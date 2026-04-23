Cabaia Damen-Reisetaschen: praktisch und vielseitig für all Ihre Abenteuer.

Ein Abenteuer mit Gepäck zu erleben, das sowohl stilvoll als auch funktional ist, ist möglich.

Die Damenreisetaschen von Cabaia erfüllen diese Anforderung mit zwei Flaggschiffmodellen: der Duffle Adventurer 40L und der Duffle Étudier 48L .

Sie wurden für leichtes Reisen ohne Kompromisse bei der Organisation entwickelt und überzeugen durch ihre bemerkenswerte Vielseitigkeit . Ob spontaner Wochenendtrip, Geschäftsreise oder mehrtägiger Urlaub – jedes Modell passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Hinzu kommen ernsthafte Verpflichtungen in Bezug auf ökologische Verantwortung und unvergleichliche Langlebigkeit – und schon hat man Begleiter, die ihren Platz im Alltag verdienen.

Duffle Adventurer 40L oder Duffle Examiner 48L: Welche Cabaia-Reisetasche sollten Sie wählen?

Die Wahl zwischen diesen beiden Reisetaschen hängt im Wesentlichen von der Dauer Ihres Aufenthalts ab. Die Duffle Adventurer 40L misst 29 × 30 × 45 cm und wiegt nur 1,34 kg.

Mit einem Preis von 119,00 € ist sie der ideale Begleiter für Wochenendtrips und Geschäftsreisen. Dank ihres Fassungsvermögens kann sie von den meisten Fluggesellschaften, darunter Air France, EasyJet, KLM, Lufthansa, Ryanair, SWISS, Transavia und Vueling, als Handgepäck mitgenommen werden.

Die Duffle Analyser 48L hingegen misst 28 × 58 × 30 cm und wiegt 1,43 kg. Mit einem Preis von 149,00 € ist sie dank ihres großzügigen Volumens ideal für 3- bis 5-tägige Reisen. Trotz ihres größeren Fassungsvermögens ist sie bemerkenswert leicht – ein Zeichen für ihre sorgfältig durchdachte Leichtbauweise .

Beide Modelle verfügen über das 3-in-1-Tragesystem , wasserabweisendes veganes Material und das modulare MOLLE-System . Die Entscheidung hängt letztendlich von der Dauer Ihrer Reise ab – ob Sie sich für den Adventurer oder den Chercher entscheiden.

Clevere Aufbewahrungslösungen und Tragemöglichkeiten für alle Situationen

Die Vorteile des Abenteurers für eine effiziente Organisation

Die Duffle Adventurer verfügt über ein 14-Zoll-Laptopfach , Innentaschen mit Druckknöpfen und eine große Öffnung oben , die das Verstauen gefalteter Kleidung erleichtert, ohne dass diese knittert.

Es wird mit zwei MOLLE-Taschen und einem Schultergurt geliefert und ist somit schon ab Werk ein besonders komplettes Gepäckstück.

Der Besucher und sein spezialisierter Speicher

Der Examiner hingegen bietet ein separates Schuhfach – ein echter Vorteil, um die Kleidung vor Schuhsohlen zu schützen. Die um 45° geneigte Wasserflaschentasche ermöglicht schnellen Zugriff unterwegs.

Das sichere 15-Zoll-Laptopfach und die magnetischen Griffe runden ein Gesamtpaket ab, das für den täglichen Komfort konzipiert wurde.

Gemeinsames Merkmal beider Reisetaschen sind die flache Außentasche mit Reißverschluss und Diebstahlsicherung , der robuste Kunststoffhaken zum Aufhängen von Schlüsseln und das ordentliche bedruckte Innenfutter.

Das 3-in-1-Tragesystem – per Hand über die verstärkten Griffe, über der Schulter oder auf dem Rücken dank der gepolsterten Gurte – garantiert eine für jede Situation angepasste Ergonomie .

