entzündung zu lindern. Bei stärkeren Reaktionen können Ärzte eine geeignete Behandlung verschreiben: Antihistaminika, Salben oder in manchen Fällen Kortikosteroidcremes.

Glücklicherweise lässt diese Überempfindlichkeit oft mit der Zeit nach. Viele Menschen entwickeln im Laufe der Jahre eine bessere Toleranz gegenüber Stichen, obwohl manche eine dauerhafte Empfindlichkeit behalten.

Und da Vorbeugung manchmal die beste Behandlung ist, haben klassische Maßnahmen nach wie vor ihren Wert: das Bedecken der Kleidung bei nachlassender Sonne, Moskitonetze, geeignete Repellentien und erhöhte Wachsamkeit in Gebieten, die von der Tigermücke heimgesucht werden, deren Stiche oft als schmerzhafter und hartnäckiger beschrieben werden.