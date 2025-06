Cet ustensile vintage caché dans votre cuisine vaut des centaines d’euros

Vous pensiez que ce vieil objet en verre n’était qu’un simple souvenir ? Détrompez-vous : certains ustensiles vintage cachés dans nos cuisines peuvent aujourd’hui valoir une petite fortune auprès des collectionneurs.

Le siphon d’eau de Seltz : une pièce recherchée

Parmi les trésors oubliés, le siphon d’eau de Seltz occupe une place de choix. Ce flacon en verre coloré, souvent bleu ou vert, surmonté d’un embout métallique, était autrefois incontournable dans les cuisines et les cafés du XIXe et du début du XXe siècle. Utilisé pour gazéifier l’eau à la maison, il est devenu un objet culte pour les amateurs de brocante et de décoration rétro.

Pourquoi leur valeur explose-t-elle ?

La rareté de certains modèles, l’authenticité de l’embout métallique d’origine et la présence de gravures (nom de limonadier, ville, marque) font grimper les prix. Selon Le Journal de la Maison, un siphon bien conservé peut se revendre entre 80 et 200 euros, et parfois davantage si la marque est particulièrement recherchée : Siphon Mathonnet, T. Courtin & Cie, J. Pailhès, etc. Les collectionneurs privilégient les exemplaires avec logo ou texte encore visibles et l’embout d’époque.

Pour savoir si votre siphon vaut de l’or, vérifiez :

La couleur du verre (bleu, vert, parfois rouge)

La présence d’un embout métallique d’origine

Les inscriptions gravées sur le verre

L’état général (absence de fissures, bouchon fonctionnel)

Si vous possédez un tel objet, inutile de le laisser prendre la poussière : il peut se transformer en vase design, en carafe ou simplement en pièce maîtresse de votre décoration… ou partir chez un collectionneur passionné.

Un simple coup d’œil dans vos placards pourrait bien révéler un trésor insoupçonné : le siphon vintage, star des brocantes et des ventes en ligne !