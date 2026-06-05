Maquillage disco femme : tendance seventies

Paillettes, couleurs électriques, lèvres glossy et regards intenses : le maquillage disco des années 70 reste l’une des esthétiques les plus iconiques de l’histoire de la beauté.

Né d’un bouillonnement culturel mêlant pop, soul, funk et musique électronique, ce courant a façonné une mode extravagante où les vêtements moulants et les paillettes régnaient en maîtres.

De la scène danse aux clubs new-yorkais, ce style unique a traversé les décennies pour s’imposer encore aujourd’hui. Nous vous guidons ici, étape par étape, pour maîtriser ce look seventies avec précision.

L’univers du maquillage des années disco

Les seventies ont bouleversé les codes de la beauté avec une audace rarement égalée. Le maquillage disco femme se distingue d’abord par une hiérarchie claire : le teint reste sobre, presque naturel, tandis que les yeux et les lèvres deviennent le théâtre de toutes les extravagances.

C’est un choix stylistique assumé, qui permet à chaque morphologie de visage de sublimer ses traits sans surcharger l’ensemble.

L’eyeliner graphique, héritage direct des années 60 popularisé par des icônes comme Twiggy, a perduré tout au long des seventies en s’intensifiant. Il trace des lignes nettes, précises, parfois géométriques.

Les fards à paupières explosent en couleurs vives — bleu électrique, vert émeraude, violet intense — et les faux cils volumisés complètent ce regard hypnotique.

Ce glamour assumé n’a rien d’exclusif. Qu’on porte une taille 36 ou une taille 52, le maquillage seventies s’adapte à toutes et offre une liberté d’expression totale. C’est précisément cette inclusivité qui explique son retour régulier dans les tendances contemporaines.

Les éléments clés pour réussir un maquillage disco femme

Quatre piliers structurent ce style : l’eyeliner très marqué et graphique, les paupières colorées, les cils spectaculaires et les lèvres brillantes. Sans ces fondamentaux, le résultat manquera d’authenticité seventies.

L’eyeliner doit être appliqué avec fermeté, en tirant une ligne nette sur la paupière supérieure, prolongée d’un trait au coin externe de l’œil. Les fards à paupières se superposent en couleurs vives, voire fluos : rose, jaune, bleu ou rouge.

Les faux cils colorés ajoutent une dimension théâtrale indispensable pour une soirée déguisée.

Les sourcils, bien définis mais sans excès, encadrent le regard sans le concurrencer. Côté lèvres, le rouge à lèvres brillant et glossy dans des teintes rouge éclatant ou rose pétant est incontournable.

Un mascara volume vient densifier les cils naturels avant la pose des faux cils. La palette de couleurs doit être généreuse : plus elle est fournie, plus les possibilités créatives sont grandes.

Comment réaliser un maquillage disco étape par étape

La version soirée déguisée

Pour une soirée à thème ou déguisée, nous recommandons de commencer par un teint unifié mais léger — fond de teint fluide, correcteur ciblé — pour ne pas alourdir le visage.

Appliquez ensuite les fards à paupières en couleurs flashy ou fluos (rose, jaune citron, bleu électrique) en dégradé sur les paupières. Tracez un eyeliner graphique épais et net, puis posez de longs faux cils colorés.

Ajoutez des paillettes avec un gel pailleté holographique sur la paupière mobile ou le coin interne de l’œil. Terminez par un rouge à lèvres glossy rouge ou rose vif. L’ensemble doit être assumé, généreux, sans retenue : c’est l’essence même du disco.

La version quotidienne

Pour un maquillage seventies au quotidien, optez pour un smoky en dégradé : noir au coin externe de l’œil, gris au centre, blanc ou touche pailletée au coin interne. L’eyeliner reste présent mais plus fin.

Les lèvres conservent un rouge à lèvres brillant, dans une teinte plus portée comme un rose nacré. Ce compromis préserve l’esprit glamour vintage sans l’aspect costume.

L’influence du style disco sur le maquillage d’aujourd’hui

Le style disco a atteint son apogée dans les années 80 avant de connaître une éclipse partielle. Sa réapparition dans les années 2000 a confirmé son statut de référence intemporelle dans l’industrie de la beauté.

Aujourd’hui, les défilés et les éditoriaux piochent régulièrement dans ce répertoire.

L’accent mis sur les yeux et les lèvres, caractéristique centrale des seventies, est devenu un standard universel du maquillage féminin. Le retour du brillant et du pailleté dans les collections actuelles doit beaucoup à cet héritage disco.

Les techniques de smoky coloré ou d’eyeliner graphique que nous utilisons aujourd’hui ont toutes une généalogie qui remonte à cette époque.

Les produits essentielles pour recréer le look disco

Recréer un maquillage disco authentique nécessite des produits précis. Voici une sélection représentative, avec leurs tarifs :

Gel pailleté holographique violet visage et corps 12 ml — 3,99 €

Paillettes pastel jaune citron 5g — 6,99 €

Paillettes pastel rose corail 5g — 6,99 €

Paillettes ultrafines roses 5g — 7,99 €

Crayon maquillage corps à paillettes holographiques violet 3,5g — 5,99 €

Palette maquillage UV néon avec 4 crayons, 4 fards, vernis et accessoires — 12,99 €

Set de 5 bâtons de maquillage fluo 15g par bâton — 2,99 €

Bijoux visage phosphorescents 4 couleurs — 7,99 €

Les gels pailletés holographiques se posent du bout du doigt ou d’un pinceau fin sur les paupières.

Les paillettes ultrafines se mélangent à un fixateur transparent pour une tenue optimale. La palette UV néon concentre tout le nécessaire pour une soirée déguisée complète.

Se former au maquillage seventies pour maîtriser cet art

Maîtriser le maquillage disco demande de la utile, surtout pour l’eyeliner graphique et l’application des paillettes sans bavure. S’exercer régulièrement sur ces techniques spécifiques est la meilleure voie pour progresser.

Commencez par travailler le tracé de l’eyeliner sur votre main avant de passer au visage.

Pour aller plus loin, Espace Concours, centre de formation reconnu, propose une formation à distance en maquillage professionnel qui intègre ces techniques vintage.

Le maquillage des années 70 y figure comme une compétence précieuse pour tout maquilleur professionnel souhaitant enrichir son portfolio.

Apprendre à maîtriser le smoky coloré, l’eyeliner graphique et l’application des fards à paupières seventies ouvre des perspectives créatives bien au-delà du élémentaire déguisement.