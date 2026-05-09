Falsche Liebesversprechen: Die Anzeichen, die Sie zum Nachdenken anregen sollten

In der Welt der Liebe gibt es geübte Schmeichler, die die Kunst der süßen Worte und der falschen Hoffnungen perfekt beherrschen. Sie reden mehr, als sie handeln, und ihre Versprechen klingen oft hohl. Diese Lebenspartner, die zwar eine Karriere in der Wirtschaft verpasst haben, aber mit Leichtigkeit die Rolle des Don Juan übernommen hätten, träumen groß, schieben aber ihre Verpflichtungen auf.

Falsche Versprechungen oder „der Zukunftsbetrug“

Ihr Partner hat ein besonderes Talent dafür, Ihnen das Gefühl zu geben, auf Wolke sieben zu schweben. Er versichert Ihnen einer baldigen Hochzeit, misst Ihren Ringfinger aus, verspricht Ihnen eine märchenhafte Romanze und übertrifft Walt Disneys Fantasie bei jedem Wort, das von „später“ spricht. Er zeichnet ein klares Bild Ihrer Zukunft und versetzt Sie förmlich in diese Welt. Im Herzen ein Drehbuchautor, lässt er Sie an ein Familienleben in einem idyllischen Landhaus glauben, umgeben von Hühnern und Kleinkindern, mit köstlichen, von ihm zubereiteten Mahlzeiten. In der Schule muss er ein begabter Autor gewesen sein.

Dein Partner hält vor jedem Immobilienbüro an, als wäre das luxuriöse Landhaus für ihn selbstverständlich. Er verweilt vor den Schaufenstern von Juweliergeschäften, um deine Vorlieben zu ergründen. Er schickt dir Videos von seiner Weltreise und versichert dir, dass es kein unerfüllter Traum bleiben wird. Kurz gesagt, er verwöhnt dich nach Strich und Faden. Doch diese Worte, an die du dich von Anfang an geklammert hast, sind nichts als Fata Morganen, flüchtige Illusionen. Jahre später hast du immer noch keinen Diamanten am Finger und kein eigenes Zuhause. Und die Reise ans Ende der Welt ist nichts weiter als eine Fantasie geblieben.

Diese Masche hat sogar einen Namen in der Dating-Sprache: die „Sandburgen-Technik“. Vereinfacht gesagt, verspricht dir die Person, die sie baut, eine rosige Zukunft, aber das ist alles nur heiße Luft. Sie gaukelt dir etwas vor und blendet dich im Moment. Diese Tendenz zum Übertrumpfen „tritt oft auf, wenn jemand das starke Bedürfnis verspürt, seinen Partner zu beeindrucken, um dessen Zuneigung zu gewinnen“, erklärt Jessica Alderson, Beziehungsexpertin bei Stylist .

Dies ist nicht immer eine Manipulationstechnik.

Wenn man ständig darauf wartet, dass der Partner seine Versprechen einhält, fühlt man sich am Ende betrogen, getäuscht und hintergangen. Obwohl diese Bluffstrategie bei Manipulatoren und anderen narzisstischen Missbrauchern weit verbreitet ist, sind falsche Versprechen nicht immer beabsichtigt.

Abgesehen von den altbekannten Floskeln wie „Ich werde mich ändern“ oder „Ich werde mich bemühen“, die heutzutage niemanden mehr überzeugen, gibt es Partner, die sich gezwungen fühlen, mit solchen kleinen Machtdemonstrationen das Herz des anderen zu erobern. „Er oder sie fühlt sich möglicherweise unzulänglich und greift zu großen Gesten und Versprechungen, um den anderen zu verführen. Zum Beispiel verspricht er oder sie eine Reise, hält dieses Versprechen aber nie ein, oder glaubt, man müsse einen ständig mit Geschenken überhäufen und aufwendige Pläne schmieden, um das Interesse aufrechtzuerhalten“, erklärt der Experte.

Der „Schüler Amors“ zeichnet aber auch ein anderes Bild: Menschen mit geringer emotionaler Intelligenz, die überzeugt sind, ihre Worte in die Tat umsetzen zu können, ohne sich des außergewöhnlichen Ehrgeizes dahinter bewusst zu sein. „Wenn sie diese Versprechen geben, meinen sie es aufrichtig, aber wenn es darum geht, sie zu halten, fehlt ihnen die Motivation“, fügt Jessica Alderson hinzu.

Ein atypisches Symptom von Bindungsangst.

Bindungsangst äußert sich nicht nur in einem ausgeprägten Unabhängigkeitsgefühl, anhaltender Ambivalenz oder Unbehagen bei dem Gedanken, eine Beziehung als solche zu definieren. Sie nimmt mitunter subtilere Formen an. Paradoxerweise versuchen Menschen mit Bindungsangst manchmal, sich selbst zu beruhigen, indem sie sich Geschichten erzählen.

„Für manche Menschen ist die Vorstellung, den Rest ihres Lebens mit dieser Person zu verbringen, beängstigend; sie machen sich dann vielleicht etwas vor und sagen: ‚Wir werden das schon schaffen‘, aber die Realität kann sich als furchtbar langweilig erweisen, den Eindruck erwecken, festzustecken, und erfordert unweigerlich Kompromisse“, erklärt die Paartherapeutin Sarah Ingram gegenüber Independent .

Ein Anhangsstil, der den Hintergrund vermeidet

Hinter diesen hochtrabenden Versprechen und Projekten, die wie ein roter Teppich ausgerollt werden, verbirgt sich manchmal ein tieferliegender Mechanismus: der vermeidende Bindungsstil. Diese Partner können mit beunruhigender, fast theatralischer Leichtigkeit über die Zukunft sprechen, doch sobald es um konkrete Schritte geht, treten sie abrupt auf die Bremse, wechseln das Thema oder finden tausend Gründe, um alles aufzuschieben. Als ob sie die Liebe lieber in der Theorie als in der Praxis lebten.

Dieses Paradoxon lässt sich recht einfach erklären. Menschen mit einer vermeidenden Persönlichkeitsstörung fürchten oft echte Intimität – jene Art von Intimität, die bedeutet, Verletzlichkeit zu zeigen, Kompromisse einzugehen und zu akzeptieren, dass eine Beziehung keine bloße Idealvorstellung ist. Deshalb entwerfen sie eine prachtvolle, bis ins kleinste Detail ausgearbeitete, fast greifbare Zukunft … die jedoch sorgsam außer Reichweite bleibt. Solange dieses Projekt im Reich der Fantasie verbleibt, birgt es kein Risiko. Das Problem beginnt erst, wenn es darum geht, einen Vertrag zu unterschreiben, Tickets zu buchen oder gar einen Ring auszusuchen.

„Wenn man eine besondere Bindung hat, bei der das Gefühl von Sicherheit erdrückend wirkt – das heißt, selbst wenn einem die Idee gefällt, ist die Realität einfach überwältigend“, erklärt der Experte. Kurz gesagt: Versprechen werden zu einem Mittel, die Verbindung aufrechtzuerhalten, ohne sich mit den wahren Konsequenzen einer Verpflichtung auseinandersetzen zu müssen.