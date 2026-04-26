Contre les mauvaises odeurs dans la maison, une internaute recommande une astuce naturelle

Parfois, une odeur tenace s’installe dans la cuisine, près des chaussures ou autour de la poubelle… et refuse de partir. Sur les réseaux sociaux, les astuces simples cartonnent justement pour ce genre de petits tracas du quotidien. Dernière en date : la créatrice de contenu @mounah___ a partagé une solution naturelle, économique et ultra facile à tester chez vous.

Le bicarbonate de soude, le héros discret du placard

L’astuce repose sur un ingrédient que beaucoup de foyers possèdent déjà : le bicarbonate de soude. Connu pour ses propriétés absorbantes, il est souvent utilisé pour aider à neutraliser certaines odeurs persistantes dans la maison. Contrairement à un parfum d’ambiance qui couvre temporairement les effluves, le bicarbonate agit en captant les molécules responsables des mauvaises odeurs. En clair : il ne camoufle pas, il aide à assainir l’atmosphère.

Comment utiliser cette méthode chez vous

Rien de plus simple. Il suffit de :

verser quelques cuillères de bicarbonate de soude dans un petit bol ou un ramequin ;

placer le récipient dans la zone concernée ;

laisser agir plusieurs heures, ou toute la nuit.

Cette technique peut être utilisée dans différentes pièces selon vos besoins.

Les endroits où il peut faire la différence

Le bicarbonate de soude est particulièrement apprécié dans les zones où les odeurs aiment s’inviter :

dans le réfrigérateur ;

près des chaussures ;

dans les placards ;

à proximité de la litière d’un animal ;

au fond de la poubelle ;

dans la salle de bain ;

dans une chambre peu aérée.

C’est une solution pratique pour les espaces fermés ou les coins qui manquent parfois de fraîcheur.

Une alternative naturelle aux désodorisants classiques

De nombreuses personnes cherchent aujourd’hui à limiter l’usage de sprays parfumés, bougies d’intérieur ou diffuseurs très odorants. Cette astuce séduit justement parce qu’elle mise sur la simplicité. Si vous aimez les ambiances parfumées, vous pouvez compléter le bicarbonate avec quelques gouttes d’huile essentielle adaptées à un usage domestique, déposées à proximité (et non directement en excès dans la poudre). Vous obtenez alors une atmosphère plus douce et subtile. L’idée n’est pas de saturer l’air, mais de retrouver une sensation de propre et de frais.

Pourquoi les réseaux sociaux adorent cette méthode

Si cette astuce rencontre autant de succès en ligne, ce n’est pas un hasard. Elle coche plusieurs cases très appréciées :

elle coûte peu cher ;

elle demande peu d’effort ;

elle s’adapte à plusieurs pièces ;

elle utilise un produit courant ;

elle donne une impression de maison nette rapidement.

Dans un quotidien souvent chargé, les solutions efficaces et sans complication ont naturellement la cote.

Moralité, la tendance rappelle qu’il n’est pas toujours nécessaire de multiplier les produits sophistiqués pour améliorer son intérieur. Parfois, les solutions les plus simples restent les plus efficaces. Le bicarbonate de soude s’impose ainsi comme un allié malin pour retrouver une atmosphère plus agréable chez vous, sans artifices ni dépenses inutiles. Une petite astuce accessible, facile à adopter, et qui pourrait bien devenir un réflexe maison.