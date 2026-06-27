Einsamkeit am Wochenende: Wie man sie akzeptiert und liebt

Wenn man Single ist und in einer neuen Stadt weit weg von seinen Lieben lebt, kann sich das Wochenende manchmal endlos anfühlen. Anders als in Serien wie „Friends“ dargestellt, verbringt man seine zwei freien Tage nicht mit Freunden und teuren Limonaden. Manchmal herrscht einfach nur Leere. Man kann es kaum erwarten, dass die Woche beginnt und man wieder ein bisschen soziales Leben führen kann. Um die Einsamkeit am Wochenende besser zu bewältigen und die Leere zu füllen, haben wir hier ein paar Unterhaltungsideen zusammengestellt.

Verstehen, warum das Wochenende schwieriger ist

Das Wochenende rückt langsam näher, und wir zerbrechen uns den Kopf, wie wir es füllen sollen. Wir können es kaum erwarten, dass die Woche endlich vorbei ist, aber gleichzeitig graut es uns vor dieser langen Zeit der Einsamkeit. Wir scrollen durch unsere Kontakte auf der Suche nach netten Leuten, mit denen wir unsere Freizeit verbringen können, speichern Bastelanleitungen aus den sozialen Medien und lesen die Lokalnachrichten, verzweifelt auf der Suche nach Ausflügen oder anderen interessanten Veranstaltungen. In Wahrheit haben wir so große Angst davor, allein mit uns selbst zu sein, dass wir am liebsten sofort zum nächsten Boule-Turnier oder zum Seniorentanz gehen würden.

Während einsame Wochenenden für manche erholsam wirken und einer wertvollen Zeit der Selbstreflexion gleichen, lösen sie bei anderen besonders starke Ängste aus. Dies gilt insbesondere für Singles, die nur mit ihrer inneren Stimme sprechen können (und diese ist nicht immer freundlich). Der Übergang von einer Woche voller Verpflichtungen zu einem Wochenende der vollkommenen Ruhe kann mitunter abrupt sein.

EinerStudie von Wolfgang Männing zufolge, die auf Daten von 1994 bis 2010 basiert, empfinden die meisten Menschen das Wochenende als deprimierender als die Wochentage. Das mag paradox klingen, ist aber wahr. Der Grund dafür ist, dass wir unter der Woche in einem Zustand intensiver Aufregung stehen, die mit dem Beginn des Wochenendes verfliegt und eine Art tiefe Melancholie auslöst, wenn die lang ersehnten freien Tage endlich da sind.

Höre auf, Einsamkeit als Versagen zu betrachten.

Für manche erholsam, für andere belastend – die Einsamkeit am Wochenende ist nach wie vor ein Tabu. Sie wird als persönliche Niederlage wahrgenommen und ruft Reaktionen wie „Das tut mir leid für dich“ hervor, als wäre sie etwas Unvermeidliches, nie selbstgewähltes. Manchmal wird die Realität beschönigt, weil sie als zu „düster“ oder nicht „marktgerecht“ genug gilt, um sie am Montagmorgen beim Wochenend-Referat mit den Kollegen zu teilen.

Manche nahmen an einem Virtual-Reality-Event teil, andere besuchten alle Ausstellungen der Stadt, während die Aktivsten sich mit Wandern, Canyoning, Kreativworkshops und einem Musikquizabend vollstopften. Neben ihnen fühlt man sich schnell unzulänglich und bringt nur ein vages „Ich habe nichts Besonderes gemacht“ hervor. In einer leistungsorientierten Gesellschaft, in der man selbst an freien Tagen produktiv sein muss, kann die Einsamkeit am Wochenende schnell zu einer Quelle der Scham werden. Alleinsein bedeutet jedoch nicht, „einsam“ oder „ungeliebt“ zu sein. Einsamkeit ist kein Problem, das gelöst werden muss, und auch kein stiller Hilferuf. Sie ist manchmal ein Weg, wieder mit sich selbst in Kontakt zu treten, Aktivitäten wiederzuentdecken, die einen als Kind begeistert haben, und sich mit den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen.

Gestalte deine eigenen Wochenendrituale

Sich am Wochenende zu beschäftigen, ist kein Wettbewerb, und auch die Zeit allein muss keine unüberwindbare Hürde darstellen. Man muss nicht jedes Wochenende neue Hobbys ausprobieren, um im Job zu punkten oder die Instagram-Storys zu füllen. Mit einer gut strukturierten Routine lässt sich Langeweile leicht bekämpfen. Denn das Wochenende besteht nicht immer nur aus aufregenden Entdeckungen und spektakulären Ausflügen.