Umweltfreundliche Reisetaschen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

Cabaia hat sich seinen Ruf durch konkrete und nachweisbare Umweltverpflichtungen erworben. Die in Paris entwickelte Marke verfügt über zahlreiche anerkannte Zertifizierungen:

EVE Vegan Label: Produkte, die garantiert frei von tierischen Inhaltsstoffen und tierversuchsfrei sind

Label: Produkte, die garantiert frei von tierischen Inhaltsstoffen und tierversuchsfrei sind B-Corp -Zertifizierung für hohe soziale und ökologische Standards

-Zertifizierung für hohe soziale und ökologische Standards Oeko-Tex Standard 100- Zertifizierung und REACH-Konformität garantieren die Abwesenheit schädlicher Chemikalien.

Zertifizierung und REACH-Konformität garantieren die Abwesenheit schädlicher Chemikalien. Zertifizierung nach dem Global Recycled Standard (GRS, Nr. TE-00321941, Bureau Veritas) mit mindestens 50 % Recyclingmaterialien

Die Fertigung erfolgt in SMETA- oder BSCI- zertifizierten Werkstätten und garantiert so strenge ethische und soziale Standards. Die Verpackung, recycelbar und frei von Einwegplastik, unterstreicht dieses Engagement bis hin zum Auspacken.

DieseTaschen haben eine geschätzte Lebensdauer von 30 Jahren und werden mit einer lebenslangen Garantie sowie Ersatz bei Defekten geliefert. Eine nachhaltige Investition, ganz anders als Einwegmodelle.

Die große Auswahl an verfügbaren Farben – Burgunderrot, Braun, Schwarz, Blau, Rosa, Grau, Grün, Beige, Rot und viele mehr – ermöglicht es jeder Frau, das passende Design zu finden.

Die Modellnamen wecken die Reiselust: Nizza, Reykjavik, Berlin, Wellington oder sogar New York.

Wichtige Dinge, die Sie für ein gelungenes Wochenende in Ihre Cabaia-Reisetasche packen sollten

Eine optimale Reiseplanung beginnt mit einer guten Auswahl an Kleidung. Packen Sie zwei Tagesoutfits und ein Abendoutfit, Unterwäsche für zwei bis drei Tage, einen Schlafanzug und ein Paar Ersatzschuhe ein.

Die weite Öffnung der Reisetasche ermöglicht das Verstauen gefalteter Kleidung, ohne diese zu beschädigen.

Für Accessoires erweist sich das MOLLE-Taschensystem als unschätzbar wertvoll. Je nach Jahreszeit lassen sich Schmuck, Schals, Tücher oder sogar Hüte verstauen. Im Sommer finden auch Kappen und Sonnenbrillen problemlos ihren Platz.

Ein gut ausgestatteter Kulturbeutel ist unerlässlich: Zahnbürste, Zahnpasta, Deodorant und Pflegeprodukte. Wer Make-up trägt, braucht unbedingt ein separates Beauty-Set mit allen notwendigen Produkten für die tägliche Pflegeroutine und einen Make-up-Entferner.

Der mit beiden Modellen kompatible Cabaia Kosmetikkoffer ist ebenfalls eine praktische Lösung, um diese wichtigen Utensilien zentral aufzubewahren.

Kleidung und Schuhe im Hauptfach Toilettenartikel und Kosmetiksets in MOLLE-Taschen Ausweisdokumente und tragbare elektronische Geräte in der diebstahlsicheren Tasche Saisonales Zubehör in den inneren Druckknopftaschen

Zur Pflege sollten diese Taschen mit einem feuchten Tuch und milder Seife von Hand gereinigt werden. Rücksendungen sind innerhalb von 14 Tagen kostenlos, und der Versand ist ab einem Bestellwert von 50 € kostenlos .

Sichere Zahlungen sind über Mastercard, Visa, PayPal und Scalapay möglich. Unser Kundenservice ist von Montag bis Freitag von 10:00 bis 17:30 Uhr erreichbar.