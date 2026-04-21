Dieses Phänomen, das häufig bei Paaren auftritt, verschleiert in Wirklichkeit reale physiologische Unterschiede.

Bei vielen Paaren wiederholt sich dasselbe Szenario: Einer sucht nach einer Decke, während der andere das Fenster öffnet. Dieser Gegensatz ist alles andere als anekdotisch, denn er lässt sich durch ganz reale Unterschiede in der Art und Weise erklären, wie der Körper Wärme produziert, speichert und wahrnimmt.

Warum ist das eine kalt, wenn das andere heiß ist?

Dieses weit verbreitete Phänomen ist nicht einfach eine Frage des Komforts oder der Gewohnheit. Die Thermoregulation, also die Fähigkeit des Körpers, seine Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, ist individuell verschieden. Nicht jeder Körper produziert die gleiche Menge Wärme, und auch die Wärmeverteilung ist individuell.

Das erklärt, warum zwei Personen, die sich im selben Raum oder unter derselben Bettdecke befinden, sehr unterschiedliche Temperaturen empfinden können. Dieses Empfinden ist weit verbreitet, beruht aber oft auf konkreten physiologischen Faktoren.

Der Stoffwechsel spielt eine zentrale Rolle

Einer der wichtigsten Faktoren ist der Stoffwechsel. Je höher der Stoffwechsel, desto mehr Wärme produziert der Körper im Ruhezustand. Umgekehrt kann ein niedriger Stoffwechsel dazu führen, dass man schneller friert. Auch die Schilddrüse, die den Stoffwechsel reguliert, kann dieses Empfinden beeinflussen. Der britische Gesundheitsdienst NHS führt „stärkeres Kältegefühl als gewöhnlich“ als häufiges Symptom einer Schilddrüsenunterfunktion auf.

Blutkreislauf, Körpermasse und Hormone

Die Durchblutung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.Harvard Health weist darauf hin, dass verschiedene Faktoren ein anhaltendes Kältegefühl erklären können, darunter ein niedriges Körpergewicht, bestimmte Durchblutungsstörungen oder eine Schilddrüsenproblematik.

Die Körperzusammensetzung spielt ebenfalls eine Rolle. Harvard Health erklärt, dass Fett als Isolierung dient, während Muskelmasse zur Wärmeproduktion beiträgt. Daher empfinden zwei Personen unterschiedlicher Größe die thermische Umgebung möglicherweise nicht auf dieselbe Weise. Hormone sind ebenfalls von Bedeutung, insbesondere wenn eine Schilddrüsenerkrankung die Energieproduktion und die Temperaturregulation beeinträchtigt.

Warum tritt diese Diskrepanz bei Paaren so häufig auf?

Dieser kleine Konflikt im häuslichen Umfeld ist so häufig, weil mehrere Faktoren eine Rolle spielen: subjektive Empfindungen, Komfortgewohnheiten und auch biologische Parameter, die sich von Person zu Person unterscheiden. Selbst im selben Bett regulieren zwei Körper ihre Temperatur nicht auf exakt dieselbe Weise.

Dies bedeutet nicht, dass es eine absolute Regel für alle Paare gibt. Medizinische Quellen bestätigen jedoch, dass individuelle Unterschiede im Stoffwechsel, der Körpermasse, der Durchblutung und dem Gesundheitszustand ausreichen können, um diese sehr häufige alltägliche Diskrepanz zu erklären.

Wann dieses Phänomen ärztlichen Rat erfordert

In den meisten Fällen beruht dieser Unterschied zwischen den Partnern lediglich auf normalen individuellen Unterschieden. Sollte ein Kälte- oder Hitzeempfinden jedoch neu, intensiv oder anhaltend auftreten, empfiehlt die Cleveland Clinic, dies zu beobachten, insbesondere wenn es von Müdigkeit, Schwäche oder anderen Symptomen begleitet wird.

Anders ausgedrückt: Wenn der Partner ständig friert oder besonders hitzeempfindlich ist, muss das nicht unbedingt ein Problem darstellen. Diese alltägliche Meinungsverschiedenheit erinnert uns vor allem daran, dass jeder Mensch Temperaturen anders wahrnimmt.

Wenn jemandem kalt ist, während dem anderen warm ist, liegt das nicht einfach an der Persönlichkeit oder an Eigenheiten. Stoffwechsel, Durchblutung, Körperzusammensetzung und Hormone können einen erheblichen Unterschied im Wärmeempfinden zweier Menschen bewirken, die im selben Umfeld leben.