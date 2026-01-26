Druck, Blicke von anderen, Erschöpfung: Diese Teenager-Mädchen kehren dem Sport den Rücken.

Sport sollte Freude und Wohlbefinden bedeuten. Doch für viele Teenager-Mädchen wird er zur Quelle von Stress und Unbehagen. In Frankreich wie auch international zeichnet sich ein besorgniserregender Trend ab: Mädchen ziehen sich mit zunehmendem Alter immer mehr von körperlicher Aktivität zurück.

Wenn der Körper zum Hindernis wird

Die Pubertät ist eine Zeit intensiver Veränderungen, und der Körper kann sich in der Pubertät manchmal unangenehm anfühlen. In Frankreich geben 63 % der Teenager-Mädchen an, sich wegen ihres Aussehens unsicher zu fühlen – ein großes Hindernis für die Teilnahme an Sport. Diese Situation beschränkt sich nicht auf Frankreich: Auch in Großbritannien hören 43 % der Mädchen mit dem Sport auf und nennen ähnliche Gründe, von Problemen mit dem Körperbild über die Menstruation bis hin zur Angst vor der Verurteilung durch andere.

Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt eine kanadische Studie , dass jede dritte Teenagerin bis zum Alter von 16 Jahren mit dem Sport aufhört. Die Gründe sind dieselben: körperliche Veränderungen, aber auch ein Mangel an inspirierenden Vorbildern und angemessener Unterstützung. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Verhältnis zum eigenen Körper in der Pubertät ein universelles Thema ist, das Aufmerksamkeit und Verständnis verdient.

Lebensstile, die den Bewegungsdrang unterdrücken.

Neben Bedenken hinsichtlich der körperlichen Fitness stellt Zeitmangel ein weiteres Hindernis dar. Mehr als die Hälfte der französischen Teenagerinnen (57 %) geben an, dass ihr voller Terminkalender kaum Zeit für Sport lässt. Amerikanische Studien bestätigen diesen Trend: Mädchen aus sozial benachteiligten Verhältnissen hören doppelt so häufig mit dem Sport auf wie ihre männlichen Altersgenossen, aufgrund von Zeitmangel, fehlenden Trainingsmöglichkeiten oder mangelnder familiärer Unterstützung.

Späte Trainingszeiten, lange Anfahrtswege und ein Mangel an geeigneten Sportanlagen erschweren die Teilnahme und können sogar entmutigend wirken. Diese Beobachtung zeigt, dass die Barriere nicht nur psychologischer, sondern auch logistischer und sozialer Natur ist.

Der Blick anderer: eine universelle Last

Sowohl in der Umkleidekabine als auch auf dem Spielfeld kann die Beurteilung durch andere lähmend wirken. In Frankreich geben 40 % der Teenager-Mädchen an, sich durch die Blicke anderer gedemütigt zu fühlen. Im Vereinigten Königreich steigt dieser Wert auf 68 %, verstärkt durch die in den sozialen Medien propagierten Schönheitsideale.

In Kanada geben manche junge Mädchen den Mannschaftssport auf, nur um nicht „ihren Körper zur Schau stellen“ zu müssen oder von Gleichaltrigen verspottet zu werden. Dieser soziale Druck, gepaart mit der Angst vor der Verurteilung durch andere, trägt dazu bei, dass Sport seine Freude verliert und zur Quelle von Angst wird.

Erschöpfung und sportliches Burnout

Weltweit scheinen Teenager-Mädchen denselben Weg zu gehen: Die steigenden Anforderungen von Schule, Sozialleben und digitalen Technologien lassen kaum Raum für Sport. Im Wettkampf kann dieser sogar zusätzlichen Stress verursachen. Junge Frauen mit Migrationshintergrund oder aus benachteiligten Verhältnissen sehen sich mit noch größeren Hürden konfrontiert, was ihre Abkehr vom Sport und die Folgen für ihre körperliche und seelische Gesundheit verstärkt.

Lösungen, die das Spiel verändern

Angesichts dieser Situation erweisen sich mehrere Initiativen als vielversprechend. Die MGEN-Kantar-Studie empfiehlt insbesondere geeignete Uhrzeiten (17–19 Uhr), gut erreichbare Räumlichkeiten, flexible Sitzungszeiten und eine unterstützende Supervision. Diese Ideen finden auch andernorts weltweit Anklang.

In Kanada bietet das Programm „She Plays“ nicht-wettbewerbsorientierte Aktivitäten an, die auf Spaß und Selbstvertrauen abzielen.

In Großbritannien hilft „This Girl Can“ Teenager-Mädchen dabei, wieder Zugang zum Sport zu finden, ohne unter Leistungsdruck zu stehen.

In Australien hat sich „Girls Make Your Move“ zum Ziel gesetzt, die Schulabbrecherquote zu senken, indem Sport inklusiver und sichtbarer gestaltet wird.

Diese Initiativen zeigen, dass es durch Zuhören und Anpassung möglich ist, Teenager-Mädchen die Lust an Bewegung zurückzugeben und dabei ihren Rhythmus und ihren Körper zu respektieren.

Ein Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit

Das sinkende Interesse junger Mädchen an Sport ist keine vorübergehende Modeerscheinung: Es beeinträchtigt sowohl die körperliche als auch die seelische Gesundheit. Weniger Bewegung führt zu vermehrtem Bewegungsmangel, einem erhöhten Risiko für Gewichtszunahme, Menstruationsbeschwerden sowie Angstzuständen, sozialer Isolation und einem Verlust des Selbstvertrauens. In Frankreich gibt fast jedes zweite Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren den Sport auf. Weltweit schätzt die WHO , dass 84 % der heranwachsenden Mädchen die Mindestempfehlungen für körperliche Aktivität nicht erfüllen.

Teenagerinnen die Freude an der Bewegung zurückzugeben, ist daher nicht nur eine Frage der Leistung, sondern auch der Gesundheit, des Wohlbefindens und des Selbstvertrauens. Mit maßgeschneiderten Lösungen lässt sich Sport zu einem positiven, zugänglichen und befreienden Erlebnis für alle machen.