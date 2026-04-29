Warum die Wiederaufnahme von Hobbys aus der Kindheit gut für das Gehirn ist

In der Kindheit gehen wir unzähligen Aktivitäten nach, manche eher der Entspannung als anderen. Wir stellen Rekorde im Seilspringen auf, malen vergnügt innerhalb der Linien, lesen Comics und vertreiben uns die Langeweile, indem wir die Garageneinfahrt in eine Rollschuhbahn verwandeln. Diese Zeitvertreibe, mal ruhig, mal abenteuerlich, dauern selten lange an. Dennoch sollten wir diese unbeschwerten Spielstunden wiederentdecken und ihnen in unserem vollen Terminkalender einen festen Platz einräumen.

Kognitivem Abbau entgegenwirken und dabei Spaß haben

Wir alle hatten in unserer Kindheit ein Lieblingshobby. Die Geschicktesten formten Knetmasse wie Giacometti mit Gips oder ließen ihrer Fantasie freien Lauf, während die selbsternannten Hyperaktiven im Skatepark akrobatische Tricks vorführten oder draußen um Spielzeug herum einen improvisierten Hindernisparcours für Inlineskates bauten. Kinder mit Ehrgeiz trieben diese Hobbys sogar auf hohem Niveau voran und gewannen Medaillen und die Bewunderung ihrer Eltern.

Aber die Sache ist die: Alles Schöne hat ein Ende, und mit dem Erwachsenwerden ändern sich unsere Prioritäten und damit auch unsere Wünsche. Statt Seilspringen, Skateboarden und Malbüchern zu spielen, entdecken wir neue, altersgerechtere Ablenkungen, wie zum Beispiel ein paar Drinks auf der Terrasse, das Jammern über die Welt oder Pilates unter Infrarotlicht. Wir geben diese Hobbys auf, wenn wir unsere Spielsachen aus der Kindheit verbannen und unser Elternhaus verlassen.

Drachensteigen, Inlineskaten auf dem Asphalt ohne Angst vor jedem Sturz, Singen ohne Karaoke-Abend oder das Füllen von Skizzenbüchern sollten keine flüchtigen Zeitvertreibe sein, die Kindern unter zehn Jahren vorbehalten sind. Vor allem nicht die Freizeitaktivitäten kreativer Köpfe wie Zeichnen, Bildhauerei, Schreiben – alles, was im Geiste entsteht und sich auf irgendeiner Weise ausdrückt. Die Wissenschaft bestätigt dies. Laut einer Studie , die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, verlangsamen kreative Hobbys die Alterung des Gehirns . Dies deckt sich mit dem Konzept der „Neuroplastizität“: der Fähigkeit des Gehirns , sich zu verändern und neue Verbindungen auf der Grundlage von Erfahrungen, Lernen und der Umwelt zu knüpfen.

Ein großes Gefühl persönlicher Zufriedenheit

Statt trendigen Instagram-Aktivitäten wie Pickleball oder Hyrox hinterherzujagen, sollten wir unsere Kindheitsleidenschaften wiederentdecken – jene, die uns manchmal alles um uns herum vergessen ließen, ja sogar das Abendessen. Wir glauben fälschlicherweise, diese Aktivitäten seien in der Erinnerung schöner als in der Realität, und wir fürchten Enttäuschungen, wie damals, als wir die berühmten Mammoth-Bälle erneut ausprobierten. Doch erstens schenkt uns die Wiederentdeckung unserer Kindheitshobbys etwas Leichtigkeit im Alltag, der von mühsamen Aufgaben und erdrückenden Verpflichtungen geprägt ist. Zweitens: Auch wenn es etwas Übung braucht, um unsere alten Fähigkeiten wiederzuerlangen, und unsere Gelenke vielleicht etwas mitmachen müssen, bleibt die Freude daran erhalten.

Wenn man es schafft, mit Inlineskates um Hütchen zu slalomfahren oder ein Gedicht mit zumindest einigen zusammenhängenden Reimen zu schreiben, empfindet man ein immenses Gefühl der Selbstbestätigung. Die Wiederaufnahme einer Kindheitsaktivität ist ein kleiner Erfolg, ein symbolischer Sieg, eine Hommage an das Kind, das man einmal war. Es geht auch darum, Gefühle des Versagens oder der Verlassenheit zu überwinden und jene Begeisterung wiederzuentdecken, die Pilates und andere „Erwachsenenspiele“ nicht wiederbeleben können. Und diese Aktivitäten sind, wie Prousts Madeleine, unbestreitbar tröstlich und zugleich eine Quelle der persönlichen Weiterentwicklung.

Psychologen nennen dies implizites Gedächtnis. „Der Vorteil des impliziten Gedächtnisses liegt darin, dass es dem Geist bis zu einem gewissen Grad Freiheit lässt. Wir können implizit gelernte Aufgaben ausführen, ohne darüber nachzudenken, was uns ermöglicht, andere Dinge zu tun. In diesem Sinne kann der Zugriff auf das implizite Gedächtnis sehr entspannend sein“, erklärt Thomas C. Südhof, MD, Direktor des Südhof-Labors am Institut für Physiologie der Stanford University, gegenüber Vogue US .

Ein Weg, dein inneres Kind wiederzuentdecken

Die Wiederentdeckung alter Kindheitshobbys bedeutet auch, eine Tür wieder zu öffnen, die das Erwachsenenalter manchmal etwas zu schnell geschlossen hat. Es ist die Tür zu unbeschwerten Tagen, Spontaneität und dem Tun von Dingen „aus purer Freude“, ohne Leistungsdruck oder Sorgen um Profit. Kurz gesagt: ein Ort, an dem man niemandem etwas beweisen muss.

Im Alltag, der oft von Verpflichtungen, Fristen und Produktivität bestimmt wird, bieten solche Aktivitäten eine willkommene mentale Auszeit. Zeichnen ohne Ausstellungsabsicht, Laufen ohne Zeitdruck, Basteln ohne Perfektionsstreben: All das sind einfache Gesten, die uns wieder mit einer Form innerer Freiheit verbinden.

Psychologen interessieren sich besonders für den Effekt der „positiven Regression“, bei dem das Gehirn leichtere, sicherere emotionale Zustände wiederentdeckt. Es geht nicht darum, sich vor Verantwortung zu drücken, sondern darum, neuronale Verbindungen zu reaktivieren, die mit Spiel, Neugier und unmittelbarer Befriedigung verknüpft sind. Und genau hier liegt oft der Durchbruch: Indem wir vergangene Aktivitäten wiederaufnehmen, entdecken wir nicht nur eine Freizeitbeschäftigung wieder, sondern eine spontanere Version von uns selbst – eine, die die Angst vor Fehlern oder dem Urteil anderer noch nicht verinnerlicht hatte.

Letztendlich werden diese Momente der Entspannung zu weit mehr als bloßer Freizeitbeschäftigung. Sie wirken wie ein Hauch frischer Luft für den Geist, eine sanfte Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, Anspannung abzubauen … und uns daran zu erinnern, dass auch Genuss seinen Platz in unserem Kalender verdient. Man muss nicht warten, bis man Kinder hat, um diese grundlegenden Freuden wiederzuentdecken.