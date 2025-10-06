Des frites de piscine dans votre déco ? C’est plus chic que vous ne l’imaginez

Feuilles qui brunissent sur les arbres, température en chute libre, cheminée qui crache de nouveau de la fumée. Difficile d’ignorer les signes de l’automne. Pourtant, pas question de remballer les frites colorées de la piscine : elles peuvent encore vous être utiles. Ces accessoires en mousse passent la porte de votre maison pour ennoblir votre déco. Non, ce n’est pas une blague, mais une astuce géniale puisée sur la toile.

Quand les frites de piscine entrent dans la déco

Les frites ont surtout leur place au bord de la piscine ou dans l’eau chlorée, un peu moins entre les murs des maisons. Ces accessoires, qui portent les corps mouillés à la surface et qui ont succédé aux brassards dans l’apprentissage de la nage, sont indissociables de l’été. Une fois la saison estivale passée, les propriétaires de piscine les rangent dans des malles obscures et les laissent dans l’ombre pendant de longs mois. Or, les frites colorées ne sont pas seulement destinées à flotter dans les bassins. Elles peuvent aussi investir votre salon quand le soleil tire sa révérence et que la météo vire au gris.

Alors, certes, les frites colorées n’ont pas un grand sens de l’esthétique et arborent un design très douteux. Rassurez-vous, l’idée n’est pas de les exposer telles qu’elles sont dans votre lieu de vie. Ces frites disgracieuses qui misent tout sur le côté pratique et qui omettent totalement l’élégance peuvent sortir de leur endroit de prédilection. Elles peuvent même éclabousser votre décoration et apporter un supplément d’âme à votre logement. Vous avez du mal à y croire ? Il est temps de vous le démontrer. Préparez les ciseaux, vous allez devoir leur faire une petite chirurgie.

Si vous avez des frites rabougries par le temps, coupez-les en plusieurs bouts de sorte qu’elles s’adaptent à la longueur de votre étagère ou de votre bibliothèque. Faites ensuite une entaille au milieu pour pouvoir les « fixer » à votre meuble. Maintenant, place à la partie la plus réjouissante !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Spruce (@thespruceofficial)

Un accessoire estival transformé en « porte-fleurs »

Vous l’avez bien compris, le but de la manœuvre n’est pas de laisser vos frites fluo « à nu », ce serait une sacrée faute de goût. Non, vous allez les customiser un peu, avec votre main verte. Alors que dans l’eau, les bambins y plantent volontiers leurs crocs ou leurs ongles, là il s’agit d’y piquer des fleurs séchées comme les fleuristes sur leur présentoir.

Dans la vidéo d’inspiration, la créatrice de contenu combine différentes variétés et mêle plusieurs couleurs pour obtenir un rendu chatoyant et joyeux. Elle obtient une belle couronne végétale qui recouvre totalement la frite. Impossible de la deviner. Pour rester dans le thème de l’automne, vous pouvez même y ajouter des citrouilles ornementales hissées sur bâtonnets ou des pics pommes de pin. De quoi inonder votre maison de poésie et plonger votre salon dans une ambiance féérique. Les frites de piscine ont des talents cachés en décoration.

Ce que vous pouvez aussi faire avec

Les frites de piscine n’ont pas encore dit leur dernier mot dans votre décoration. Ces accessoires, que vous avez en horreur pendant l’été et qui gâchent votre extérieur, peuvent relever le cachet de votre intérieur. Sur TikTok, les déco lovers s’en servent comme base pour former des arches à leur mariage ou pour créer un centre de table, qu’elles renouvellent à chaque saison.

D’autres les ancrent sous les étagères de leur cuisine et y ajoutent des feuilles brunes et orangées pour une touche de couleurs subtile. Une mère de famille en a même fait la matière principale de sa tête de lit. Elle a coupé des frites en rondins et les a collé à un bois de lit en demi-cercle. Ensuite, elle a placé un plaid par-dessus, qu’elle a également fixé en suivant les formes des frites. Le résultat surclasse presque les versions d’Ikea !

@realitydaydream Youll never look at pool noodles the same again!! They’re perfect for this headboard project, and I love how it turned out! Process is saved in my highlights, and a step-by-step tutorial is coming soon to RealityDaydream.com!! ♬ MILLION DOLLAR BABY (VHS) – Tommy Richman

Les frites de piscine ne se contentent pas d’accompagner vos sessions trempettes. Elles font plus que ça : elles sont l’ingrédient indispensable d’une déco de prestige. Aussi cheap soient-elles, les frites ont du potentiel derrière leur mousse.