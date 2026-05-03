Möglicherweise praktizieren Sie unbewusst eine „Aufholkultur“, und das verändert alles in Ihren Beziehungen.

Siehst du deine Freunde nur ein paar Mal im Jahr und fühlen sich diese Treffen wie lange Plaudereien an? Damit bist du nicht allein. Diese Art der Beziehungspflege, die sogenannte „Catch-up-Kultur“, breitet sich still und leise in unserem Leben aus und verändert die Art und Weise, wie wir unsere Freundschaften pflegen.

Was genau versteht man unter „Aufholkultur“?

Die sogenannte „Catch-up-Kultur“ beschreibt eine moderne Art der Beziehungsgestaltung: Man konzentriert seine Interaktionen auf wenige, weit auseinanderliegende Treffen, die mitunter mehrere Monate auseinanderliegen. Dadurch wird jedes Treffen zu einem Moment, in dem man alles, was seit dem letzten Mal geschehen ist, „nachbespricht“.

Gespräche beginnen oft mit dem klassischen „Na, was gibt’s Neues?“ , gefolgt von einer Reihe wichtiger Ereignisse: Arbeit, Umzug, soziale Kontakte, Projekte. Zwischen den Treffen beschränkt sich der Austausch häufig auf ein paar Reaktionen in den sozialen Medien oder kurze Nachrichten. Nach und nach verschwindet die Spontaneität. Treffen werden lange im Voraus geplant, und die Interaktionen werden organisierter … aber manchmal auch oberflächlicher.

Wenn Freundschaft zu einer Zusammenfassung wird

Dieses Phänomen wurde von der britischen Autorin Michelle Elman in ihrem 2025 erschienenen Buch „Bad Friend“ ausführlich analysiert. Sie beschreibt eine Entwicklung von Freundschaften: Wir bewegen uns von gemeinsam verbrachten Momenten hin zu Momenten, in denen wir einander von unserem Leben erzählen.

Man teilt viele Informationen, aber nicht unbedingt die tiefgründigsten. Große Ankündigungen stehen im Mittelpunkt, während Zweifel, kleine Erfolge oder alltägliche Gefühle oft im Hintergrund bleiben. Durch soziale Medien wird diese Diskrepanz noch verstärkt. Man kann die Urlaube oder Ausflüge seiner Freunde in Echtzeit verfolgen … ohne wirklich zu wissen, wie es ihnen geht.

Warum dieses Modell unerlässlich ist

Der Aufstieg der „Aufholkultur“ ist kein Zufall. Mehrere Faktoren erklären diesen Trend. Zwischen 25 und 35 Jahren hat die Zeit für soziale Kontakte deutlich abgenommen, vor allem aufgrund längerer Arbeitszeiten und steigenden beruflichen Drucks. Die verfügbare Energie fließt oft in Partner oder Familie, wodurch weniger Raum für Freundschaften bleibt.

Auch die geografische Mobilität spielt eine Rolle: Umzüge, Stadt- oder Länderwechsel erschweren spontane Begegnungen. Schließlich schleicht sich ein Fokus auf Effizienz in den Alltag ein. Treffen mit Freunden werden so eher zu einer Pflichtübung im vollen Terminkalender als zu einem bewusst gewählten und genossenen Moment.

Anzeichen dafür, dass du mittendrin steckst

Bestimmte Gewohnheiten können darauf hindeuten, dass Sie sich in dieser Dynamik befinden, ohne es selbst zu merken. Ihre Gespräche ähneln eher einer Besprechung als einem spontanen Austausch. Sie sprechen hauptsächlich über wichtige Neuigkeiten, aber selten über den Alltag. Treffen sind selten, lange im Voraus geplant, und spontane Momente finden fast gar nicht mehr statt. Möglicherweise spüren Sie auch eine leichte Distanz: Sie erfahren wichtige Dinge erst spät oder haben das Gefühl, nicht mehr voll und ganz im Leben Ihres Gegenübers präsent zu sein.

Bindungen, die ausfransen können

Mit der Zeit kann diese Art von Beziehung Freundschaften schwächen . Wenn der Austausch auf Zusammenfassungen beschränkt ist, kann die emotionale Bindung nachlassen. Auch die mentale Belastung steigt: Jede Begegnung wird zur Gelegenheit, „alles zu erzählen“, was ein Gefühl von Druck erzeugen kann. Paradoxerweise kann man einen großen Freundeskreis haben – viele Kontakte, Follower und Gruppen – und trotzdem eine gewisse Einsamkeit verspüren. Weniger Tiefe, mehr Quantität.

Wie Sie Ihren Freundschaften neues Leben einhauchen können

Die gute Nachricht: Es geht nicht darum, Ihren Zeitplan durcheinanderzubringen, sondern vielmehr darum, Ihre Interaktion zu verändern. Die Idee ist, mehr Flexibilität und Unkompliziertheit in Ihre Beziehungen zu bringen. Eine spontane Sprachnachricht, ein Gedanke ohne besonderen Anlass, eine spontane Einladung … diese kleinen Gesten bedeuten oft mehr als ein seltenes, großes Treffen.

Experten empfehlen außerdem, gemeinsame Erlebnisse in den Vordergrund zu stellen: einen Spaziergang, einen Wochenendausflug, eine Ausstellung, einen Film. Man erzählt sich nicht nur Dinge von früher, sondern erlebt sie gemeinsam. Indem man sich auf den gegenwärtigen Moment konzentriert, anstatt die Vergangenheit Revue passieren zu lassen, fördert man lebendigere und authentischere Beziehungen.

Kurz gesagt, die „Aufholkultur“ ist nicht unvermeidlich. Sie spiegelt vor allem unseren hektischen Alltag und eine Zeit wider, in der Leistung, selbst in sozialen Beziehungen, einen hohen Stellenwert hat. Dies zu erkennen, ist bereits ein Schritt hin zu freieren, spontaneren Freundschaften – und Freundschaften, die besser zu deinen wahren Bedürfnissen passen.