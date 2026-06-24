Diese kleinen Anzeichen können darauf hindeuten, dass du von einer Gruppe von Freunden ausgeschlossen wirst.

Manchmal beschleicht uns das seltsame Gefühl, das schwarze Schaf unserer Clique zu sein, die Letzten, die von Treffen im Café erfahren, das fehlende Puzzleteil in WhatsApp-Unterhaltungen, das unerwünschte Mitglied der Gruppe. Gezwungen zur Isolation, sind wir Zuschauer eines gemeinsamen Verständnisses, an dem wir nur aus der Ferne teilhaben. Wir werden erst in letzter Minute über Veranstaltungen informiert oder erfahren erst davon, nachdem sie bereits stattgefunden haben. Psychologen haben einen Namen dafür: das typische Profil des „Randfreundes“.

Zusammengesetzte Skizze des marginalisierten Freundes

Innerhalb einer Freundesgruppe herrscht eine unsichtbare, aber präzise orchestrierte Hierarchie: der Anführer, die Mitläufer und das schwarze Schaf, das um Anerkennung ringt und sich ständig dazugehörig fühlen muss. Dieser Freund, den niemand außerhalb eines Restaurants erwartet und dessen Fehlen kaum auffallen würde, ist fast schon ein Statist. Aus der Ferne ähnelt er dem etwas ungeliebten Klassenkameraden, der versucht, sich bereits bestehenden Gruppen anzuschließen. Psychologen nennen ihn den „Randfreund“, ein aussagekräftiges Adjektiv, das eine unbewusste Ausgrenzung verdeutlicht.

Sie sind das fünfte Rad am Wagen, die Person, die im Hintergrund bleibt, nie zu Wort kommt und vor wichtigen Meetings nie gefragt wird. Sie gehören zwar zur Gruppe, fühlen sich aber manchmal wie Außenseiter. Auch bekannt als Ersatzfreund, werden sie kontaktiert, um eine Reservierung für einen Escape Room aufzufüllen oder einen Gruppenpreis zu nutzen, aber bei kleinen Treffen oder streng geheimen Pyjamapartys wie Jennys in Gossip Girl werden sie vergessen.

Er ist ungewollt ein Außenseiter. Er wird ausgeschlossen, versteht nie die Bedeutung von Insiderwitzen und wird, was am wichtigsten ist, automatisch aussortiert. In der Zeitschrift „Self “ listet die Psychologin Christina Ferrari die Anzeichen auf, die darauf hindeuten, dass man dieser Randfreund sein könnte, der gemeinhin als „Ersatzfreund“ bekannt ist.

Derjenige, der als Letzter über Ausflüge informiert wird.

Der exzentrische Freund erfährt von Ausflügen nur durch Mundpropaganda oder nach einem peinlichen Missgeschick. Zwischen den Bildschirmen finden Gespräche statt, die an Tupperware-Partys erinnern, ohne dass er jemals daran teilnimmt. Er wird stets mit vollendeten Tatsachen konfrontiert, begleitet von leicht heuchlerischen Floskeln wie „Du kannst mitkommen, wenn du willst“ oder Standardausreden wie „Die Bar war schon voll“.

Der Experte relativiert die Dinge: „Gelegentlich ist das kein Grund zur Sorge.“ Es könnte sich einfach um ein organisatorisches Problem oder mangelnde Kommunikation handeln. Wenn es jedoch zur Gewohnheit wird, bedeutet es, dass du von deinen Freunden nicht als gleichwertig angesehen wirst.

Nie zur Organisation von Veranstaltungen konsultiert worden

Ob beim Shoppingtrip, beim Essen im Park oder am Pool – der Außenseiter bleibt immer im Hintergrund. Er ist der ewig Vergessene. Erst vor der Restauranttür erfährt er vom Dresscode und überrascht seine sogenannten Freunde mit passenden Glitzertattoos, nachdem in der ursprünglichen Gruppenchat nie ein einziges inspirierendes Pinterest-Foto aufgetaucht ist.

Vielleicht führen Ihre Freunde parallel dazu Gespräche, eine Art „zweite“ Gruppe, die der Elite vorbehalten ist. Wie der Psychologe uns erinnert, „geht es nicht darum, überall dabei zu sein“. Dennoch gibt es Anzeichen, die verraten, worüber die am stärksten Beteiligten schweigen.

Die Anfrage kommt immer von Ihnen.

Die unkonventionelle Freundin muss immer darum kämpfen, ihre Clique zu treffen, die sich gegenseitig mit Ausreden überbietet, um jede Einladung abzulehnen. „Es passt gerade nicht.“ „Ich bin zu beschäftigt.“ „Wir sprechen nächsten Monat wieder, okay?“ Doch dann entdeckt sie zufällig eine Instagram-Story von einer der Freundinnen, die lächelnd mit ihren Freunden anstößt. Es ist eine einseitige Freundschaft. Die Freunde, die uns wichtig sind, bemerken unsere Abwesenheit; sie freuen sich aber nicht.

Vorschläge eines Psychologen, um sich aus diesem Zustand zu befreien

Das Schlimmste daran, sich ausgeschlossen zu fühlen, ist, dass man alles analysiert. Die Einladung, die nie ankommt. Der Witz, den alle verstehen, nur man selbst nicht. Das Gruppenfoto, auf dem man feststellt, dass die Party stattfand … ohne einen. Man kann darüber reden, riskiert aber, überempfindlich zu wirken. Oder man schweigt und fragt sich weiter, was man falsch gemacht hat. Beides ist nicht besonders angenehm.

Wenn du das Thema ansprechen möchtest, musst du kein Aufhebens darum machen. Ein einfaches „Ich verbringe sehr gerne Zeit mit dir. Denk nächstes Mal an mich!“ reicht oft völlig aus. Es ist direkt, unbeschwert und nicht anklagend. Vielleicht liegt das eigentliche Problem aber woanders. Anstatt krampfhaft zu versuchen, dir deinen Platz in einer Gruppe zu verdienen, frag dich lieber: Warum so viel Energie investieren, wenn du ständig beweisen musst, dass du dazugehörst?

Anstatt also nach Anerkennung zu streben, die nie kommt, öffnen Sie andere Türen. Laden Sie den Kollegen ein, mit dem Sie sich immer gut unterhalten können. Nehmen Sie wieder Kontakt zu dem Freund auf, zu dem Sie den Kontakt verloren haben. Nehmen Sie die Einladung an, die Sie normalerweise abgelehnt hätten. Manchmal ist die beste Reaktion auf das Gefühl der Ausgrenzung nicht, um jeden Preis seinen Platz zu finden. Sondern dorthin zu gehen, wo bereits ein Platz auf Sie wartet.