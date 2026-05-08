Warum nerven uns manche Leute scheinbar grundlos?

Sie kennen das sicher: Jemand nervt Sie fast augenblicklich, obwohl er nichts Bestimmtes getan hat. Eine bestimmte Art zu sprechen, eine bestimmte Haltung oder einfach nur seine Anwesenheit kann genügen, um ein schwer erklärbares Gefühl der Verärgerung auszulösen. In der Psychologie ist dieses Phänomen alles andere als abwegig: Mehrere bekannte Mechanismen können diese Reaktionen beeinflussen.

Unser Gehirn fällt sehr schnell Urteile.

Schon bevor wir tatsächlich mit jemandem interagieren, beginnt unser Gehirn, eine Vielzahl von Signalen zu analysieren. Die Psychologen Nalini Ambady und Robert Rosenthal untersuchten dieses Phänomen mithilfe des Konzepts des „Thin Slicing“, das zeigt, dass wir uns innerhalb weniger Sekunden einen Eindruck bilden.

Eine Körperhaltung, ein Gesichtsausdruck, ein Tonfall oder eine bestimmte Art zu bewegen können augenblicklich eine emotionale Reaktion auslösen. Und oft geschieht dies, ohne dass man es überhaupt merkt. Das Gehirn liebt es, schnell Verknüpfungen herzustellen. Es vergleicht Beobachtungen mit Erinnerungen, vergangenen Erfahrungen oder bereits gespeicherten Assoziationen. Daher kann eine Person „nervig“ wirken, obwohl sie lediglich etwas Vertrautes in unserer Erinnerung aktiviert.

Was der andere Mensch manchmal in uns weckt

Die Psychologie spricht auch von Projektion. Dieser Abwehrmechanismus, der von Sigmund Freud theoretisiert und anschließend von zahlreichen Psychologen untersucht wurde, besteht darin, anderen Eigenschaften zuzuschreiben, die man an sich selbst manchmal nur schwer akzeptieren kann.

Beispielsweise kann eine sehr gesprächige Person jemanden irritieren, der selbst ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hat. Umgekehrt kann eine sehr zurückhaltende Person jemanden verärgern, der Stille nicht mag. Das bedeutet nicht, dass die Verärgerung „irrational“ oder unberechtigt ist, sondern kann mitunter persönliche Empfindlichkeiten, Unsicherheiten oder Charaktereigenschaften offenbaren, die man lieber nicht genauer betrachten möchte.

Persönlichkeiten, die nicht immer zusammenpassen

Nicht jeder Mensch funktioniert auf dieselbe Weise, und das ist normal. Das psychologische Modell der „Big Five“ identifiziert fünf Hauptpersönlichkeitsmerkmale: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und emotionale Stabilität.

Wenn zwei Persönlichkeiten sehr unterschiedlich sind, können Reibungen natürlich entstehen. Eine sehr extrovertierte Person kann beispielsweise auf eine introvertiertere Person aufdringlich wirken. Umgekehrt kann eine sehr zurückhaltende Persönlichkeit von einer ausdrucksstärkeren Person als kühl oder distanziert wahrgenommen werden. Das bedeutet nicht, dass eine Persönlichkeit „besser“ ist als die andere. Es bedeutet lediglich, dass manche Energien besser miteinander harmonieren als andere.

Stress verändert auch unsere Toleranz

Auch Ihr emotionaler Zustand beeinflusst maßgeblich, wie Sie auf andere reagieren. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen , dass Ihr Gehirn bei Müdigkeit, Stress oder Druck emotionaler reagiert. Die Amygdala, eine Hirnregion, die an Angst- und Reizreaktionen beteiligt ist, ist in solchen Anspannungsphasen besonders aktiv.

Kurz gesagt: Es ist nicht unbedingt die andere Person, die an diesem Tag nerviger ist … vielleicht ist einfach deine eigene Geduld am Ende. Deshalb kann jemand an einem Tag auch total liebenswert und am nächsten unglaublich irritierend sein.

Der erste Eindruck zählt.

Hat sich erst einmal ein negativer erster Eindruck festgesetzt, sucht unser Gehirn nach Beweisen, die ihn bestätigen. Dies nennt man Bestätigungsfehler. Wenn man unbewusst entschieden hat, dass einen jemand nervt, nimmt man dessen störendes Verhalten stärker wahr und blendet dessen positive Eigenschaften aus. Das Gehirn legt dann eine Art „Datei“ an, die diesen ersten Eindruck verstärkt.

Jemanden nicht zu mögen, ist menschlich.

Und noch etwas ist wichtig: Man muss nicht jeden mögen. Manche Menschen passen einfach nicht zu einem, und das ist völlig normal. Im Leben ist Kompatibilität nicht selbstverständlich.

Ärger zu haben, berechtigt einen jedoch nicht automatisch zu Unfreundlichkeit. Man kann diese Gefühle durchaus für sich behalten, Abstand halten oder sich aus einer unangenehmen Situation zurückziehen, ohne dabei zu verletzenden Bemerkungen, verächtlichen Blicken oder abweisender Haltung zu greifen. Freundlichkeit bedeutet nicht, jeden zu mögen, dem man begegnet. Sie bedeutet auch, andere zu respektieren, selbst wenn sie einem einfach nicht sympathisch sind.

Kurz gesagt, diese spontanen Irritationen entstehen nicht aus dem Nichts. Instinktive Hirnreaktionen, Persönlichkeitsunterschiede, Stress und unbewusste psychologische Mechanismen – unsere Emotionen gegenüber anderen verraten oft genauso viel über uns selbst wie über sie. Wichtig ist nicht, jeden zu mögen, sondern respektvoll zu bleiben, Grenzen zu setzen und darauf zu achten, was bestimmte Reaktionen manchmal über unser eigenes Inneres aussagen.