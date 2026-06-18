Die Kleidung der Journalistin während der Weltmeisterschaft, die als „unangemessen“ eingestuft wurde, löst Kontroversen aus.

Gesellschaft
Léa Michel
@eleonoraincardona / Instagram

Bei fast jedem großen Sportereignis wiederholt sich dasselbe Szenario: Eine Frau erledigt ihre Arbeit, doch ihr Aussehen wird zum Gegenstand der Diskussion. Diesmal trifft es die italienische Sportjournalistin Eleonora Incardona, die nach einem Auftritt bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit unangemessenen Kommentaren konfrontiert wird. Diese Kontroverse wirft eine einfache Frage auf: Warum beurteilen wir Frauen immer noch nach ihrer Kleidung statt nach ihren Fähigkeiten?

Ein Sommeroutfit, das Kritik hervorruft

Eleonora Incardona war im MetLife Stadium in New Jersey vor Ort, um über das Spiel zwischen den USA und Paraguay zu berichten. Sie trug ein weißes Top und Jeansshorts – ein leichtes Outfit, perfekt geeignet für die sommerlichen Temperaturen und einen Tag im Einsatz.

Einige Fotos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, lösten jedoch schnell eine Welle von Reaktionen aus. Manche Internetnutzer fanden ihren Look für die Veranstaltung unpassend und bezeichneten ihr Outfit sogar als „unangemessen“. Diese Debatte eskalierte rasch und überschattete das eigentliche Thema: ihre Arbeit als Journalistin.

Warum reden wir immer noch über das Aussehen von Frauen?

Angesichts der Kritik haben viele Eleonora Incardona verteidigt. Ihre Beobachtung ist eindeutig: Männliche Journalisten werden in Bezug auf ihr Aussehen fast nie der gleichen Art und Weise analysiert oder beurteilt.

Denn letztendlich geht es um weit mehr als nur um dieses einfache Outfit. Warum sollte eine Frau, die über ein Sportereignis berichtet, ihre Kleiderwahl rechtfertigen müssen? Und vor allem: Warum wird ihr Aussehen zum Gesprächsthema, wenn ihre Hauptaufgabe doch darin besteht, zu informieren?

Es ist wichtig, sich an das Offensichtliche zu erinnern: Kommentare über den Körper oder das Aussehen einer Frau sind inakzeptabel. Und das gilt für alle. Ob Journalistin, Sportlerin, Künstlerin oder in einem anderen Beruf tätig – das Aussehen sollte niemals als Grundlage für eine berufliche Beurteilung herangezogen werden.

Ein Profi in erster Linie

Eleonora Incardona ist der breiten Öffentlichkeit vor allem durch ihre Karriere im Sportjournalismus bekannt. Die Reporterin der DAZN-Plattform hat zudem eine große Fangemeinde in den sozialen Medien, wo sie regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit und ihre Leidenschaft für den Sport teilt.

Im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 hatte Eleonora Incardona ihre Begeisterung über dieses außergewöhnliche Profi-Abenteuer zum Ausdruck gebracht. Diese Begeisterung verdiente mehr Beachtung als die Kommentare zu ihrem Outfit.

Ist nicht das Wichtigste woanders?

Diese Kontroverse verdeutlicht ein nach wie vor sehr reales Problem: Frauen werden allzu oft auf ihr Aussehen reduziert, selbst wenn sie ihre Arbeit seriös und professionell verrichten. Diese Situation ist umso auffälliger, als Männer vor der Kamera, ob Journalisten, Berater oder Moderatoren, in der Regel von solchen Bemerkungen verschont bleiben.

Schließlich erwartet bei Hitze niemand einen Reporter im Skianzug. Was wirklich zählt, sind die Qualität seiner Arbeit, sein Fachwissen und seine Fähigkeit, Informationen zu vermitteln – nicht die Länge seiner Shorts oder die Wahl seines Oberteils.

Hoffen wir letztendlich, dass sich die Diskussionen rund um große Sportwettkämpfe irgendwann auf das konzentrieren, was wirklich zählt: den Sport, die Leistungen und die Arbeit derer, die darüber berichten.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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