„Wo sind die kurvigen weiblichen Fans?“ Diese Frau möchte, dass sie auf den Tribünen sichtbarer werden.

Während der WM-Spiele verweilen die Kameras auf Gesichtern mit Fahnen. Im Sucher: Frauen, die aussehen, als wären sie direkt einer Schablone oder einem Modelkatalog entsprungen. Fan Felicity Hayward, die kein Arsenal-Spiel verpasst, bringt das Gleichgewicht wieder ins Wanken und rückt kurvige Frauen in den Vordergrund.

Die Rückkehr der Vielfalt an den Spielfeldrand der Stadien

Zwischen den trickreichen Spielzügen verlassen die Kameras das Spielfeld und richten ihren Blick auf die Gesichter der Fans, die von dem Spielgeschehen mitgerissen werden. Sie fangen Kinder in Euphorie ein, Männer in Clownskostümen und Momente kollektiven Jubels.

Sie richten sich jedoch oft an ein sehr spezifisches Publikum: Frauen mit konventionell attraktiven Figuren, durchtrainierten Körpern und perfekt geformten Hüften. Im Internet kursieren sogar Ranglisten der „schönsten weiblichen Fans“, die wie Teenager bei spontanen Castings auf den Tribünen entdeckt werden. Fast schon als Schönheitsikonen oder gar als eigenständige „Show“ präsentiert, haben sie alle identische Körper. Nur die Farbe ihrer Glückswesten unterscheidet sie.

In den sozialen Medien kursieren Bilder dieser weiblichen Fans mit hohen Wangenknochen, vollen Lippen und schlanken Figuren. Sie wirken so unrealistisch, dass sie wie ein Produkt künstlicher Intelligenz erscheinen. Tatsächlich existieren die meisten von ihnen nur in den Fantasien ihrer Schöpfer, mit der Unterstützung von chatGPT.

Diese weiblichen Fans mit seidigem Haar, die wie retuschiert wirken, sind eine glatte Illusion. Das Europäische Observatorium für digitale Medien (EDMO) hat diese visuelle Täuschung bestätigt. Felicity Hayward hingegen ist echt, aus Fleisch und Blut und voller Liebe. Als leidenschaftliche Arsenal-Anhängerin setzt sie sich überall und jederzeit für Körpervielfalt ein, von den Fanzonen bis hin zu den Zuschauermengen auf den Tribünen.

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Denkt daran, dass weibliche Fans keine Objekte sind.

Neben sexistischen Bemerkungen und der ungerechtfertigten Annahme, man verstünde nichts vom Fußball, werden weibliche Fans immer noch als bloße Blickfänge missbraucht. Sie werden wie Statisten oder Dekorationselemente behandelt, dazu bestimmt, bewundert oder kommentiert zu werden. In diesen von Jubel erfüllten und testosterongeladenen Stadien verdienen sie mehr Respekt. Mit ihren Team-T-Shirts, ihren Outfits in den Farben ihres Lieblingsvereins und ihren Schals mit unzähligen Wappen beweist Felicity Hayward, dass weibliche Fans nicht nur da sind, um „hübsch auszusehen“.

Diese Frau, mit ihrer ansteckenden Lebensfreude, die mit Kanonen geschmückte Fahnen hisst und nebenbei für GlamourUK schreibt, stürzt sich mit ganzem Herzen in jedes Sportereignis. Ob Freundschaftsspiel oder entscheidender Wettkampf – sie ist immer dabei, und ihre Figur ist ein fester Bestandteil ihrer Persönlichkeit, ob es der Gesellschaft nun gefällt oder nicht.

Denn in der Welt des Fußballs sind Schönheitsideale tief verwurzelt. Die Diskriminierung von Lauren Fryer, der Partnerin des Arsenal-Spielers Declan Rice, ist das wohl deutlichste Beispiel. Da sie als „nicht hübsch genug“ für die Rolle der Fußballerfrau galt, wurde sie wiederholt verspottet. Diese subtilen Angriffe verdeutlichen den immensen Druck, dem die Partnerinnen der Spieler und damit auch die weiblichen Fans ausgesetzt sind, die bestimmte Kriterien erfüllen müssen, um dazuzugehören.

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Um noch kreativer zu sein und sein Team zu unterstützen

Felicity Hayward, deren Name ihre Persönlichkeit widerspiegelt, steht zu ihrem Körper und erinnert uns daran, dass Aussehen kein Wettbewerb ist. Anstatt ihr Gewicht als Nachteil zu sehen, nutzt sie es in der Modewelt als Stärke. Wenn sie nicht gerade Inhalte kreiert, die Selbstliebe fördern, filmt sie ihre glamourösesten Outfits. Die platinblonde junge Frau hat einen sehr vielseitigen Stil, und entgegen der Meinung mancher Stylisten versteckt sie ihren Körper nicht. Ganz im Gegenteil.

Sie kombiniert Kleidungsstücke, die andere nie zusammen tragen würden, wie diesen gepunkteten Rock im Bohème-Stil mit einem „England“-Top und passendem Schal. Oder dieses typische Arsenal-Fan-Shirt unter einer taillierten Weste oder einem anderen Sammlerstück, kombiniert mit einem funkelnden Paillettenrock. Ein weiteres Beispiel für ikonischen Stil: ein Jersey-Kleid aus Synthetikstoff mit einem Rüschenrock aus Tüll, der einer Hochzeitsgastin würdig wäre.

Während Frauen, die keine Konfektionsgröße 36 tragen, immer noch angefeindet und mit Ausgrenzung belegt werden, setzt sich Felicity für all jene ein, die sich selbst bedingungslos lieben. Und wenn sie nicht gerade auf der Tribüne sitzt, kämpft sie auf den Laufstegen für mehr Vielfalt.