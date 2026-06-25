Im Vergleich zu einer Puppe verteidigt dieser norwegische Spieler stolz langes Haar bei Männern.

Erling Haaland sorgt normalerweise mit seinen spektakulären Toren für Schlagzeilen. Diesmal war es jedoch nicht sein linker Fuß, der die Aufmerksamkeit auf sich zog, sondern seine Haare. Ein Video, das viral ging, zeigte ihn mit seinen langen blonden Haaren, die ihm offen über die Schultern fielen, und löste damit zahlreiche Reaktionen aus. Es dürfte die Debatte um lange Haare bei Männern neu entfachen.

Eine Frisur, die viral ging

Alles begann mit einem kurzen Clip, der am Spielfeldrand eines Manchester-City-Spiels aufgenommen wurde. Er zeigt Erling Haaland, wie er mit fast theatralischer Leichtigkeit sein blondes Haar zurückwirft. Innerhalb weniger Stunden verbreitete sich das Video rasant und machte aus einer simplen Geste ein virales Phänomen.

Internetnutzer ließen ihrer Fantasie freien Lauf – und leider auch ihrem Hass. Einige verglichen den Spieler mit Barbie, andere erinnerten ihn an Figuren aus dem Film „White Chicks“. Wieder andere sahen Ähnlichkeiten zu Daemon Targaryen aus „House of the Dragon“. Nicht zu vergessen die allgegenwärtige „Wikinger-Aura“, die sein nordisches und charismatisches Aussehen unterstreichen sollte.

Eine wirklich echte Bewunderung

Viele Fans zeigen sich beeindruckt von der Schönheit und dem gesunden Aussehen seiner Haare. Manche fragen sogar nach seiner Haarpflegeroutine, in der Hoffnung, das Geheimnis seiner glänzenden, dichten Mähne zu lüften. Ein Internetnutzer brachte die allgemeine Begeisterung auf den Punkt, indem er sagte : „Haare wie aus einer Shampoo-Werbung.“ Der Effekt ist eindeutig: Erling Haaland erregt mit seinem Stil genauso viel Aufmerksamkeit wie mit seinen Leistungen auf dem Spielfeld.

Ein Spieler, der seine Frisur voll und ganz akzeptiert

Auf dem Spielfeld trägt Erling Haaland sein Haar oft im Dutt, Pferdeschwanz oder geflochten, manchmal mit einem Stirnband fixiert. Ein besonders denkwürdiger Moment war sein Spiel gegen Arsenal 2023, als er vor seinem Torerfolg das Stirnband abnahm und sein Haar in einem überzeugenden Sieg frei fiel. Als ihm ein Internetnutzer vorschlug, es abzuschneiden, war seine Antwort kurz und bündig: Nein. Ein symbolisches Statement zu seinem Verhältnis zu seinem Image.

Haare frei von Stereotypen

Man sollte sich eine oft vergessene Wahrheit vor Augen halten: Langes Haar definiert weder Geschlecht noch sexuelle Orientierung. Männer können langes oder kurzes Haar tragen, es zusammengebunden oder offen, genauso wie sie die unterschiedlichsten Kleidungsstücke wählen können, darunter Röcke, Anzüge oder jedes andere Kleidungsstück, das ihnen gefällt. Diese Entscheidungen sind Ausdruck des persönlichen Stils und des Wohlbefindens, keine starren Regeln.

Die automatische Zuordnung einer Frisur zu Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung beruht auf Stereotypen, die patriarchalischen Normen entstammen und dazu neigen, Menschen in Schubladen zu stecken. Hinterfragen wir diese Reflexe, eröffnet sich eine einfachere und friedlichere Perspektive: Jeder sollte sein Aussehen frei bestimmen können, ohne aufgrund überholter gesellschaftlicher Normen Kritik oder Verurteilung ausgesetzt zu sein. Haare sind, wie Kleidung, in erster Linie Ausdruck der Individualität, kein Wertmerkmal oder eine aufgezwungene Identität.

Mit Humor, Bewunderung und einem ausgeprägten Stilgefühl beweist Erling Haaland, dass sein Einfluss weit über den Fußballplatz hinausreicht. Seine Frisur ist zu einem echten Markenzeichen geworden, fast so unverwechselbar wie seine Torjubel.