La lessive à petit prix qui étonne les experts de 60 Millions de consommateurs

Face à la hausse des prix et aux préoccupations écologiques, choisir une lessive efficace et abordable est devenu un vrai casse-tête pour de nombreux foyers. Bonne nouvelle : selon 60 Millions de consommateurs, une référence à moins de 5 € tire son épingle du jeu.

Une lessive performante et économique

Dans ses récents tests, le magazine 60 Millions de consommateurs a mis en avant la lessive Persil Soin Noir Intense au savon de Marseille pour le linge foncé. Avec une note de 14/20, elle a su convaincre les experts par son efficacité sur les taches, sa douceur pour les textiles et son prix très accessible, généralement compris entre 3 et 5 € le litre. Ce rapport qualité-prix remarquable en fait un choix de prédilection pour un usage quotidien.

D’autres alternatives recommandées

Pour les vêtements colorés, la lessive Formil Couleurs est également saluée pour son efficacité et son prix d’environ 4,50 €

Pour les textiles délicats, Persil Soin Laine et Soie obtient une note honorable (12/20), notamment pour sa capacité à nettoyer la laine et la soie sans les abîmer

Les dosettes Xéor, marque E. Leclerc, se distinguent aussi avec une note de 15/20, surpassant même certaines lessives liquides.

Les produits à éviter selon les experts

À l’inverse, certaines lessives sont déconseillées par 60 Millions de consommateurs. Les produits contenant des agents irritants ou allergènes, comme Leader Price Bi-doses Power Duo, Apta Savon de Marseille, ou encore certaines capsules Ariel et Skip, figurent parmi les moins bien notés. Le magazine pointe également du doigt des références comme Super Croix, Subliem, Woolite, Omo, Dash ou Casino, dont la composition peut nuire à l’environnement.

Si vous êtes adepte du « do it yourself » ou tout simplement curieux, sachez qu’il est d’ailleurs possible de faire votre lessive vous-même. Quelques ingrédients simples (du savon de Marseille véritable, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude) suffisent pour concocter un mélange efficace, économique et sans substances toxiques. Bonus : c’est une excellente manière de réduire les déchets plastiques. Autre option futée : acheter votre lessive en vrac. De nombreuses boutiques bio et magasins spécialisés proposent aujourd’hui des bacs de recharge.

Votre peau mérite une composition clean

Vous l’ignorez peut-être, mais les ingrédients d’une lessive ne restent pas sagement dans le tambour de la machine. Une fois votre linge lavé, il reste des résidus sur les tissus, et ces résidus se retrouvent contre votre peau toute la journée. Si la lessive contient des substances toxiques, des perturbateurs endocriniens ou des allergènes, ils peuvent pénétrer dans votre organisme par simple contact.

C’est pourquoi il est fortement recommandé de privilégier des lessives à la composition « green », contenant pas de substances controversées. Moins de parfums synthétiques, moins de colorants inutiles, plus d’ingrédients d’origine naturelle : c’est non seulement meilleur pour votre santé, mais aussi pour l’environnement. Un combo gagnant.

Non, il n’est pas nécessaire de choisir entre linge propre, peau respectée et budget maîtrisé. Les tests de 60 Millions de consommateurs sont formels : la qualité peut rimer avec petit prix. Il suffit de savoir où regarder et de se méfier des sirènes marketing.