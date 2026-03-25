Was bedeutet der „Six Seven“-Trend in den sozialen Medien, der die Generationen spaltet?

„Sechs Sieben.“ Zwei Zahlen, keine Erklärung … und doch kommt man in den sozialen Medien nicht drum herum. Hinter diesem bewusst vagen Ausdruck verbirgt sich ein viraler Trend, der ebenso amüsiert wie verwirrt, insbesondere wenn Generationen versuchen, einander zu verstehen.

Ein viraler Ausdruck… und absichtlich vage

Der „Six Seven“-Trend – manchmal auch „6-7“ oder „67“ geschrieben – eroberte ab 2025 TikTok und Instagram. Sein charakteristisches Merkmal? Er hat eigentlich keine Bedeutung. Und genau das macht ihn so beliebt. Ob in humorvollen Videos, Gesprächen oder sogar im Alltag – der Ausdruck lebt von seiner bewussten Mehrdeutigkeit.

Es kann von einer auf- und abgehenden Handbewegung begleitet werden, als wolle man eine vage Antwort ausdrücken, ein „Meh“ oder ein „Irgendwas dazwischen“. Manche Internetnutzer verstehen es als Ausdruck dafür, dass eine Situation durchschnittlich ist, weder gut noch schlecht. Für viele ist das Prinzip einfach: Es gibt keine eindeutige Definition, und genau das macht den Witz aus.

Ein Ursprung zwischen Musik und Webkultur

Hinter diesem Phänomen verbirgt sich jedoch ein Ursprung. Der Ausdruck erlangte Popularität durch den Song „Doot Doot (6 7)“ des Rappers Skrilla, dessen Ausschnitt in den sozialen Medien weite Verbreitung fand. Content-Ersteller übernahmen ihn schnell, um Videos, insbesondere solche mit Sportbezug, zu illustrieren. NBA-Star LaMelo Ball beispielsweise wurde aufgrund seiner Größe von 2,01 Metern (6 Fuß 7 Zoll) mit dem Trend in Verbindung gebracht.

Wie so oft im Internet, wuchs der Trend schnell über seine Ursprünge hinaus. Er wandelte sich, wurde neu gemischt, an Alltagssituationen angepasst… bis er zu einer Art kollektivem Witz ohne klare Regeln wurde.

@xavetlouis Das „Six Seven“-Phänomen hat Schweizer Teenager und ihre Eltern gleichermaßen in seinen Bann gezogen. Diese Geste, die immer dann ausgeführt wird, wenn die Zahlen 6 oder 7 erscheinen, ging dank der sozialen Medien viral. Ursprünglich auf TikTok in den USA populär geworden, wurde sie von Prominenten wie Kim Kardashian übernommen und sogar im Spiel Fortnite aufgegriffen. Der Ursprung dieses Phänomens liegt in einem Song des Rappers Skrilla, kombiniert mit einer Geste des Gamers Taylen „TK“ Kenny, die sich rasend schnell im Internet verbreitete. Diese Bewegung ist zu einem witzigen Geheimcode unter Jugendlichen geworden und stärkt ihr Zugehörigkeitsgefühl. Für Außenstehende mag es absurd erscheinen, doch der Hype um „Six Seven“ zeigt die Macht der sozialen Medien bei der rasanten Verbreitung von Trends. Wie jede Modeerscheinung kann sie jedoch genauso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen ist, insbesondere wenn Politiker sich dafür interessieren. ♬ Originalton - Xav&Louis

Warum es lustig ist... und warum es nervig ist

Der Erfolg von „Six Seven“ beruht auf einer besonderen Art von Humor: dem Absurden. Dieser Stil, der vor allem bei einem jüngeren Publikum sehr beliebt ist, spielt mit Anspielungen, die scheinbar keine Logik haben. Dieses Phänomen wird oft mit der sogenannten „Brainrot“-Kultur verglichen, in der Inhalte bewusst schräg, repetitiv oder für Uneingeweihte unverständlich sind.

Das Ergebnis: Während manche sofort lachen, bleiben andere ratlos. Viele Erwachsene geben zu, den Sinn des Ausdrucks nicht zu verstehen, während Jüngere ihn als witzigen Geheimcode sehen. In manchen Fällen findet „Six Seven“ sogar außerhalb der digitalen Welt Verwendung. Lehrer haben den Ausdruck im Unterricht beobachtet, was zeigt, wie schnell sich solche Trends im Alltag etablieren.

Eine Sprache, die Verbindungen schafft

Abgesehen von seiner offensichtlichen Absurdität erfüllt „Six Seven“ einen ganz realen Zweck: Es schafft ein Zugehörigkeitsgefühl. Wer solche Anspielungen teilt, zeigt, dass er „im Bilde“ ist und die aktuellen Trends kennt. Ungeachtet der genauen Bedeutung zählt letztendlich die Verbindung zu anderen.

Jede Generation entwickelt ihre eigenen Ausdrücke, Insiderwitze und Kommunikationsweisen. Soziale Medien beschleunigen diesen Prozess heutzutage lediglich. Und wenn sich manche mit diesen Codes nicht mehr so vertraut fühlen, ist das völlig in Ordnung. Sprache entwickelt sich ständig weiter, und es gibt nicht den einen richtigen Weg zu kommunizieren.

Ein flüchtiger Trend… oder nicht?

Wie viele virale Phänomene könnte auch „Six Seven“ so schnell wieder verschwinden, wie es aufgetaucht ist. Oder es könnte sich im Gegenteil in bestimmten Online-Communities dauerhaft etablieren. Solche Trends erinnern uns daran, dass Humor und Kreativität im Internet nicht immer logischen Regeln folgen. Manchmal gehört es einfach dazu, etwas nicht zu verstehen.

Letztendlich ist „Six Seven“ vielleicht gar nicht dazu gedacht, erklärt, sondern vielmehr erlebt, geteilt oder einfach neugierig beobachtet zu werden. Und wenn man das Konzept nicht vollständig versteht, ist das völlig in Ordnung. Denn in diesem Fall geht es ja gerade darum, „dazwischen“ zu sein.