„Freundschaftsinflation“: dieses subtile Phänomen, das manche Freundschaften schwächt.

Gemeinsam essen gehen, ein Wochenende verreisen … solche Momente mit Freunden tun Seele und Herz gut. Doch in den letzten Jahren ist ein ganz anderer Faktor hinzugekommen: das Budget. Ein Wort beschreibt diese Entwicklung: „Freundschaftsinflation“.

Wenn die Inflation in deine Freundschaften eindringt

„Freundschaftsinflation“ ist ein Wortschöpfungskomplex aus „Freund“ und „Inflation“. Er beschreibt die Auswirkungen der steigenden Lebenshaltungskosten auf Freundschaften. Seit den 2020er-Jahren sind die alltäglichen Ausgaben gestiegen, und Freizeitaktivitäten bilden da keine Ausnahme. Restaurantbesuche, Reisen, Konzerte oder selbst einfache Ausflüge können heute ein deutlich größeres Budget beanspruchen als früher.

Diese Aktivitäten spielen jedoch oft eine zentrale Rolle für die Pflege von Beziehungen. Dadurch kann eine Diskrepanz zwischen sozialen Gewohnheiten und finanziellen Möglichkeiten entstehen. Eine Einladung abzulehnen, eine günstigere Alternative vorzuschlagen oder gemeinsame Unternehmungen zu reduzieren – diese Anpassungen sind zwar völlig legitim, können aber manchmal missverstanden werden.

@startoppodcast Abendessen mit Freunden, spontane Kurztrips, Hochzeiten … Was wäre, wenn Freundschaft zum Luxus würde? In dieser Folge beleuchten wir das Phänomen der „Freundschaftsinflation“ – den finanziellen Druck, der sich in unsere sozialen Kreise einschleicht. Wie können wir Freundschaften pflegen, ohne uns zu ruinieren? Können wir Nein sagen, ohne uns schuldig zu fühlen? Und vor allem: Wie gehen wir mit den unausgesprochenen Erwartungen um, die unsere Finanzen manchmal stark belasten? Raymond Chabot präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Startop Podcast eine Reihe exklusiver Folgen. Mit Büros in ganz Quebec unterstützen die Experten von Startop Privatpersonen und Unternehmen, die konkrete Lösungen für ihre finanziellen Herausforderungen suchen. ♬ Originalton - Startop Podcast

Geld, dieses heikle Thema unter Freunden

Der Begriff „Freundschaftsinflation“ beleuchtet ein Thema, das viele lieber meiden: Geld in Freundschaften . Wenn die finanziellen Möglichkeiten innerhalb einer Gruppe unterschiedlich sind, kann das zu unangenehmen Situationen führen. Man fühlt sich vielleicht unwohl dabei, Nein zu sagen, oder zieht es vor, sich zu distanzieren, anstatt finanzielle Einschränkungen zu erklären.

Umgekehrt nehmen finanziell besser gestellte Menschen diese Grenzen nicht immer wahr und bieten weiterhin teure Aktivitäten an, ohne jemanden in Verlegenheit bringen zu wollen. Diese Diskrepanz kann verschiedene Gefühle hervorrufen:

das Gefühl, nicht mehr mit dem Tempo mithalten zu können

ein Gefühl der Ausgrenzung, selbst wenn sie unfreiwillig ist

eine Schwierigkeit, seine Grenzen zu setzen

Und dennoch sind diese Gefühle berechtigt. Dein Wert als Freund bemisst sich nicht an deiner Kaufkraft.

Freundschaften, die sich anpassen (und weiterentwickeln)

Angesichts dieser Spannungen entstehen neue Formen der Kommunikation. Und diese haben oft positive Aspekte. Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür:

einfache und leicht zugängliche Aktivitäten, wie ein Spaziergang oder ein Kaffee zu Hause

kürzere oder weniger häufige Formate

mehr offene Kommunikation über das Budget

Diese Anpassungen erfordern mitunter eine Änderung bestimmter Gewohnheiten. Beispielsweise kann sich die Vorstellung, Ausgaben systematisch zu teilen oder öfter etwas zu unternehmen, ändern. Diese Anpassung kann auch die Bindung stärken. Sie fördert eine Neuausrichtung der Freundschaft auf das Wesentliche: Präsenz, Zuhören und gemeinsame Momente, unabhängig von den Kosten.

Die Rolle der sozialen Medien beim sozialen Druck

Soziale Medien verstärken dieses Phänomen mitunter. Indem sie idealisierte Lebensmomente – Abendessen, Reisen, Veranstaltungen – präsentieren, können sie den Eindruck erwecken, diese Erlebnisse seien die Norm. Diese Inszenierung kann unbewusst Druck erzeugen: den Druck, „der Masse zu folgen“, selbst wenn dies nicht der eigenen Realität entspricht. Man kann dann eine Diskrepanz zwischen dem, was man sieht, und dem, was man erleben kann (oder möchte), spüren. Diese Diskrepanz ist kein Zeichen von Versagen: Freundschaften müssen kein sorgfältig inszeniertes Schauspiel sein.

Hin zu aufrichtigeren Beziehungen?

Während die zunehmende Verbreitung von Freundschaften diese belasten kann, ebnet sie auch den Weg für authentischere Beziehungen. Gespräche über Geld unter Freunden sind nach wie vor heikel, werden aber immer akzeptierter. Klare Grenzen helfen, Missverständnisse zu vermeiden und ausgeglichenere Beziehungen aufzubauen. Dieses Phänomen verdeutlicht eine einfache Wahrheit: Freundschaften verändern sich mit den eigenen Lebensumständen.

Letztendlich geht es bei „Freundschaftsinflation“ nicht nur ums Geld. Sie hinterfragt deine Erwartungen, deine Gewohnheiten … und wie du deine Beziehungen pflegest. Und manchmal sind die schönsten Momente nicht die teuersten, sondern die, in denen du dich vollkommen wohlfühlst, genau so, wie du bist.