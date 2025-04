Cette couleur dans les chambres d’enfants inquiète les pédiatres

Depuis quelques années, une tendance déco a conquis les intérieurs, et plus particulièrement les chambres d’enfants : le beige. Épuré, apaisant, esthétique, ce style monochrome séduit de nombreux parents désireux de créer un cocon doux et rassurant pour leur bébé. Sauf qu’un article publié par Doctissimo a récemment mis en lumière les inquiétudes soulevées par cette tendance déco. Derrière cette apparente douceur se cache une controverse : certains pédiatres et spécialistes du développement s’inquiètent de cette « neutralité visuelle ». Surnommée « sad beige » sur les réseaux sociaux, cette esthétique aux teintes crème, sable et lin, qui fait la joie des fans de minimalisme scandinave, pourrait ne pas convenir aux besoins des tout-petits.

Une esthétique minimaliste devenue virale

Aujourd’hui, les arcs-en-ciel flashy, les murs jaune citron ou les jouets multicolores semblent presque relégués au rang d’antiquités. Le beige règne en maître, accompagné de son cortège de peluches taupe, de lits en bois blond et de tapis crème. Il faut dire que ce style a de quoi séduire : élégant, intemporel, apaisant… sur le papier, c’est un sans-faute.

Sur TikTok, Instagram et Pinterest, les intérieurs « aesthetic » se multiplient, soigneusement agencés. Les parents s’y retrouvent, loin de l’agitation visuelle que généraient les chambres de leur propre enfance. Mais au milieu de ce calme visuel surgit une interrogation légitime : et si, en voulant offrir un univers doux et apaisé à votre enfant, vous oubliiez de lui offrir ce dont il a le plus besoin pour bien grandir : la stimulation ?

Des experts tirent la sonnette d’alarme

Loren Fascianel, spécialiste en colorimétrie, a lancé une pierre dans la mare en s’exprimant sur Instagram. Selon elle, les environnements trop neutres peuvent freiner le développement sensoriel des bébés, surtout au cours de leurs premiers mois. « Les nourrissons commencent par distinguer le noir, le blanc et le gris, mais très rapidement, ils ont besoin de couleurs franches, saturées, qui stimulent leur rétine et leur cerveau en construction », explique-t-elle. À ses yeux, un univers trop beige, aussi élégant soit-il, risque de limiter l’éveil visuel et donc cognitif du bébé.

Ce message n’a pas laissé les internautes indifférents. Entre les parents qui l’ont accueillie comme une révélation et les personnes qui y ont vu une tentative culpabilisante de briser un joli rêve déco, la discussion s’est vite enflammée.

Les médecins sont partagés

Côté pédiatres, les avis divergent également. Le Dr Andreas Werner, allergologue et pédiatre, considère que cette tendance doit être abordée avec prudence. « L’enfant a besoin d’un univers visuel stimulant. Le rouge, le bleu, le vert sont autant de couleurs qui éveillent ses sens, encouragent l’exploration et participent à la formation de ses premières connexions neuronales », affirme-t-il.

À ses yeux, un environnement uniquement beige, même temporairement, risque de ralentir certains processus cognitifs. Il précise toutefois que les effets de cette tendance ne sont pas encore mesurables scientifiquement – un point important pour ne pas sombrer dans l’alarmisme.

À l’inverse, le Dr Anna Boctor, également pédiatre, rejette ces inquiétudes. Pour elle, le développement d’un enfant ne se résume pas à la couleur des murs. « Un enfant ne vit pas reclus dans sa chambre. Il interagit, il sort, il découvre le monde à travers mille autres expériences. Il faudrait vraiment que l’enfant soit confiné dans une boîte beige pour que cela ait un impact réel », tranche-t-elle.

L’importance d’un environnement riche et vivant

Comme souvent, la vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Oui, un environnement visuellement stimulant est essentiel pour un bébé. Non, cela ne signifie pas que vous devez repeindre la chambre en orange fluo ou tapisser les murs de motifs psychédéliques. L’essentiel est d’introduire une variété sensorielle dans le quotidien de votre enfant. Cela peut passer par des livres colorés, des jouets aux textures différentes, des mobiles aux formes contrastées ou même des vêtements vifs que vous portez vous-même.

Si vous aimez le style « sad beige » en tant que parent, rien ne vous empêche de l’adopter, à condition d’y glisser quelques touches de peps : un coussin moutarde, un doudou bleu ciel, un tapis à motifs ludiques… Il ne s’agit pas d’abandonner l’esthétique qui vous plaît, mais de ne pas oublier les besoins de l’enfant derrière votre goût pour les tons neutres.

L’harmonie entre style et développement

Le débat autour du beige dans les chambres d’enfants n’est pas un simple caprice d’influenceurs ou une panique de spécialistes. Il soulève une vraie question de fond : comment concilier nos aspirations esthétiques d’adultes avec les besoins réels d’un jeune enfant en pleine construction sensorielle ? Les enfants ont besoin de diversité, de stimulation, d’émerveillement. Cela ne veut pas dire que vous devez transformer votre salon en salle de jeux ou faire une croix sur une déco que vous trouvez belle. Cela signifie qu’un environnement bienveillant est aussi un environnement vivant.

Votre maison, c’est leur premier terrain d’exploration. Et s’il y a bien une chose que tous les spécialistes s’accordent à dire, c’est que l’éveil des sens passe par la diversité, la surprise, la découverte. Alors, beige ou pas beige ? Faites-vous plaisir, mais n’oubliez pas : pour un enfant, le monde est une aventure colorée. Et il mérite, dès le berceau, une palette riche pour grandir pleinement.