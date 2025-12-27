Haben Kinder geschiedener Eltern tatsächlich ein höheres Scheidungsrisiko? Die Zahlen sprechen für sich.

Wenn Sie gerade geheiratet haben, befürchten Sie vielleicht, dass Ihre Ehe ähnlich unglücklich endet wie die Ihrer Eltern. Sie haben Angst, deren Fehler zu wiederholen und das gerade geschlossene Liebesversprechen zu brechen. Dieses Szenario ist nicht unmöglich. Psychologen können jedoch beruhigen: Das turbulente Liebesleben Ihrer Eltern hat nur geringen Einfluss auf Ihres.

Eine Theorie, nicht die Realität

In ihren frühen Jahren beneiden wir Kinder geschiedener Eltern fast und erinnern uns nur an die Vorteile: Sie bekommen doppelt so viele Weihnachtsgeschenke, feiern ihren Geburtstag zweimal, kurzum, erleben alles doppelt. Doch diejenigen, die am unmittelbarsten betroffen sind, können das nicht von sich behaupten. Eine Scheidung , selbst wenn sie einvernehmlich und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt, hinterlässt immer Spuren bei den Beteiligten. Kinder leiden und ertragen die Situation, ohne ihre Meinung äußern zu können. Vor allem versuchen sie, sobald sie erwachsen sind, das Erlebte nicht zu wiederholen und ein glückliches Liebesleben zu führen.

Sie begeben sich in Therapie, um den Ursachen ihrer Liebesgeschichte auf den Grund zu gehen und herauszufinden, ob eine Veranlagung zur Scheidung besteht. Wenn Sie zu den Kindern gehören, die ständig den Wohnort wechselten und unbewusst die Rolle des Ehevermittlers übernahmen, haben Sie sicherlich Angst, dass Ihre Ehe scheitern wird. Lange Zeit glaubten Psychologen, dass die früheren Beziehungen der Eltern die aktuellen Liebesbeziehungen ihrer Kinder beeinflussen könnten. Dies ist jedoch eher eine weit verbreitete Theorie als eine unumstößliche Wahrheit.

Jahrzehntelang galt die Redewendung „Kinder geschiedener Eltern, gescheiterte Ehen“. Doch das hat sich größtenteils als falsch erwiesen. Sicherlich hatten diese Kinder vielleicht nicht die besten Vorbilder oder die gesündesten Voraussetzungen, aber sie sind nicht zwangsläufig zu seelischen Problemen verdammt. „Eine Scheidung gehört zum Leben; sie bedeutet einen Bindungsabbruch, ist schwierig und stört den vertrauten Tagesablauf des Kindes. Wenn die Beziehung der Eltern aber weiterhin positiv ist, ist sie für das Kind nicht traumatisch“, erklärt die Psychiaterin und Psychoanalytikerin Marie-France Hirigoyen im Radiosender France Inter .

Was die Zahlen wirklich aussagen

Müssen Kinder geschiedener Eltern dasselbe Schicksal erleiden wie ihre Eltern und müssen sie ihre Verheißung des ewigen Lebens vorzeitig aufgeben? Statistiken legen etwas anderes nahe. Laut einer Analyse auf Basis von Daten des General Social Survey, eines amerikanischen Meinungsforschungsinstituts, hat sich die Weitergabe von Scheidungserfahrungen zwischen den Generationen zwischen 1972 und 1996 halbiert. Dies ist ein überraschendes Ergebnis angesichts des Anstiegs der Scheidungszahlen seit den 1970er Jahren.

Diese Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, da die Eheschließung heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist und auch nicht mehr im Vordergrund der Lebensplanung von Paaren steht. Während die Ehe für ältere Generationen fast schon ein Übergangsritual war, bevorzugen junge Menschen heute das Zusammenleben ohne Trauschein oder die eingetragene Lebenspartnerschaft.

Kinder geschiedener Eltern sind zwar keinem höheren Risiko ausgesetzt, können aber ihre Beziehung unbewusst sabotieren. „Sie entwickeln eine übermäßige Wachsamkeit gegenüber Problemen, die zu dieser Situation führen könnten. Sie fürchten, dass die Beziehung nicht von Dauer sein wird. Im Alltag kann dies sehr belastend sein“, erklärt der klinische Psychologe Gérard Poussin im Interview mit „20 Minutes“ .

Scheidung wird zunehmend akzeptiert.

Scheidung gilt nicht mehr als unvermeidlich, sondern ist fast schon alltäglich. Während sie für unsere Vorfahren undenkbar war, ist sie für junge Leute heute nur noch ein weiterer Vorwand zum Feiern. Mit dem Aufkommen von Scheidungspartys – Feiern nach der Trennung mit aufwendigen Torten und Schals mit der Aufschrift „Danke, nächster “ – ist die Scheidung zu einer bloßen Formalität verkommen.

Kurz gesagt, Kinder geschiedener Eltern machen sich keine Sorgen mehr um ihre romantische Zukunft und sehen die Scheidung eher als Lösung denn als Niederlage. Das ist durchaus positiv. Je weniger man darüber nachdenkt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es dazu kommt (rein rational denkende Menschen sollten sich dessen bewusst sein).