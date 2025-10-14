En rénovant leur cuisine, ils tombent sur une découverte qui va changer leur vie

Transformer sa maison réserve parfois de grandes surprises : c’est ce qu’ont vécu Robert et Betty Fooks lors de la rénovation de leur cuisine dans le Dorset, en Angleterre. Sous le sol, ils ont mis au jour un trésor historique caché depuis quatre siècles, révélant des pièces de monnaie en parfait état.

Une découverte inattendue sous le sol

Alors qu’ils travaillaient à abaisser le plancher de leur cuisine, le couple est tombé sur un vieux pot en terre cuite contenant plus d’un millier de pièces, datées pour la plupart du XVIIᵉ siècle. Cette surprenante découverte a rapidement suscité l’intérêt des archéologues et des autorités locales, intrigués par ce vestige du passé.

Un trésor aux origines royales

Les analyses ont révélé des pièces d’or et d’argent, parfois très bien conservées, portant les effigies d’Édouard VI, Marie Iʳᵉ, Élisabeth Iʳᵉ, Jacques Iᵉʳ et Charles Iᵉʳ. Ces monnaies témoignent d’une période troublée : la guerre civile qui secoua l’Angleterre au XVIIᵉ siècle, où de nombreux propriétaires cachaient leur fortune par crainte des affrontements. La cachette, oubliée pendant des générations, n’avait jamais été récupérée.

Transmission et valeur historique

Après avoir confié leur trouvaille au British Museum pour identification et préservation, le couple Robert et Betty Fooks a vu les pièces vendues aux enchères : la somme dépassait 70 000 euros, mais la vraie richesse reste la fenêtre ouverte sur l’Histoire locale. Cette aventure renforce la fascination pour les mystères enfouis dans nos lieux de vie, rappelant qu’un simple chantier peut parfois ressusciter des siècles d’histoires oubliées.

En définitive, cette découverte exceptionnelle rappelle combien le patrimoine historique peut sommeiller sous nos pieds, attendant d’être redécouvert par hasard. Pour Robert et Betty Fooks, la rénovation de leur cuisine s’est transformée en un véritable voyage dans le temps, mêlant émotion, curiosité et émerveillement. Leur histoire illustre à merveille la manière dont les vestiges du passé continuent de raconter notre histoire commune.