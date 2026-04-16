Décoration Halloween 2026 fait maison : idées DIY faciles à faire soi-même

Créer une décoration Halloween faite maison ne nécessite pas un budget astronomique. Avec un peu d’imagination et des matériaux simples, l’atmosphère la plus effrayante se construit facilement.

Les vacances qui précèdent la fête des morts représentent le moment idéal pour préparer ces créations en famille, notamment avec les enfants.

Chaque idée DIY devient alors un souvenir partagé. Bien conservées, ces décorations se réutilisent d’une année sur l’autre, ce qui rend l’investissement encore plus intéressant.

Guirlandes et suspensions effrayantes à fabriquer soi-même

Les guirlandes représentent l’une des décorations Halloween DIY les plus accessibles. Pour fabriquer une guirlande de chauves-souris en papier, rien de plus simple.

Prenez une feuille de papier noir épais 200g, pliez-la en deux, puis dessinez la moitié d’une chauve-souris au crayon blanc en partant du pli.

Découpez la silhouette avec des ciseaux, dépliez et dessinez les détails comme les yeux.

Percez ensuite des trous aux extrémités avec une perforatrice, puis passez une ficelle noire pour assembler vos créatures. Le matériel nécessaire reste minimal : une feuille de papier noir 200g, des ciseaux, une perforatrice, un crayon blanc et de la ficelle noire.

Pour varier l’ambiance, réalisez des guirlandes en forme de fantômes ou de citrouilles selon le même principe. Complétez la déco en suspendant des fanions qui traversent le salon, des ballons lumineux ou encore un squelette géant fixé au plafond.

Ces suspensions transforment n’importe quelle pièce en repaire terrifiant.

Citrouilles décoratives : l’incontournable de la déco Halloween

La citrouille demeure le symbole absolu d’Halloween. Elle se place à l’extérieur, à l’entrée, sur la table ou partout dans la maison. Peinte en couleur orange, noir ou blanc, elle se personnalise facilement, même en compagnie des enfants.

Pour créer une citrouille décorative avec une assiette en carton, dessinez les yeux, le nez et la bouche au crayon graphite.

Remplissez les détails en jaune à la peinture pour imiter une bougie, puis peignez le reste de l’assiette en orange vif.

Ajoutez un bâtonnet en bois peint en marron comme tige et un fil chenille vert comme feuille. Accrochez ensuite votre création à la porte ou à la fenêtre.

Le matériel comprend : une assiette en carton, un bâtonnet en bois, une perforatrice, un crayon graphite, un pinceau large, de la peinture acrylique orange, jaune primaire et sienne brûlée, du fil chenille vert et du masking-tape.

Pour aller plus loin, creusez une vraie citrouille pour en faire un Jack O’Lantern avec une bougie à l’intérieur, idéal pour une atmosphère authentiquement effrayante.

Photophores et bougies : une ambiance tamisée et terrifiante

Les photophores DIY en pots de verre créent une lumière douce et menaçante. Pour les réaliser, dessinez votre motif sur un papier brouillon, puis glissez-le à l’intérieur du pot.

Peignez les contours à l’extérieur du pot avec de la peinture acrylique et un pinceau fin, laissez sécher, puis appliquez une seconde couche. Retirez le papier et placez une bougie chauffe-plat à l’intérieur.

Citrouille, chauve-souris ou toile d’araignée : les motifs possibles sont nombreux. Le matériel requis inclut des pots en verre, de la peinture acrylique orange, noire ou blanche, un feutre noir, un pinceau fin et des bougies chauffe-plat. Les ombres projetées sur les murs à la tombée de la nuit accentuent considérablement l’effet terrifiant.

Deux autres techniques méritent l’attention. Les bougies momies s’obtiennent en enroulant des bocaux en verre de bandage, en ajoutant des yeux au marqueur noir et une bougie à l’intérieur.

Pour l’effet ensanglanté, faites couler de la cire rouge sur une bougie blanche : une idée originale et très visuelle pour la table.

Araignées et toiles d’araignées pour une déco qui fait frissonner

Dispersez des toiles d’araignées partout dans la maison : sur la cheminée, dans les coins du plafond, dans l’encadrement des portes et sur la table. Ajoutez des araignées en plastique, en carton ou en papier pour renforcer l’effet monstrueux.

Pour fabriquer des araignées originales, utilisez des boules de polystyrène peintes en noir en plusieurs couches et des tiges métalliques pour les pattes. Enfoncez les tiges pliées aux bons endroits et coupez-les selon la taille désirée.

Ces araignées maison s’intègrent parfaitement dans une toile extensible tendue à l’entrée.

Autre idée amusante : collez des araignées en plastique sur un mur avec du scotch double face, notamment dans les toilettes, pour surprendre les invités.

Une couronne d’entrée fabriquée avec des branches, une fausse toile d’araignée extensible et des araignées de différentes tailles accueillera vos convives de la plus effrayante des façons.

Fantômes et chauves-souris : des créatures DIY à poser partout

Pour réaliser une guirlande murale de fantômes, rassemblez des balles en plastique trouées, du tissu mousseline blanc, de la ficelle, du papier cartonné noir et de la colle. Coupez le tissu en carrés d’environ 25 cm, superposez les morceaux, puis accrochez la balle à la ficelle pour former la tête.

Découpez les yeux et la bouche dans le carton, faites un trou au centre du tissu, passez la ficelle et collez le tissu sur la balle.

Les feuilles mortes ramassées en forêt deviennent de jolis fantômes de table : peignez-les en blanc et dessinez un visage au feutre noir. Simples et efficaces.

Pour les chauves-souris en rouleaux de papier WC, peignez les rouleaux en noir, découpez des ailes dans du canson noir, fixez-les avec de la colle, puis ajoutez des yeux et des dents.

Une astuce maligne : cachez des bonbons à l’intérieur avant de refermer les rouleaux.

La table d’Halloween : une décoration DIY festive et facile

La table d’Halloween se décore avec les couleurs noir, rouge, orange et violet. Fabriquez des marque-places, ronds de serviette, cake toppers et décorations de gobelets maison.

Imprimez un menu d’Halloween à poser au centre pour une touche personnalisée.

Une citrouille creusée sert de centre de table spectaculaire pour un buffet : disposez-y du guacamole, du houmous ou des gâteaux apéritifs qui semblent sortir de la bouche.

Bonbons en forme de serpents pour décorer la table

Araignées en sucre glissées entre les plats

Feuilles mortes peintes en blanc disposées en chemin de table

Tête de mort avec la bouche remplie de bonbons comme pièce maîtresse

Selon une étude de la National Retail Federation, les Américains dépensaient en 2023 en moyenne 108 dollars pour Halloween, dont une part croissante consacrée à la décoration.

Preuve que fabriquer soi-même ses décorations reste une alternative économique et créative, accessible à tous, quelle que soit la configuration de son foyer.