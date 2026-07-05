In Dubai gibt es einen Strand nur für Frauen: Was ändert das wirklich?

Stellen Sie sich einen Strand vor, an dem ein durchgestrichener Mann abgebildet ist. Hier können Sie ungestört Kreuzworträtsel lösen und in die Wellen springen, ohne sich wie ein Stück Fleisch zu fühlen. Dieses kleine Paradies, das Barbieland oder der fiktiven Stadt Tana alle Ehre machen würde, existiert tatsächlich – eingebettet zwischen hoch aufragenden Wolkenkratzern und klimatisierten Terrassen. Auf Initiative der Stadt Dubai entstanden, verspricht dieser Strand nur für Frauen idyllische Ferien in absoluter Ruhe.

In Dubai wurde ein einzigartiger Strand eröffnet.

Vor den meisten Stränden weisen Schilder auf das Verbot von Zigaretten, Lautsprechern und Wassersportgeräten hin. Dieser feine Sandstrand, der Dubais hoch aufragende Wolkenkratzer mit den azurblauen Lagunen verbindet, trägt eine ganz besondere Inschrift. Am Eingang prangt eine durchgestrichene Männerfigur, die Männern signalisiert, dass sie hier nicht willkommen sind.

Es handelt sich um einen exklusiven Frauenstrand, zu dem nur Frauen Zugang haben. Dubai mag angesichts der aktuellen geopolitischen Lage nicht das attraktivste Reiseziel sein, doch die Stadt kann sich rühmen, den weltweit ersten Strand ausschließlich für Frauen geschaffen zu haben. Dieser Strand, der zum Schutz der Privatsphäre von Frauen privatisiert wurde, liegt in der Al-Mamzar-Bucht. Er wurde im Rahmen eines umfassenden Strandumgestaltungsprojekts in diesem Teil der Vereinigten Arabischen Emirate komplett neu gestaltet.

Palmen stehen im Kontrast zu hoch aufragenden Glaswolkenkratzern, und das hypnotische Blau des Meeres lockt. Eine postkartenreife Kulisse, fernab jeglicher Männer. In diesem Refugium für Frauen, der Verwirklichung eines lang gehegten Traums, gibt es keine Männer, die nach Telefonnummern fragen, Frauen hinter Sonnenbrillen beobachten oder das Sonnenbaden mit altmodischen Anmachsprüchen stören. Frauen können ungestört schwimmen, sich unbeschwert in der Sonne aalen und diese salzige Auszeit bis zum Einbruch der Dunkelheit genießen. Dieser Strand, angelegt in einer Region mit einer der niedrigsten Kriminalitätsraten der Welt, unterstreicht Dubais hohes Sicherheitsniveau.

Nachtschwimmen, weibliches Personal und verstärkte Aufsicht

Dieser Strand, der einer fröhlichen Fata Morgana gleicht und perfekt in einen feministischen Film passen würde, bietet weit mehr als nur eine weite Wasserfläche und feinen Sand mit eleganten Sitzgelegenheiten. Es ist ein Ort, den wir uns selbst in unseren kühnsten Träumen nicht hätten vorstellen können. Einheimische und Touristen können hier rund um die Uhr schwimmen, sogar nach Sonnenuntergang. Die Gegend um den Strand ist perfekt beleuchtet und lädt selbst nachts, wenn die Hitze erträglicher ist, zum Planschen ein.

Und hinter den Ferngläsern am Beobachtungsposten sitzen ausschließlich Frauen. Alle Angestellten, die den Strand überwachen, den Zugang kontrollieren und das Wasser im Auge behalten, sind weiblich. Die Frauen fühlen sich dort wie die einzigen Menschen auf Erden. Dieser Strand, umgeben von stabilen Zäunen und abgetrennt von anderen Teilen von Al Mamzar, ist ein Paradies für alle, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen. Er reiht sich ein in die Tradition geschlechtergetrennter Bereiche, die ausschließlich Frauen vorbehalten sind. Nach frauenfreundlichen Fitnessstudios und Schwimmkursen speziell für Schwimmerinnen entstehen nun auch Strände, die diesen Frauen gewidmet sind.

Was sollen wir von diesem ausschließlich von Frauen bewohnten Sandraum halten?

Obwohl dieser Frauenstrand wie eine Oase der Ruhe in einem von Männern dominierten öffentlichen Raum wirkt und den Eindruck erweckt, man sei auf einem anderen Planeten namens Schwesternschaft gelandet, stößt er nicht überall auf Zustimmung. Und das nicht nur bei Männern, die frustriert sind, weil sie nicht mehr gaffen dürfen. „Schlechte Idee, Frauen schon wieder getrennt“, kommentierte ein Internetnutzer in den sozialen Medien. „Meiner Meinung nach sollten Männer und Frauen grundsätzlich zusammenleben. Es ist eine Frage des gegenseitigen Respekts“, fügte ein anderer hinzu.

Denn letztendlich vergrößert dieser Strand, anstatt das Zusammenleben der Geschlechter zu fördern, die Kluft zwischen ihnen – und das nicht nur architektonisch. Er verdeutlicht auch ein grundlegendes Problem: Frauen sind isoliert, anstatt dass Männer gebildet sind. Ein weiteres Paradoxon: Dieser Strand, der die ständige Wachsamkeit reduzieren sollte, wurde in einer Stadt errichtet, die zu den sichersten für Frauen zählt.

Denn während manche diesen Strand als Oase der Freiheit sehen, interpretieren ihn andere als eine Form des Verzichts. Sollte das Ziel nicht sein, sich in jedem Badeort auf ein beliebiges Handtuch legen zu können, ohne seine Kleidung rechtfertigen oder Belästigungen fürchten zu müssen? Indem wir die Gruppen trennen, bieten wir zwar eine kurzfristige Lösung, gehen aber nicht auf die eigentlichen Ursachen des Problems ein.