Die Idee? Unseren Tagen Struktur zu geben, ohne dass es sich wie eine Pflicht anfühlt. Wir können jeden Samstagmorgen in unserem Lieblingscafé Kaffee trinken, anstatt ihn verträumt auf dem Sofa zu schlürfen. Wir können uns auch kleine, erreichbare Herausforderungen setzen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Spaziergang in einem anderen Viertel jeden Sonntag oder einer zufälligen Kinoauswahl für den Abend? So wird aus Einsamkeit ein fast romantisches Date mit uns selbst.

Die eigene Stadt wie ein Tourist neu entdecken

Wer in einer Großstadt lebt, kennt nicht alle ihre Geheimnisse. Doch anstatt unbekannte Orte auf Google Maps zu erkunden, beschränkt man sich meist auf ein bestimmtes Gebiet. Das Wochenende bietet die perfekte Gelegenheit, abseits der ausgetretenen Pfade zu wandeln und die eigene Komfortzone zu verlassen.

Beginnen Sie mit einem Bummel über den lokalen Markt – ein Ort voller Leben, Freude und menschlicher Begegnungen. Oder schlendern Sie einfach ziellos durch die Straßen: die beste Art, Neues zu entdecken. Besuchen Sie doch mal das Museum oder Restaurant, das in allen Reiseführern empfohlen wird. Gestalten Sie Ihr Wochenende wie ein Tourist auf der Durchreise und tauchen Sie ganz in die Atmosphäre ein – so sehr, dass Sie vergessen, dass Sie nicht in einem Hotel übernachten.

Kultivierung von "tiefen" Aktivitäten

Warum gegen die Einsamkeit am Wochenende ankämpfen, wenn man sie zu seinem Vorteil nutzen und in eine erholsame Auszeit verwandeln kann? Alleinsein bietet auch die Möglichkeit, Dinge zu tun, die man immer wieder aufschiebt. Lesen Sie endlich das Buch, das Sie seit Ihrem letzten Urlaub nicht beendet haben, notieren Sie sich alles, was Ihnen in den Sinn kommt, nutzen Sie Ihre Gefühle als kreative Energie, kochen Sie das verlockende Rezept nach, auf das Sie beim Scrollen gestoßen sind.

Statt die Einsamkeit zu bekämpfen, begrüßen wir sie als Chance, als kostbaren Moment des Wohlbefindens. Diese Aktivitäten vermitteln oft ein Gefühl der Erfüllung, das das Gefühl der Leere lindert.

Alleine ausgehen, ohne auf Begleitung zu warten

Lange Zeit galt Alleinsein als etwas „Seltsames“, fast schon als etwas, das nur denen vorbehalten war, die keinen Plan B hatten. Doch schon ein Perspektivenwechsel kann das Erlebnis grundlegend verändern. Ins Kino gehen, auf einer Caféterrasse sitzen, eine Ausstellung besuchen oder auch allein essen gehen sind kein Eingeständnis von Einsamkeit, sondern vielmehr die bewusste Entscheidung, im Hier und Jetzt mit sich selbst zu sein.

Anfangs entsteht oft ein leichtes Unbehagen, das Gefühl, beobachtet zu werden, während alle anderen ihr eigenes Leben leben. Doch dann, ganz schnell, stellt sich eine gewisse Entspannung ein. Man wählt seinen Platz, seinen Rhythmus, seine Stille. Man wartet auf niemanden, man passt sich niemandem an, und diese Art von Freiheit hat einen überraschend seltenen Reiz.

Allein unterwegs zu sein bedeutet auch, die Welt ungefiltert neu zu entdecken. Man beobachtet genauer, hört besser zu und lässt sich von Details überraschen, die einem in einem Gespräch oder in einer Gruppe entgangen wären. Ein Café wird zum Zufluchtsort, ein Spaziergang zur Erholung, ein Museum zum intimen Dialog mit sich selbst.

Sich die Wochenenden allein zu gönnen bedeutet nicht, das Leben in eine Reihe aufregender Aktivitäten zu verwandeln. Es geht darum, die Vorstellung loszulassen, dass ein gelungenes Wochenende so sein muss wie das aller anderen. Es geht darum zu akzeptieren, dass manchmal der beste Plan gerade darin besteht, keinen zu haben.