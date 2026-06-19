Einem Mann Blumen schenken: Warum diese Geste häufiger vorkommen sollte

Der einzige Tag, an dem Männer Blumen bekommen, ist ihre Beerdigung. Eine traurige Tatsache, die eine aktuelle Studie belegt. Blumen, die oft als typisch weibliches Geschenk gelten, scheinen mit den gängigen Männlichkeitsvorstellungen unvereinbar. Zum Vatertag ist es an der Zeit, den stereotypischen Werkzeugkasten gegen einen wunderschönen Blumenstrauß einzutauschen. Eine Chance, eine neue, liebevolle Tradition zu begründen und die Ära toxischer Männlichkeit hinter sich zu lassen.

Wenn Männer bei ihrer Beerdigung nur Blumen erhalten

Während Frauen keinen besonderen Anlass benötigen, um Blumensträuße mit tröstenden Worten vor ihrer Haustür zu erhalten, bekommen Männer Blumen mit der Aufschrift „Ruhe in Frieden“ oder „In liebevoller Erinnerung“. Sie sind nicht mehr unter uns, um sie zu empfangen und ihre Schönheit zu bewundern. Die einzigen Blumenarrangements, die ihnen gewidmet sind, beschränken sich auf Chrysanthemen und Trauervasen mit Bannern, die den Flug in den Himmel symbolisieren.

Einer Umfrage eines Blumenlieferdienstes zufolge erhalten 88 % der Männer ihren ersten Blumenstrauß bei ihrer Beerdigung. Die übrigen bekommen ihn erst bei der Pensionierung oder während eines Krankenhausaufenthalts zu Gesicht. Sorgfältig arrangierte Sträuße werden auf Granitgrabsteinen niedergelegt, aber selten auf dem Küchentisch zurückgelassen – wie flüchtige Zeichen unserer Liebe.

Warum sollte man mit dieser idyllischen Liebeserklärung bis zum Tod eines Mannes warten? Sicherlich, weil Blumen in der kollektiven Vorstellung Zerbrechlichkeit, Sanftmut und Sensibilität verkörpern – also genau das Gegenteil von Männlichkeit . Blumen sind der Inbegriff von Romantik, gehalten von jungen Männern und als stilles „Ich liebe dich“ an die Frauen in ihrem Leben überreicht.

Männer besuchen regelmäßig den Blumenladen, um ihrer Liebsten oder Mutter eine Freude zu machen, erhalten aber fast nie etwas zurück. Stattdessen bekommen sie oft Flachmänner mit ihrem Namen, Brausets oder Bastelbedarf geschenkt. Diese vertrauten Geschenke entsprechen eher den gesellschaftlichen Erwartungen als ein üppiger Rosenstrauß oder ein bunter Blumenstrauß.

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Es ist an der Zeit, mit überholten Geschlechternormen Schluss zu machen.

Am Valentinstag und anderen besonderen Anlässen drängen sich Männer im Blumenladen, und diese Bilder rufen zärtliche Blicke hervor. Ein Mann, der mit einem Blumenstrauß über der Schulter spaziert, die Sicht von einem Blättermeer verdeckt, wirkt fast wie aus einem romantischen Liebesfilm. In romantischen Filmen und Werbespots stammen die Blumen stets von Männern, als könnten sie unmöglich die Empfänger sein. Ihr einziger Trostpreis sind ein paar Stecklinge für den Garten oder duftende Kräuter fürs Fensterbrett. Blumensträuße hingegen gelangen immer nur in ihre Hände, um schließlich in den Händen einer anderen zu landen.

In einer Zeit, in der Frauen vor Männern auf die Knie gehen, um ihnen einen Heiratsantrag zu machen, und Töchter ihre Väter mit Wellnessbehandlungen oder Gesichtsbehandlungen verwöhnen, kehren sich die Rollen langsam aber sicher um. Einem Mann Blumen statt Rasierzeug oder der allgegenwärtigen Kettensäge zu schenken, ist nicht nur ein Ausdruck von Zuneigung in der Sprache der Pflanzen. Es geht auch darum, eine friedlichere und weniger brutale Männlichkeit zu fördern. Es geht auch darum, Gefühle freizulegen, die zuvor unter einem Berg von „Sei stark“ und „Weine nicht“ begraben waren.

Und entgegen den Behauptungen in den obskuren Foren der Manosphäre sind Blumen nicht „nur etwas für Schwächlinge“. Laut einer Studie der Rutgers University zeigen Männer, die Blumen erhalten, „eine gesteigerte Geselligkeit und größere Lebensfreude“. Blumen sind also alles andere als ein Gift, das die männliche Kraft schwächt – im Gegenteil, sie sind eine unerschöpfliche Quelle des Wohlbefindens. Sie verbreiten Freude, wo immer sie hinkommen.

Eine Gabe, die in den Händen männlicher Sterne Wurzeln schlägt

Während Frauen ihren Wunsch nach Blütenblättern recht direkt äußern und sofort darauf hinweisen, wenn ihre Vase leer ist, bleiben Männer zurückhaltender. Für sie ist es immer noch ein sensibles Thema. Glücklicherweise gehen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit gutem Beispiel voran, ihre Arme voller Stängel und ihre Gesichter hinter üppigen Blätterbüscheln verborgen, die an einen Dschungel erinnern. Jeremy Allen White, der legendäre Schauspieler aus der Serie „The Bear“, war der Hauptinitiator dieser fortschrittlichen Bewegung und gilt als Symbol für die Rückbesinnung auf Blumen.

Aufgenommen im März 2024 mit einem üppigen Wildblumenstrauß über der Schulter und einem weiteren in einem schottischen Korb, eroberte er im Nu die Herzen der weiblichen Zuschauerinnen. Sie applaudierten diesem Bild, dem absoluten Gegenteil des emotional undurchschaubaren Bad Boys. Dieses ungestellte Foto offenbart eine andere Art von Männlichkeit: weniger kontrolliert, flexibler . Man kann sich die Zukunft dieser Blumen gut vorstellen: In einer Vase arrangiert, werden sie einen Ehrenplatz zwischen selbstgemachten Speisen einnehmen. Als Mann Blumen zu präsentieren, bedeutet, der Welt zu sagen: „Ich lehne alte patriarchale Vorstellungen ab“ und „Ich finde Freude auch anders als beim Bier“.

Rocklegende Bruce Springsteen überreichte Shane MacGowan, dem Frontmann der Pogues, einen Strauß weißer Rosen. Ein Beweis dafür, dass selbst Metalheads in Lederjacken mit der Tradition brechen und Blumen statt 60-prozentiger Flaschen Alkohol austauschen.

Es ist noch immer nicht üblich, Männern Blumen zu schenken. Dennoch ergreifen immer mehr Männer die Initiative und erliegen dem Charme von Pfingstrosen, Sonnenblumen und Lilien, die in Schaufenstern ausgestellt sind. Laut einer Umfrage der Niederländischen Blumen- und Pflanzenstiftung aus dem Jahr 2021 kaufen sich 22 % der Männer monatlich Blumen.